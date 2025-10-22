EPF Withdrawal Online: మీకు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బు అవసరమైతే, EPF (ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి) నుండి నిధులను విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చని తెలుసా? చాలా మందికి ఈ విషయం తెలియదు. ఇప్పటి వరకు చాలామంది తక్షణ అవసరాల కోసం వ్యక్తిగత రుణాలు తీసుకోవడం లేదా స్నేహితుల నుంచి అప్పు తీసుకోవడం చేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు EPFO (Employees Provident Fund Organisation) PF ఉపసంహరణ ప్రక్రియను పూర్తిగా ఆన్లైన్ పద్ధతిలో సరళీకృతం చేసింది. కేవలం కొన్ని సులభమైన దశల్లో మీ PF ఖాతా నుండి డబ్బును మీ బ్యాంక్ ఖాతాకు బదిలీ చేసుకుని, తరువాత ATM ద్వారా నగదు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
PF లేదా ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనేది ఉద్యోగుల భవిష్య భద్రత కోసం రూపొందించిన పొదుపు పథకం. ప్రతి నెలా ఉద్యోగి జీతంలో కొంత భాగం PF ఖాతాలో జమ అవుతుంది. యజమాని కూడా సమాన మొత్తాన్ని జమ చేస్తాడు. ఈ మొత్తంపై ప్రభుత్వం వడ్డీ చెల్లిస్తుంది. దీని వల్ల కాలక్రమంలో నిధి పెరుగుతుంది. ఈ డబ్బు సాధారణంగా పదవీ విరమణ తర్వాత లేదా ఉద్యోగ మార్పు సమయంలో ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగులు ముందుగానే కొంత మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకోవచ్చు.
EPFO తాజా నిబంధనల ప్రకారం, ఉద్యోగులు సంవత్సరానికి రెండుసార్లు తమ PF నిధులను ఉపసంహరించుకోవచ్చు. ఇది వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు, వివాహం, పిల్లల విద్య, ఇల్లు కొనుగోలు వంటి అవసరాల కోసం వర్తిస్తుంది.
పాత నిబంధనల ప్రకారం తరచుగా ఉపసంహరణలు సర్వీస్ బ్రేక్లుగా పరిగణించేవి. తద్వారా భవిష్యత్ పెన్షన్ మొత్తంపై ప్రభావం చూపేవి. కానీ కొత్త నిబంధనల వల్ల, సేవ నిరంతరంగా కొనసాగుతూ, పదవీ విరమణ సమయంలో పెద్ద మొత్తాన్ని సురక్షితంగా పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
PF నిధులను ఉపసంహరించుకోవడం ఇప్పుడు చాలా సులభం అయింది. ముందుగా, మీరు EPFO వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ కావాలి. మీ వద్ద UAN (యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్), బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, ఆధార్, పాన్ వివరాలు సరిగ్గా లింక్ అయి ఉండాలి.
EPFO పోర్టల్లో “Online Services” విభాగంలో “Claim (Form-31, 19, 10C, 10D)” అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి. ఇక్కడ మీ బ్యాంక్ వివరాలను ధృవీకరించిన తర్వాత “PF Advance (Form 31)” అనే ఆప్షన్ ఎంచుకొని, డబ్బును ఎందుకు ఉపసంహరించుకోవాలనుకుంటున్నారో పేర్కొనాలి. అవసరమైన పత్రాలు.. ఉదాహరణకు, మీ చెక్బుక్ లేదా పాస్బుక్ స్కాన్ కాపీ,అప్లోడ్ చేసి, ఆధార్ OTP ద్వారా ధృవీకరించాలి.
మీ దరఖాస్తు సమర్పించిన తర్వాత, EPFO అధికారులు వివరాలను పరిశీలిస్తారు. ప్రతిదీ సరిగ్గా ఉన్నట్లయితే, మీ PF మొత్తం 3 నుండి 7 పని దినాల్లో నేరుగా మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మీరు మీ బ్యాంక్ ATM ద్వారా నగదు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు లేదా ఆన్లైన్ బదిలీ చేసుకోవచ్చు.
గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ..PF మొత్తాన్ని నేరుగా ATM నుండి ఉపసంహరించుకోవడం సాధ్యం కాదు. ముందుగా ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ ద్వారా బ్యాంక్ ఖాతాకు బదిలీ అయిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ATM ద్వారా డబ్బును తీసుకోవచ్చు.
ఈ సౌకర్యం అత్యవసర సమయాల్లో ఉద్యోగులకు ఆర్థిక సహాయంగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కానీ నిపుణులు చెబుతున్నది ఏమిటంటే, PF మొత్తాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఎందుకంటే ఇది మీ భవిష్య భద్రత కోసం కూడిన పొదుపు. ఒకవేళ మీకు తక్షణ ఆర్థిక అవసరం ఏర్పడితే, EPF ఉపసంహరణ సౌకర్యం ఒక సురక్షిత మార్గం అవుతుంది.