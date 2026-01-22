English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO 3.0: పీఎఫ్‌ వ్యవస్థలో భారీ మార్పు.. ప్రతీ ఉద్యోగి తెలుసుకోవాల్సిన అప్‌డేట్ ఇది..!

EPFO 3.0:  EPFO సభ్యులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక శుభవార్త అందించనుంది. ఇకపై ఉద్యోగులు తమ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌కు సంబంధించిన వివరాలను కార్యాలయాలకు వెళ్లకుండానే, కేవలం ఒక క్లిక్‌తో, తమకు ఇష్టమైన మాతృభాషలోనే తెలుసుకునే అవకాశం కలగనుంది. దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది కార్మికులకు మరింత వేగవంతమైన, పారదర్శకమైన, సులభమైన సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సంస్థ (EPFO) తన మొత్తం వ్యవస్థను ఆధునీకరిస్తోంది. ఈ విస్తృత సంస్కరణల ప్యాకేజీని  EPFO 3.0 గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే విత్ నిబంధనలను సరళీకృతం చేయడం, UPI ఆధారిత సేవలను ప్రారంభించడం వంటి మార్పులు తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు తదుపరి దశలో మరింత లోతైన సంస్కరణలకు సిద్ధమవుతోంది. సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, EPFO త్వరలో పూర్తిగా కొత్త పోర్టల్‌, ఆధునిక బ్యాకెండ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌, అలాగే కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ఆధారిత భాషా అనువాద సాంకేతికతను ప్రవేశపెట్టనుంది. రాబోయే పదేళ్లలో సభ్యుల సంఖ్య భారీగా పెరిగినా కూడా వ్యవస్థ నిరంతరాయంగా, సమర్థవంతంగా పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మార్పులు చేపడుతున్నారు.

EPFO 3.0లో భాగంగా సంస్థ తన సాంకేతిక మౌలిక వసతులను పూర్తిగా పునర్నిర్మించనుంది. ఇందులో బ్యాంకుల తరహాలో పనిచేసే కోర్ బ్యాంకింగ్ సొల్యూషన్ను అమలు చేస్తారు. దీని వల్ల, బ్యాంక్ ఖాతాదారు దేశంలో ఎక్కడ ఉన్నా ఏ బ్రాంచ్‌లోనైనా సేవలు పొందగలిగినట్టే, EPFO సభ్యుడు కూడా ఏ కార్యాలయాన్ని ఆశ్రయించినా తన ఫిర్యాదులు నమోదు చేయడం, వివరాలు అప్ డేట్ లేదా ఇతర సేవలు పొందడం సాధ్యమవుతుంది. ఫైళ్ల ఆలస్యం, ఒక కార్యాలయం నుంచి మరో కార్యాలయానికి తిరగాల్సిన అవసరం, సమయం వృథా వంటి సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

కొత్త కార్మిక నియమావళి అమలుతో EPFO పరిధి వ్యవస్థీకృత రంగం నుంచి అసంఘటిత రంగం వైపు విస్తరిస్తోంది. భవిష్యత్తులో గిగ్ వర్కర్లు, ప్లాట్‌ఫామ్ కార్మికుల సామాజిక భద్రతా నిధులకు భిన్నంగా, అసంఘటిత రంగ కార్మికుల నిధుల నిర్వహణ బాధ్యతను కూడా EPFOకే అప్పగించే అవకాశం ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం EPFO దాదాపు 8 కోట్ల క్రియాశీల సభ్యులను కలిగి ఉండగా, సుమారు రూ.28 లక్షల కోట్ల మేర నిధులను నిర్వహిస్తోంది. ఇంత భారీ వ్యవస్థను సమర్థంగా నడపాలంటే బలమైన, ఆధునిక సాంకేతిక మౌలిక సదుపాయాలు తప్పనిసరి అనే భావనతోనే ఈ సంస్కరణలు రూపొందిస్తున్నారు.

ఈ మార్పులు కేవలం సాంకేతిక అంశాలకు మాత్రమే పరిమితం కావు. భాష కూడా ఇందులో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సభ్యులు తమ మాతృభాషలోనే సమాచారాన్ని పొందాలన్న లక్ష్యంతో EPFO ముందుకు సాగుతోంది. ఈ ఉద్దేశంతో AI ఆధారిత అనువాద సాధనాలను వినియోగించనున్నారు. కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్,  ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ అభివృద్ధి చేసిన భాషిణి వంటి భాషా అనువాద వేదికలను ఉపయోగించి, వివిధ భారతీయ భాషల్లో తక్షణ సమాచారం అందించే విధంగా వ్యవస్థను రూపొందించనున్నారు.

మొత్తంగా చూస్తే.. EPFO 3.0 లక్ష్యం ఒక కొత్త వెబ్‌సైట్ లేదా సాఫ్ట్‌వేర్‌ను తీసుకురావడం మాత్రమే కాదు. ప్రతి కార్మికుడికి, అతడు ఎక్కడ ఉన్నా సరే, తన భాషలో, వేగంగా, నమ్మదగిన విధంగా ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సేవలు అందించే సమగ్ర డిజిటల్ వ్యవస్థను నిర్మించడమే. ఈ ప్రణాళిక విజయవంతమైతే, భవిష్యత్తులో PFకు సంబంధించిన పనులు మరింత సులభం, పారదర్శకం, సమయానుకూలంగా మారనున్నాయి.

