English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPFO New Rule: ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ చల్లని కబురు..ఒక్క క్లిక్‌తో 100 శాతం పీఎఫ్ డబ్బు విత్‌డ్రాకు గ్రీన్ సిగ్నల్!?

EPFO New Rule: ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ చల్లని కబురు..ఒక్క క్లిక్‌తో 100 శాతం పీఎఫ్ డబ్బు విత్‌డ్రాకు గ్రీన్ సిగ్నల్!?

EPF Withdrawal New Rules 2025: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) EPF ఖాతా బ్యాలెన్స్‌ను 100% ఉపసంహరించుకోవడంతో సహా అనేక నియమాలను మార్చింది. ఇది EPFOలోని కోట్లాది ఉద్యోగులపై ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూర్చింది. కొత్త EPFO ​​నియమాలను ఇప్పుడే తెలుసుకోండి. 
1 /8

తన ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) EPF ఖాతా బ్యాలెన్స్ ఉపసంహరణకు సంబంధించి ఏడు ముఖ్యమైన నియమాలను మార్చింది. అటువంటి నియమాల గురించి పూర్తి సమాచారం ఒకే క్లిక్‌తో అందుబాటులో ఉంటుంది. 

2 /8

EPFO తన సభ్యులకు వారి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాల నుండి ఉపసంహరణ పరిమితిని పెంచింది. ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ఇప్పుడు దాని సభ్యులు తమ నిధులలో 100% ఉపసంహరించుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది.   

3 /8

గతంలో వివాహం, విద్య కోసం EPF డబ్బు నుండి 3 ఉపసంహరణల పరిమితి ఉండేది. ఇప్పుడు దీనిని వివాహానికి 5 ఉపసంహరణలకు, విద్య కోసం 10 ఉపసంహరణలకు పెంచారు. 

4 /8

ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు అన్ని రకాల ముందస్తు డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి సేవా వ్యవధిని తగ్గించింది. 12 నెలల సర్వీస్ పూర్తి చేసిన వారు ప్రస్తుతం ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డబ్బులో ముందస్తుగా పొందవచ్చు.

5 /8

ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి కారణం చెప్పకుండానే ప్రజలు తమ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి EPFO ​​ఇప్పుడు అనుమతిస్తుంది. 

6 /8

EPFO కనీస బ్యాలెన్స్ నిబంధనలో కూడా గణనీయమైన మార్పు చేసింది. EPF ఖాతాలో 25% కనీస బ్యాలెన్స్ నిర్వహించాలి. ప్రస్తుతం EPFO ​​ఈ మొత్తంపై 8.25% వడ్డీని చెల్లిస్తోంది. ఇది పదవీ విరమణ నిధిని పెంచుతుంది. 

7 /8

EPF డబ్బును ఉపసంహరించుకోవాలనుకునే వారికి, 100% డబ్బు ఇప్పుడు ఎటువంటి కాగితపు పత్రాలు లేకుండా ఆటో-సెటిల్ చేయబడుతుంది. 

8 /8

ఈపీఎఫ్ ఖాతాలో తుది ఉపసంహరణ పరిమితిని పెంచారు. గతంలో ఈపీఎఫ్ తుది ఉపసంహరణకు 2 నుండి 12 నెలల వరకు వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు, పెన్షన్ డబ్బు ఉపసంహరణ పరిమితిని 2 నుండి 36 నెలలకు పెంచారు.

EPF withdrawal EPFO News EPFO New Rule EPF Withdrawal New Rule EPFO new withdrawal rules 2025 EPF full withdrawal allowed EPFO October 2025 circular EPF 100 percent withdrawal rule

Next Gallery

Pension Scheme: నెలకు రూ.11,000 పెన్షన్..కొత్త పథకం తెచ్చిన ప్రభుత్వం..రిటైర్మెంట్ తర్వాత సూపర్ బెనిఫిట్!