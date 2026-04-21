EPFO: సహారా ఇండియా ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్... త్వరలోనే పిఎఫ్ డబ్బులు లభించే అవకాశం..!!

Sahara India PF News: దేశంలోనే అతిపెద్ద కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ సంఘటనల్లో ఒకటైన సహారా ఇండియా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఇప్పటికే కంపెనీ డిపాజిటర్ల విషయంలో మొట్టికాయలు తిని తిరిగి చెల్లింపులకు దిగిన నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఆ సంస్థ ఉద్యోగులకు కూడా ఊరట కల్పించే వార్త ప్రస్తుతం బయటకు వచ్చింది. తాజాగా సహారా ఇండియాకు చెందిన ఉద్యోగులకు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ బకాయిలను చెల్లించేందుకు కంపెనీ వద్ద నుంచి 1204 కోట్ల రూపాయల బకాయిలను వసూలు చేసేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ సిద్ధమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 
ఈపీఎఫ్ఓ కనుక ఈ చర్యలకు దిగినట్లయితే సంవత్సరాల తరబడి పిఎఫ్ డబ్బుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగులకు ఒకరకంగా ఇది పెద్ద ఊరట కల్పించే వార్తా అని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం చూసినట్లయితే  సహారా ఇండియాకు చెందిన వివిధ విభాగాల నుంచి సుమారు 1,204 కోట్ల రూపాయల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) బకాయిలను వసూలు చేయడానికి EPFO సిద్ధం అవుతోంది. 

సహారా ఇండియా సంస్థకు చెందిన అనేక వ్యాపారాల్లో వేలాది మంది ఉద్యోగులు పనిచేసేవారు. వారికి సంబంధించిన ప్రావిడెంట్ ఫండ్ నిధుల విషయంలో అవకతవకలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం ఆ నిధులను రికవరీ చేసేందుకు EPFO  చట్టపరమైన ప్రక్రియ ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా గతంలోనే (ఏప్రిల్ 2021 నుండి ఏప్రిల్ 2023 మధ్య) పలు రికవరీ సర్టిఫికేట్లు (RC) జారీ అయ్యాయి.

కంపెనీకి చెందినటువంటి ఉద్యోగులకు వారి పీఎఫ్ లను చెల్లించాల్సి ఉండగా యాజమాన్యం చెల్లించకుండా ఆ నిధులను పక్కదారి పట్టించిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీంతో ఉద్యోగులు తాము కూడా పెట్టుకున్నటువంటి పీఎఫ్ సొమ్ము పై హక్కు లేకుండా పోయింది. ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సంస్థ రంగంలోకి దిగి ఉద్యోగుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని కంపెనీ పైన చర్యలు తీసుకునేందుకు ఉపక్రమించింది. అందులో భాగంగా కంపెనీ ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన పిఎఫ్ మొత్తాల పైన కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు కార్యాచరణ ప్రారంభించింది. 

ఉద్యోగులకు కంపెనీ చెల్లించాల్సిన మొత్తం ప్రావిడెంట్ ఫండ్ బకాయిల్లో అతిపెద్ద క్లెయిమ్ విలువ రూ. 1,179 కోట్లుగా గుర్తించారు. మిగితా కంపెనీల క్లెయిమ్‌లు రూ. 31 లక్షల నుండి రూ. 23 కోట్ల మధ్య ఉన్నట్లు గుర్తించారు. కాగా సహారా ఇండియాకు చెందిన లక్నోలోని చరాస్తులు, స్థిరాస్తులను జప్తు చేయాలని, అవసరమైతే వాటిని విక్రయించి బకాయిలు వసూలు చేయాలని రికవరీ అధికారులకు ఇప్పటికే  ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.

ఇదిలా ఉంటే EPF చట్టం సెక్షన్ 11(2) ప్రకారం, ఒక సంస్థ ఆస్తులను విక్రయించినప్పుడు వచ్చే డబ్బుపై మొదటి హక్కు ఉద్యోగులకే ఉంటుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ చెందిన ఇతర అప్పుల కంటే ముందుగా ఉద్యోగుల PF బకాయిలనే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సహారా ఇండియాలో పనిచేసి, గత కొన్నేళ్లుగా తమ PF సొమ్ము కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేలాది మంది ఉద్యోగులకు EPFO తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పెద్ద ఊరటనివ్వనుందని చెప్పవచ్చు.

Gold Rate: బంగారు కొనాలంటే ప్రొద్దుటూరు వెళ్లాలా? అక్కడ ధరలు ఎందుకు తక్కువ? గోల్డ్ షాపింగ్‌కు ఆ ఊరు ఎందుకంత ఫేమస్..!!