ఒక ఉద్యోగి బేసిక్ జీతం రూ.15,000 ఉంటే, అతను ప్రతి నెలా 12% అంటే రూ.1,800 ఈపీఎఫ్లో జమ చేస్తాడు. యజమాని కూడా రూ.1,800 కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు. కానీ ఇందులో మొత్తం ఈపీఎఫ్లోకి వెళ్లేది రూ.550 మాత్రమే, మిగతా రూ.1,250 పెన్షన్ పథకం (ఈపీఎస్)కి వెళ్తుంది. అంటే ప్రతి నెల ఈపీఎఫ్లో పెట్టుబడి సుమారు రూ.2,350 అవుతుంది. సంవత్సరానికి ఇది రూ.28,200 అవుతుంది.
ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్పై సుమారు 8.25% వడ్డీ లభిస్తుంది. ఈ వడ్డీ ప్రతి సంవత్సరం కంపౌండింగ్ రూపంలో పెరుగుతుంది. అంటే మీరు పెట్టిన డబ్బు మీద వచ్చిన వడ్డీ కూడా మళ్లీ వడ్డీ పొందుతుంది. దీన్నే కంపౌండింగ్ అంటారు. ఇది ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెడితే చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.
ఒకవేళ ప్రతి సంవత్సరం జీతం 5% పెరుగుతుందని భావిస్తే, ఈపీఎఫ్లో పెట్టే మొత్తం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా 30 నుంచి 32 సంవత్సరాల పాటు నిరంతరం సేవింగ్స్ చేస్తే, మొత్తం పెట్టుబడి సుమారు రూ.36 నుంచి 38 లక్షల వరకు ఉంటుంది. కానీ కంపౌండింగ్ వల్ల వచ్చిన వడ్డీ రూ.62 నుంచి 65 లక్షల వరకు పెరుగుతుంది. ఇలా మొత్తం కలిపి సుమారు రూ.1 కోటి వరకు చేరుతుంది
ఈపీఎఫ్లో అవసరమైనప్పుడు కొంత మొత్తాన్ని ముందుగానే తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు వైద్య అవసరాలు, ఇల్లు కొనుగోలు, విద్య కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు. రిటైర్మెంట్ సమయంలో మొత్తం మొత్తాన్ని తీసుకోవచ్చు.
మరొక ముఖ్య విషయం యూఏఎన్ (యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్). ఇది ప్రతి ఉద్యోగికి ఇచ్చే ప్రత్యేక 12 అంకెల నంబర్. దీని ద్వారా మీ ఈపీఎఫ్ ఖాతాను సులభంగా ట్రాక్ చేయవచ్చు. ఈపీఎఫ్లో పెట్టుబడికి పన్ను ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. సెక్షన్ 80సీ కింద ట్యాక్స్ మినహాయింపు లభిస్తుంది. ఐదు సంవత్సరాల సేవ తర్వాత తీసుకునే మొత్తం పన్ను లేకుండా ఉంటుంది.