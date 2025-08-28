EPFO Rule: ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్..ఒక్క నెల పనిచేసినా పెన్షన్ ఖాయం!

EPF Rules For Pension: ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS) కింద నిబంధనలలో ఒక పెద్ద మార్పు చేశారు. ఈ మార్పు కింద, ఉద్యోగుల పెన్షన్కు సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన వచ్చింది. ఈ కొత్త నిబంధన ప్రకారం.. ఉద్యోగంలో చేరిన నెల రోజుల్లోపు ఉద్యోగాలను వదిలివేసే ఉద్యోగులు ఇకపై తమ పెన్షన్ సహకారాలను కోల్పోరు.
EPFO ఇప్పుడు స్వల్పకాలం పాటు ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత కూడా పెన్షన్ విరాళాలను విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు అనుమతి వచ్చింది. అందుకు మీరు కనీసం ఒక నెల పాటు పని చేసి ఈపీఎఫ్ ఫండ్ కట్టాల్సిఉంది.
ఇటీవలి వరకు EPS నియమాలు ఆరు నెలల కంటే తక్కువ సేవా కాలాలను "సున్నా పూర్తయిన సంవత్సరాలు"గా పరిగణిస్తారు. అంటే అసంపూర్ణ సంవత్సరంగా దాన్ని చెప్తారు.
ఫలితంగా పెన్షన్ భాగం ఆటోమేటెడ్ గా ఫండ్ కట్ అయిపోతుంది. అందువల్ల ఒక ఉద్యోగి తన ఐదు నెలల తర్వాత ఉద్యోగాన్ని మానేస్తే ఆ వ్యక్తి తన పెన్షన్ వాటాను కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. అయితే ఈ రూల్ ఇప్పుడు మారిపోయింది.
ఏప్రిల్-మే 2024లో జారీ చేయబడిన ఇంటర్నల్ ఉత్తర్వులలో.. ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేష్ (ఈపీఎఫ్ఓ) ఒక నెల కాంట్రిబ్యూటరీ సర్వీస్ ఉన్న సభ్యులు నిష్క్రమణ సమయంలో వారి EPS వాటాను పొందేందుకు అర్హులు అని స్పష్టం చేసింది.
మునుపటి రూల్ ప్రకారం ఉద్యోగుల తమ వ్యక్తిగత, హెల్త్ కు సంబంధించిన కారణాలతో ఉద్యోగాలను నెల రోజుల తర్వాత విడిచిపెట్టినట్లయితే వారికి ఆ నెల తాలూకా పెన్షన్ రాదు. ఇప్పుడు, ఒక ఉద్యోగి ఒక నెల తర్వాత రాజీనామా చేసినప్పటికీ ఫారమ్ 10C ద్వారా EPS మొత్తాన్ని క్లెయిమ్ చేయవచ్చు.
సర్వీసులో చేరిన ఆరు నెలల్లోపు రాజీనామా చేసే ఉద్యోగులు తమ EPS సహకారాల గురించి తెలుసుకోవడానికి వారి PF పాస్బుక్ను తనిఖీ చేయాలి. పెన్షన్ వాటా చెల్లించకపోతే 2024 నాటి స్పష్టీకరణను పేర్కొంటూ EPFOకి ఫిర్యాదు చేయండి. దరఖాస్తు చేస్తున్నప్పుడు మీ పాస్బుక్ స్క్రీన్షాట్ లేదా PDFని ఫ్రూఫ్ గా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.