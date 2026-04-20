EPFO 3.0 Big Update:ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థగా పేరుపొందిన Employees’ Provident Fund Organisation (ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ - ఈపీఎఫ్ఓ) త్వరలోనే పెద్ద మార్పు తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం పీఎఫ్ డబ్బులు తీసుకోవడం చాలా మందికి కాస్త క్లిష్టంగా, ఆలస్యంగా అనిపిస్తోంది. ఈ సమస్యను తగ్గించేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త టెక్నాలజీతో ముందుకు వస్తోంది.
ఈ మార్పులో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, Unified Payments Interface (యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ - యూపీఐ) ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బులు తీసుకునే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం. ఈ సిస్టమ్ అమలులోకి వస్తే, సభ్యులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్లో 75% వరకు వెంటనే తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మిగిలిన 25% రిటైర్మెంట్ కోసం అలాగే ఉంచబడుతుంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 లో భాగంగా అమలు అవుతోంది. ఇది సెంట్రలైజ్డ్ ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సిస్టమ్ (సైట్స్ 2.0) అనే కొత్త సెంట్రలైజ్డ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఇప్పటివరకు ఈపీఎఫ్ఓలో ఉన్న వేర్వేరు సిస్టమ్లను ఒకే ప్లాట్ఫామ్లోకి తీసుకురావడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. దీనివల్ల సేవలు వేగంగా, సులభంగా అందుబాటులోకి రావాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
అయితే ఈ కొత్త మార్పు అంత సులభంగా జరగడం లేదు. పెద్ద స్థాయి టెక్నాలజీ మార్పులు చేయడం వల్ల కొంత ఆలస్యం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం సిస్టమ్ టెస్టింగ్ దశలో ఉంది. ముఖ్యంగా ఫిర్యాదులు (కంప్లైంట్) మరియు సర్వీస్ మాడ్యూల్స్ ఇంకా పూర్తిగా సిద్ధం కాలేదు. అందుకే ప్రారంభ తేదీ ముందుగా అనుకున్న సమయానికి మించి వెళ్లింది.
ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, కొత్త సిస్టమ్కు మారేటప్పుడు పాత డేటాను కొత్త ప్లాట్ఫామ్లోకి మార్చాలి. ఈ ప్రక్రియలో రెండు రోజుల పాటు సేవలు నిలిపివేయవచ్చని సమాచారం. ఇది వీకెండ్లో చేయాలని భావిస్తున్నారు, తద్వారా వినియోగదారులకు ఎక్కువ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది.
ఈ మార్పుల అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, చాలా మంది ఈపీఎఫ్ఓ వినియోగదారులు డబ్బులు తీసుకోవడంలో ఆలస్యం, తప్పు వివరాలు, ఖాతా మార్పిడి సమస్యలు వంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వం కూడా ఈ సమస్యలను తగ్గించేందుకు డిజిటల్ మార్పులను ప్రోత్సహిస్తోంది. డిజిటల్ ఇండియా..కార్యక్రమం కూడా దీనికి తోడ్పడుతోంది.