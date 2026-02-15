English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Claim Settlement: PF క్లెయిమ్ పెండింగ్ సమస్యలకు చెక్… ఆటో మోడ్‌ ఫీచర్‌తో సూపర్‌ఫాస్ట్‌ సెటిల్‌మెంట్ ..!

EPFO 3.0 Claim Settlements In Auto Mode: ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతాదారులకి బంపర్ గుడ్ న్యూస్. ఇకపై 20 రోజులు క్లెయిమ్‌ సెటిల్మెంట్ కోసం వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని గంటల్లోనే అది పూర్తవుతుంది. ప్రధానంగా ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 ప్లాట్ ఫామ్ వేదికగా పీఎఫ్ ఖాతాదారులు క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ సులభంగా చేసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /6

 ఈపీఎఫ్ఓ క్లెయిమ్‌ సెటిల్మెంట్ ఇకపై ఆటో మోడ్ ద్వారా సులభంగా జరిగిపోతుంది. 20 రోజులపాటు వెయిట్ చేయాల్సిన పనిలేదు. ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌ వేదికగా కొన్ని గంటల్లోనే ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. ఆటో మోడ్‌లో ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి. కొన్ని రోజుల తరబడి నిరీక్షించాల్సిన అవసరం లేదు.   

2 /6

 స్టేట్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ మంత్రి శోభ కరాండ్లేజ్‌ రాజ్యసభలో గురువారం దీని గురించి ప్రస్తావించారు. క్లెయిమ్‌ చెకింగ్‌ జరిగిన తర్వాత సులభంగా ఆటోమోడ్ లో మాన్యువల్ జోక్యం అవసరం లేకుండానే ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని తెలిపారు. నయా ఈపీఎఫ్‌ఓ 3.0 ద్వారా ఇకపై 20 రోజులపాటు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా.. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే సెటిల్‌మెంట్‌ పూర్తవుతుంది.   

3 /6

 ఈపీఎఫ్ 3.0 ఈ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాజెక్టు త్వరలో ప్రారంభించనున్నారు. కొత్త విధానానికి ప్రధానంగా పేపర్ వర్క్ తగ్గించడానికి, ఖాతాదారులకు సులభంగా, త్వరితంగా క్లెయిమ్‌ సెటిల్మెంట్ పూర్తవడానికి పరిచయం చేశారు.   

4 /6

ఫాస్ట్ ట్రాక్ సెటిల్మెంట్స్ కు సంబంధించి  జవాబు ఇచ్చిన మంత్రి ఇకపై క్లెయిమ్‌ సెటిల్మెంట్స్ ఆలస్యం కాకుండా ఉంటాయి . ఈ కొత్త ప్లాట్‌ఫామ్‌ వేదికగా కోర్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థతో కూడిన సేవలు అందుబాటులోకి రావడంతో పాటు పేపర్ వర్క్ కూడా తగ్గుతుంది. పీఎఫ్‌ ఖాతాదారులకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్రక్రియ ద్వారా సులభతరం అవుతుంది.   

5 /6

 అయితే ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అధికారిక తేదీ ప్రకటించలేదు. ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఈ ఏడాదిలోనే ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రారంభమైతే ఇప్పటివరకు సగటున 15 నుంచి 20 రోజులు క్లెయిమ్‌ సెటిల్మెంట్ సమయం పట్టేది.. కొత్తగా తెచ్చిన ఈపీఎఫ్ 3.0 ప్లాట్ ఫామ్‌ ద్వారా ఆటోమోడ్‌లో కేవలం మూడు రోజుల్లో సెటిల్మెంట్ పూర్తవుతుంది.  

6 /6

 ఆధార్, పాన్‌ కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాల ధృవీకరణతో క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌మెంట్‌ ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది. మ్యాన్యువల్ వెరిఫికేషన్ అవసరం లేకుండానే మూడు రోజుల్లోనే డబ్బులు ఖాతాదారులకు జమ అయిపోతాయి. ఈ నేపథ్యంలో మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ, గృహ నిర్మాణం, విద్యా వివాహం వంటి వాటికి సులభంగా పీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌ సెటిల్మెంట్ చేసుకోవచ్చు.

EPFO 3.0 update EPFO auto claim settlement PF claim settlement in 3 days EPF auto mode feature PF claim fast track process

