PF: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. మీరు చేసే ఈ చిన్న పొరపాటుతో.. భారీ నష్టాలు తప్పవు..!!

EPFO ​​Fund Transfer Rules: ఉద్యోగం మారినప్పుడు జీతం.. హోదా.. కెరీర్ మాత్రమే కాదు.. మీ పీఎఫ్ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాలి.  కొత్త కంపెనీలో జాయిన్ అయిన వెంటనే పాత సంస్థలో ఉన్న పీఎఫ్ అకౌంట్ ను చాలా మంది అలాగే వదిలేస్తుంటారు. ఈ చిన్న నిర్లక్ష్యం.. రిటైర్మెంట్ సమయానికి లక్షల రూపాయల నష్టంగా మారే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే ఉద్యోగాలు మారుతున్నప్పుడు పీఎఫ్ మొత్తాన్ని కొత్త అకౌంట్ కు ట్రాన్స్ ఫర్  చేసుకోవడం ఎందుకు తప్పనిసరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
మొదటగా వడ్డీతోపాటు ట్యాక్స్ సమస్యలు ఎదురయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. పాత పీఎఫ్ అకౌంట్లో మూడేళ్లపాటు ఎలాంటి కొత్తగా జమ కాకపోతే.. ఆ అకౌంట్ డియాక్టివేట్ అవుతుంది. అలా డియాక్టివేట్ అయిన అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బుపై వచ్చే వడ్డీపై భవిష్యత్తులో పన్ను విధించే అవకాశం ఉంటుంది. అదే మీరు ఆ మొత్తాన్ని కొత్త ఉద్యోగంలోని యాక్టివ్ లో ఉన్న పీఎఫ్ అకౌంట్ కు ట్రాన్స్ ఫర్ చేసుకుంటే వడ్డీ నిరంతరంగా  జమ అవుతుంది. ఎలాంటి పన్ను భారం లేకుండా ఉంటుంది. 

రెండవది చక్రవడ్డీ లాభాన్నీ పూర్తిగా పొందాలంటే ఇది ఎంతో కీలకమైంది. ఒకే అకౌంట్లో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఉంటే వడ్డీపై వడ్డీ బలంగా పనిచేస్తుంది. చాలా అకౌంట్లో చిన్న చిన్న మొత్తాలు ఉంటే ఆ లాభం పూర్తిగా దక్కదు. 10ఏళ్లు, 20ఏళ్ల తర్వాత ఒకే అకౌంట్లో కొనసాగిన పీఎఫ్ డబ్బు పెద్ద మొత్తం నిధిగా మారుతుంది.   

ఇక మూడవది చాలా ముఖ్యమైంది. పెన్షన్ ప్రయోజనాలను కోల్పోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ఈపీఎస్ ప్రకారం.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలలవారీ పెన్షన్ పొందాలంటే కనీసం 10ఏళ్లు నిరంతరం పనిచేయాలి. మీరు ఉద్యోగం మారినప్పుడల్లా పీఎఫ్ బదిలీ చేయకుంటే మీ సర్వీస్ కాలం విడివిడిగా నమోదు అవుతుంది. ఫలితంగా 10ఏళ్ల అర్హత పూర్తవ్వకుండా పెన్షన్ హక్కును కోల్పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. 

నాలుగవది పన్ను భారం నుంచి  తప్పించుకోవచ్చు. ఐదేళ్ల కంటిన్యూ సర్వీస్  తర్వాత PF నుంచి డబ్బు తీసుకుంటే ఎలాంటి పన్ను ఉండదు. కానీ పాత ఖాతా నుంచి నేరుగా విత్ డ్రా చేస్తే, సర్వీస్ పీరియడ్ ఐదేళ్ల కంటే తక్కువగా పరిగణించి పన్ను విధించే అవకాశం ఉంటుంది. బదిలీ చేయడం వల్ల మొత్తం సర్వీస్ పీరియడ్ ఒకటిగా లెక్కపడుతుంది.

ఇక PF బదిలీ ప్రక్రియ కూడా చాలా సులభంగా మారింది. కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. ముందుగా మీ UAN యాక్టివ్‌లో ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. ఆధార్, మొబైల్ నంబర్‌తో లింక్ చేసి, బ్యాంక్ ఖాతా, పాన్ వివరాలతో KYC పూర్తి చేయాలి. ఆధార్, PF రికార్డుల్లో పేరు, పుట్టిన తేదీ ఒకేలా ఉండేలా చూసుకోవాలి. తర్వాత EPFO మెంబర్ పోర్టల్‌లోకి వెళ్లి ‘వన్ మెంబర్ వన్ EPF అకౌంట్’ ఆప్షన్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో బదిలీకి దరఖాస్తు చేయవచ్చు. సాధారణంగా 30 రోజుల్లోపు ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. ఆలస్యం అయితే EPFiGMS పోర్టల్ ద్వారా ఫిర్యాదు కూడా చేయొచ్చు.

ఉద్యోగం మారినప్పుడు PF బదిలీ చేయడం ఒక చిన్న పని అనిపించొచ్చు. కానీ అదే పని, మీ భవిష్యత్తు ఆర్థిక భద్రతకు బలమైన పునాదిగా మారుతుంది.

