EPF Unclaimed Deposit: పీఎఫ్ ఖాతాల్లో మూలుగుతున్న రూ. 10, 900కోట్లు.. ఆ డబ్బు మీదేనా?

EPF Unclaimed Deposit: దేశంలో ప్రస్తుతం 31.87లక్షలకు పైగానే ఈపీఎఫ్ అకౌంట్లు డియాక్టివేట్ అయి ఉన్నాయి. వీటిలో సుమారు రూ. 10,915కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు ఉన్నాయి. దీన్ని పరిష్కరించేందుకు ఆటో రీఫండ్ పైలట్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించింది ఈపీఎఫ్ఓ.
నేటికాలంలో ఒక కుటుంబం ఎలాంటి ఆర్థిక కష్టాలు లేకుండా బతకాలంటే కావాల్సినంత ఆదాయం ఉండాలి. రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న ఖర్చులతోపాటు ఆదాయం కూడా పెరిగితే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు వేరు. ఇంట్లో ఒకరు సంపాదిస్తే ఆ కుటుంబం సాఫీగా సాగలేని పరిస్థితి. అందుకే చాలా మంది మంచి జీతం, మంచి పొజిషన్ కోసం ఉద్యోగులు మారుతుంటారు.
అయితే కొత్త ఉద్యోగం చేరిన ఉత్సాహంతో చాలా మంది తమ పాత పీఎఫ్ అకౌంట్లను పట్టించుకోరు. ఇలా మర్చిపోయిన పాతా అకౌంట్లో మన దేశంలో రూ. 10, 915 కోట్లు వరకు మూలుగుతున్నాయన్న సంగతి మీకు తెలుసా.
తాజాగా 1 ఫైనాన్స్ మ్యాగజైన్ వెల్లడించిన రిపోర్టు ప్రకారం..దేశంలో ప్రస్తుతం 31.87లక్షలకు మంచి ఇన్ యాక్టివ్ పీఎఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. గడిచిన 5ఏండ్లలో ఇలాంటి ఖాతాల సంఖ్య మూడు రెట్లు పెరగడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.
అయితే ఈపీఎఫ్ నిబంధనల ప్రకారం.. ఏదైనా అకౌంట్లో వరుసగా 3ఏండ్ల పాటు ఎలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగనట్లయితే.. దానిని ఇన్ యాక్టివ్ అకౌంట్ గా పరిగణిస్తారు. కారణం ఏంటంటే.. ఉద్యోగం మారినప్పుడు పాత పీఎఫ్ నెంబర్ ను కొత్త యూఏఎన్ తో లింక్ చేయకపోవడం వల్ల పాత అకౌంట్ రికార్డులు మరుగున పడిపోతున్నాయి.
ఇక పాత అకౌంట్లో ఆధార్, పాన్ లేదా బ్యాంక్ వివరాలను అప్ డేట్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా ఆన్ లైన్ లో డబ్బు విత్ర చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది. సుమారు 7.11 లక్షల అకౌంట్లో రూ. 1000 కంటే తక్కువగా డబ్బు ఉంది. అంత తక్కువ మొత్తం కోసం పత్రాల పని ఎందుకని చాలామంది వాటిని అలాగే వదిలేస్తున్నారు.
మరో విషయం ఏంటంటే ఖాతాదారులు తన నామినీ వివరాలను అప్ డేట్ చేసుకోకపోవడం వల్ల కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవడం ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఈపీఎఫ్ఓ కలిసి ఓ వినూత్న పైలట్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించాయి. మీ ఇన్ యాక్టివ్ అకౌంట్లో రూ. 1000 లేదా అంత కంటే తక్కువ డబ్బు ఉన్నట్లయితే ఎలాంటి ప్రత్యేక దరఖాస్తు అవసరం లేకుండానే ఈపీఎఫ్ఓ నేరుగా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ కు ఆ డబ్బును ట్రాన్స్ ఫర్ చేస్తుంది.
ఒక వేళ మీ దగ్గర యూఏఎన్ నెంబర్ లేనట్లయితే లేదా ఆన్ లైన్ ప్రాసెస్ లో ఇబ్బందులు ఉన్నా ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు. మీరు ఫారం 19 లేదా ఫారం 10సీ డౌన్ లోడ్ చేసుకుని.. వివరాలు పూరించి మీ సమీపంలోని ఈపీఎఫ్ ఓ కార్యాలయంలో నేరుగా సమర్పించుకోవచ్చు.