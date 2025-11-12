EPF Withdrawal New Rules 2025: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) EPF ఖాతా బ్యాలెన్స్ను 100% ఉపసంహరించుకోవడంతో సహా అనేక నియమాలను మార్చింది. ఇది EPFOలోని కోట్లాది ఉద్యోగులపై ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూర్చింది. కొత్త EPFO నియమాలను ఇప్పుడే తెలుసుకోండి.
తన ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) EPF ఖాతా బ్యాలెన్స్ ఉపసంహరణకు సంబంధించి ఏడు ముఖ్యమైన నియమాలను మార్చింది. అటువంటి నియమాల గురించి పూర్తి సమాచారం ఒకే క్లిక్తో అందుబాటులో ఉంటుంది.
EPFO తన సభ్యులకు వారి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాల నుండి ఉపసంహరణ పరిమితిని పెంచింది. ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ఇప్పుడు దాని సభ్యులు తమ నిధులలో 100% ఉపసంహరించుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది.
గతంలో వివాహం, విద్య కోసం EPF డబ్బు నుండి 3 ఉపసంహరణల పరిమితి ఉండేది. ఇప్పుడు దీనిని వివాహానికి 5 ఉపసంహరణలకు, విద్య కోసం 10 ఉపసంహరణలకు పెంచారు.
ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు అన్ని రకాల ముందస్తు డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి సేవా వ్యవధిని తగ్గించింది. 12 నెలల సర్వీస్ పూర్తి చేసిన వారు ప్రస్తుతం ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డబ్బులో ముందస్తుగా పొందవచ్చు.
ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి కారణం చెప్పకుండానే ప్రజలు తమ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి EPFO ఇప్పుడు అనుమతిస్తుంది.
EPFO కనీస బ్యాలెన్స్ నిబంధనలో కూడా గణనీయమైన మార్పు చేసింది. EPF ఖాతాలో 25% కనీస బ్యాలెన్స్ నిర్వహించాలి. ప్రస్తుతం EPFO ఈ మొత్తంపై 8.25% వడ్డీని చెల్లిస్తోంది. ఇది పదవీ విరమణ నిధిని పెంచుతుంది.
EPF డబ్బును ఉపసంహరించుకోవాలనుకునే వారికి, 100% డబ్బు ఇప్పుడు ఎటువంటి కాగితపు పత్రాలు లేకుండా ఆటో-సెటిల్ చేయబడుతుంది.
ఈపీఎఫ్ ఖాతాలో తుది ఉపసంహరణ పరిమితిని పెంచారు. గతంలో ఈపీఎఫ్ తుది ఉపసంహరణకు 2 నుండి 12 నెలల వరకు వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు, పెన్షన్ డబ్బు ఉపసంహరణ పరిమితిని 2 నుండి 36 నెలలకు పెంచారు.