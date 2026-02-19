English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  EPFO: EPFO 3.0 బిగ్ అప్‌డేట్.. ఇల్లు కొనుగోలు, నిర్మాణం, మరమ్మతులకు కేవలం 3 రోజుల్లోనే PF క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌! లిమిట్‌ ఎంతంటే..?

EPFO: EPFO 3.0 బిగ్ అప్‌డేట్.. ఇల్లు కొనుగోలు, నిర్మాణం, మరమ్మతులకు కేవలం 3 రోజుల్లోనే PF క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌! లిమిట్‌ ఎంతంటే..?

EPFO 3.0 New Rule Check For House Construction: ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి ప్రతినెల తన జీతం నుంచి కొంత మొత్తంలో ఈపీఎఫ్ ఖాతాలోకి జమ అవుతుంది. ఇది ఉద్యోగులకు వరం అనే చెప్పాలి. దీనికి కొద్ది మొత్తంలో వడ్డీ కూడా ఆదా అవుతుంది. విపత్తుల మనకు అత్యవసర సమయంలో మనం ఈపీఎఫ్ నుంచి డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 కొత్త రూల్ ప్రకారం ఇంటి నిర్మాణానికి డబ్బు ఎంత విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు?. మీరు కూడా అర్హులేనా? వెంటనే చెక్ చేయండి.
 
పీఎఫ్ డబ్బులు మనం పెళ్లి, చదువు, ఇంటి నిర్మాణానికి ఉపయోగిస్తాం. జాబ్‌ లాస్‌ అయినప్పుడు కూడా ఈ డబ్బులు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అయితే ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 కొత్త రూల్ ప్రకారం ఇంటి నిర్మాణం లేదా మరమ్మతులకు డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే కొత్త రూల్ వచ్చింది. దీనికి మీరు అర్హులైన ఎంత లిమిట్ వరకు తీసుకోవచ్చు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోండి.   

కొత్త రూల్ ప్రకారం ప్రక్రియ మొత్తం డిజిటల్‌గా జరిగిపోతుంది. అంతేకాదు పూర్తి పారదర్శకతతో క్లెయిమ్‌ సెటిల్మెంట్ చేయనున్నారు. దీనికి 20 రోజుల పాటు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం 3 రోజుల్లోనే పూర్తయ్యే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది.  

ఇక ఈపీఎఫ్ ఆన్‌లైన్ పోర్టల్‌లో మనం సులభంగా డబ్బు విత్ డ్రా కోసం క్లెయిమ్‌ పెట్టవచ్చు. కొత్త ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టాలన్నా.. కొనుగోలు చేయాలన్న మనం పీఎఫ్ నుంచి డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం పేపర్‌లెస్‌గా పూర్తవుతుంది. అంతేకాదు తమ పీఎఫ్ డబ్బులను సురక్షితంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.   

దీనికి కఠినమైన సడలింపులు ఏమీ లేవు. పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు విత్ డ్రా చేయాలంటే ఈపీఎఫ్ఓ ప్రమాణాలు పాటించాలి. పూర్తిగా యాక్టివ్ గా ఉండే ఆధార్, పాన్‌, బ్యాంకు వివరాలతో కేవైసీ పూర్తి చేసుకుని ఉన్నవారు సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.  

అయితే పీఎఫ్ 3.0 ద్వారా మీరు క్లెయిమ్‌ చేయదల్చుకుంటే మీ ఇంటి నిర్మాణానికి సంబంధించిన ఆస్తి మీ పేరు లేదా మీ జీవిత భాగస్వామి పేరు ఉందా? అనేది ఎంతగానో ముఖ్యం . ఎందుకంటే థర్డ్‌ పార్టీ పేరు ఉంటే క్లెయిమ్‌ వెంటనే రిజెక్ట్ అవుతుంది. గృహ నిర్మాణం కోసం మీరు డబ్బు తీసుకున్నట్లయితే 36 నెలల మీ జీతం, కరువు భత్యం మొత్తాన్ని మించకుండా సెటిల్మెంట్ చేస్తారు.   

ఇంటి కొనుగోలు చేయడానికి లేదా నిర్మాణం చేపట్టాలంటే 90 శాతం వరకు మీరు పీఎఫ్ డబ్బులు ఉపసంహరించుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు భూమి కొనుగోలు చేస్తే 24 నెలల జీతం పరిమితం చేస్తారు. ఇంటి మరమ్మతులకు అయితే 12 నెలలో ప్రాథమిక జీతానికి క్లెయిమ్‌ సెటిల్మెంట్ చేస్తారు. మీరు గృహ రుణాన్ని పొందాలంటే మాత్రం కచ్చితంగా కనీసం పదేళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసుకొని ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి.  

ఇక మీరు ఈపీఎఫ్ఓ డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకోవడానికి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు. కేవలం ఈపీఎఫ్ఓ ఆన్‌లైన్ పోర్టల్‌ల్లో మీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్‌ తో లాగిన్ అవుతే సరిపోతుంది . దీనికి ఆన్‌లైన్ సర్వీసెస్ ఫారమ్‌ 31 నింపాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఇచ్చిన సమాచారం డిపార్ట్మెంట్ రికార్డులకు సరిపోళితే క్లెయిమ్‌ కేవలం మూడు రోజుల్లోపే సెటిల్మెంట్ చేసేస్తారు. నేరుగా డబ్బులు మీ ఖాతాలో జమ అయిపోతాయి.   

అయితే మీరు కేవలం పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే ఇంటి రిపేర్ లేదా కొనుగోలుకు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు 100 శాతం సెటిల్మెంట్ కుదరదు. ఎందుకంటే ఈపీఎఫ్ అనేది వృద్ధాప్యంలో భద్రత అందించడానికి మాత్రమే ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలో చదువులు, ఇంటి నిర్మాణాలు, కొనుగోళ్లకు, పెళ్లిళ్లకు కూడా కొంతమేర అందిస్తూనే ఉంది.

