EPFO ATM Withdrawal: అలెర్ట్.. అలెర్ట్.. ATM నుంచే పీఎఫ్‌ డబ్బులు విత్ డ్రా ..ఎప్పటి నుంచంటే..?

PF ATM Withdrawal: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు కేంద్ర సర్కార్ త్వరలోనే గుడ్ న్యూస్ వినిపించబోతోంది. పీఎఫ్ డబ్బులు తీసుకోవడం ఇంకా సులభతరం కానుంది. ఇప్పటి వరకు డబ్బులు కావాలంటే ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్తు చేసి రోజుల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఇబ్బందులను తొలగించేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ ఈ ఏడాది నుంచి ఏటీఎం ద్వారా నగదు తీసుకునే సదుపాయం కల్పించనుంది. దీని వల్ల అత్యవసర సమయాల్లో ఉద్యోగులకు వెంటనే ఆర్థిక సాయం అందనుంది.
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (PF) ఖాతా నుంచి డబ్బులు తీసుకోవాలంటే ఇప్పటివరకు సభ్యులు పెద్ద ప్రక్రియను ఎదుర్కొనాల్సి వచ్చేది. ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ దరఖాస్తు, డాక్యుమెంట్ల ధృవీకరణ, క్లెయిమ్ అప్రూవల్ కోసం రోజులు లేదా వారాల పాటు వేచిచూడాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. ముఖ్యంగా అత్యవసర సమయాల్లో ఈ ఆలస్యం ఉద్యోగులకు తీవ్ర ఇబ్బందిగా మారేది.
ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా EPFO కీలక మార్పుకు సిద్ధమవుతోంది. 2026 నుంచి ATM ద్వారా నేరుగా PF నగదు ఉపసంహరణ సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడకపోయినా, మీడియాలో వచ్చిన కథనాల ప్రకారం అవసరమైన ఏర్పాట్లు దాదాపుగా పూర్తైనట్లు తెలుస్తోంది.
డెబిట్ కార్డు తరహాలో EPFO ప్రత్యేక కార్డు ఈ కొత్త విధానంలో భాగంగా, EPFO తన సభ్యులకు ఒక ప్రత్యేక కార్డును జారీ చేయనుంది. ఇది సాధారణ బ్యాంక్ డెబిట్ కార్డు మాదిరిగానే పనిచేస్తుంది. ఈ కార్డు సహాయంతో ATMలో PF ఖాతా నుంచి నేరుగా నగదు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఉద్యోగుల PF డబ్బు వారి స్వంత సంపద అన్న భావనతో, అత్యవసర సమయాల్లో ఆ నిధులు వెంటనే అందుబాటులో ఉండాలనే లక్ష్యంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఇందుకోసం EPFO ఇప్పటికే బ్యాంకులు, RBIతో సంప్రదింపులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది. అవసరమైన సాంకేతిక వ్యవస్థ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
కోట్లాది ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట ఈ సదుపాయం అమల్లోకి వస్తే దేశవ్యాప్తంగా సంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తున్న 7 కోట్లకు పైగా ఉద్యోగులకు ఇది భారీ ఉపశమనంగా మారనుంది. EPFO గణాంకాల ప్రకారం 2014లో సభ్యుల సంఖ్య కేవలం 3.3 కోట్లుగా ఉండగా, అప్పటి ఫండ్ విలువ రూ.7.4 లక్షల కోట్లుగా ఉంది. ప్రస్తుతం సభ్యుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగి, EPFO ఫండ్ పరిమాణం రూ.28 లక్షల కోట్లను దాటింది. ప్రతి నెలా సుమారు 7.8 కోట్ల మంది ఉద్యోగులు PFలో కాంట్రిబ్యూషన్ చెల్లిస్తున్నారు. సభ్యుల సంఖ్య పెరగడంతో క్లెయిమ్ల నిర్వహణ EPFOకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. ATM సదుపాయం వస్తే ఉద్యోగులకు తక్షణ నగదు లభించడమే కాకుండా, EPFOపై పని భారం కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ఉపసంహరణ పరిమితిపై ఇంకా నిర్ణయం లేదు ATM ద్వారా PF నగదు తీసుకునే వెసులుబాటు వచ్చినప్పటికీ, ఎంత మొత్తాన్ని ఒకసారి తీసుకోవచ్చు? నెలకు ఎంత వరకు ఉపసంహరణ అనుమతి ఉంటుంది? వంటి అంశాలపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. భద్రత, ఫండ్ స్థిరత్వం, దుర్వినియోగం వంటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుని ఈ నిబంధనలను ఖరారు చేయనున్నారు. దీనిపై త్వరలోనే అధికారిక మార్గదర్శకాలు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
మరింత సరళంగా EPFO నియమాలు ఇటీవలి కాలంలో EPFO తన సేవలను మరింత సులభతరం చేస్తోంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఆటోమేటిక్ క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ పరిమితిని రూ.5 లక్షలకు పెంచింది. దీని వల్ల అనారోగ్యం, వివాహం, ఇతర అత్యవసర అవసరాల కోసం డబ్బులు త్వరగా పొందే అవకాశం ఏర్పడింది. ఇప్పుడు ATM ద్వారా PF ఉపసంహరణ అమల్లోకి వస్తే, ఇది ఉద్యోగుల కోసం నిజమైన గేమ్ ఛేంజర్గా మారనుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.