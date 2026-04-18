PF Wage Ceiling: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు భారీ ఊరట.. రూ. 15,000 నుంచి రూ. 30,000కు పెరగనున్న వేతన పరిమితి.. కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!!

EPFO Wage Ceiling Hike Update: దేశంలోని లక్షలాది మంది ప్రైవేట్, వ్యవస్థీకృత రంగ కార్మికులకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ త్వరలోనే తీపి కబురు చెప్పే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి ఈపీఎఫ్ఓ పరిధిలోకి వచ్చే వేతన పరిమితిని భారీ పెంచేందుకు మోదీ సర్కార్ కసరత్తు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం నెలకు రూ. 15వేలుగా ఉన్న ఈ పరిమితిని రూ. 25,000 లేదా రూ. 30, 000లకు పెంచే ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం పునఃపరిశీలిస్తోంది.
ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కార్మికుల వేతనాలు భారీగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా ఎన్ సీఆర్ వంటి పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో నైపుణ్యం ఉన్న కార్మికుల జీతం పెరగడం వల్ల వారికి ప్రస్తుతం రూ. 15000 పరిమితి దాటిపోయింది. దీంతో వారు తప్పనిసరిగా ఈపీఎఫ్ఓ సామాజిక భద్రతావలయం నుంచి బయటకు వెళ్లే ప్రమాదం ఏర్పడింది. అందరికీ సామాజిక భద్రత కల్పించాలన్న ప్రభుత్వం లక్ష్యం దెబ్బతినకుండా ఉండాలన్న నిర్ణయంతోనే ఈ వేతన పరిమితిని సవరించడం అత్యవసరంగా మారింది.
ప్రస్తుతం ఈఎస్ఐసీ కింద వేతన పరిమితి నెలకు రూ. 21,000గా ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తొలగించి.. వ్యాపార సౌలభ్యం కోసం ఈ రెండింటినీ సమానం చేయాలి. లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా పెంచాలని కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ భావిస్తోంది. గతంలో 2014లో ఈ పరిమితిని రూ. 6,500 నుంచి రూ. 15,000కు పెంచారు. అంటే దాదాపు పుష్కర కాలం తర్వాత ఇప్పుడు మళ్లీ సవరణకు రంగం సిద్ధమైంది.
కాగా ఈ వేతన పరిమితి పెరిగినట్లయితే.. పీఎఫ్ అకౌంట్లో జమ అయ్యే మొత్తం కూడా పెరుగుతుంది. దీంతో రిటైర్మెంట్ సమయంలో ఉద్యోగి చేతికి భారీగా డబ్బు అందుతుంది. లక్షలాది మంది కొత్త కార్మికులు ఈపీఎఫ్ఓ పరిధిలోకి వస్తారు. దీంతో వారికి పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాలు లభిస్తాయి. అయితే పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, వేతనాలకు అనుగుణంగా పరిమితిని అప్ డేట్ చేయాలని ఇటీవలే సుప్రీంకోర్టు కూడా సూచించడంతో ఈ ప్రక్రియకు మరింత బలాన్ని ఇచ్చినట్లయ్యింది.
ఇక వేతన పరిమితిని పెంచడం వల్ల ఉద్యోగులకు లాభం చేకూరుతున్నప్పటికీ కంపెనీలు, యజమానులపై ఆర్ధిక భారం పెరిగే అవకాశం ఉంది. పీఎఫ్ కంట్రీబ్యూషన్ పెరగడం వల్ల కంపెనీలు అదనంగా నిధులు కేటాయించాల్సి వస్తుంది. దీని వల్ల చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల లాభదాయకతపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది.
కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే ఈ అంశంపై అంతర్గత చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. త్వరలోనే దీనికి సంబంధించి అవసరమైన అనుమతులను కోరుతూ కేంద్ర కేబినెట్ ముందుకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉందని తెలుస్తోంది. ఒకవేళ ఈ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించినట్లయితే.. దేశంలోని పారిశ్రామిక రంగంలో ఇదొక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది.