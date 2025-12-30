PF: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇలా చేయకుంటే మీ పీఎఫ్ డబ్బులన్నీ పోతాయ్..!!

EPFO Update: ప్రతి ఉద్యోగి ఈపీఎఫ్ఓ కు సంబంధించిన కీలక అప్ డేట్స్ తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే దేశంలో లక్షలాది మంది పీఎఫ్ ఖాతాలు పనిచేయడం లేదు. ఈ ఖాతాల్లో ఏళ్ల తరబడిగా నిధులు నిలిచిపోయాయి. కేంద్ర కార్మిక ఉపాధి మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ప్రకారం.. ఈ డబ్బులను తిరిగి పొందడానికి ఇప్పుడు ఈపీఎఫ్ఓ మిషన్ మోడ్ లో పనిచేస్తుందని తెలిపారు.
ప్రతి ఉద్యోగి EPFOకి సంబంధించిన మార్పుల గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీరు ఉద్యోగం చేస్తూ మీ భవిష్యత్తు కోసంEPF ఖా తాలో డబ్బు జమ చేసి ఉంటే... ఈ మార్పుల గురించి తెలుసుకోండి. లేదంటే మీరు డబ్బులను కోల్పోవల్సి వస్తుంది.
దేశంలో లక్షలాది మంది పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు ఈ ఆపరేటివ్ ఈపీఎఫ్ ఖాతాల్లో డబ్బు ఉంది. ఏళ్ల తరబడి చాలా మంది ఉద్యోగుల డబ్బు ఖాతాల్లోనే నిలిచిపోయింది. బ్లాక్ అయిన అకౌంట్ తిరిగి రీయాక్టివేట్ చేసేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ ఇప్పుడు మిషన్ మోడ్ ప్రచారాన్ని ప్రారంభిస్తుందని..కేంద్ర కార్మిక , ఉపాధి మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
ఈ మిషన్ కింద... ఈ ఖాతాదారుల KYC ధృవీకరణ కోసం.. ఒక ప్రత్యేక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రారంభిస్తారు. ఈ ప్లాట్ఫామ్ బ్లాక్ అయిన అకౌంట్ ఖాతాదారులను గుర్తిస్తుంది. ఒకవేళ ఖాతాదారులు మరణించినట్లయితే వారి వారసులను గుర్తిస్తుంది. ఉద్యోగి అకౌంట్లో ఉన్న మొత్తాన్ని వారసులకు అందిస్తుంది. ఈ కేవైసీ పూర్తి చేయనట్లయితే.. ఈ ఖాతాదారులు మొత్తం డబ్బును కోల్పోవల్సి వస్తుంది. ఒప్పందాలలో సామాజిక భద్రతా నిబంధనను కూడా చేర్చుతున్నట్లు కేంద్రమంత్రి మాండవీయ చెప్పారు.
అంతేకాదు భారతీయ ఉద్యోగి విదేశాల్లో పనిచేసిన తర్వాత తిరిగి స్వదేశానికి వస్తే.. అక్కడ జమ చేసిన అతని పీఎఫ్ డబ్బులు వ్రుధా కావు. ఆ వ్యక్తి భారత్ కు తిరిగిన వచ్చిన తర్వాత కూడా తన డిపాజిట్ మొత్తాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇక EPFO కార్యాలయాలను డిజిటల్గా మార్చడం, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి అనుసంధానించడంపై ఇప్పుడు దృష్టి కేంద్రీకరించంది. ఈ కొత్త వ్యవస్థ ట్రయల్స్ ఇప్పటికే ఢిల్లీలో ప్రారంభమయ్యాయి.
ఉద్యోగులు తమ ఫిర్యాదులు లేదా క్లెయిమ్ కోసం పదే పదే ఫీల్డ్ ఆఫీస్ను చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు. వారు EPFO కార్యాలయంతో డిజిటల్గా కనెక్ట్ అయి ఉండటం సులభం అవుతుంది.