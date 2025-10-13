English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO Pension Hike: పెన్షనర్లకు బిగ్ అలెర్ట్.. కనీస పెన్షన్‌ పెంపుపై ఈపీఎఫ్‌ఓ కీలక మీటింగ్‌.. ఏం జరగనుంది?

EPFO Board Meeting On October 13:  ఆక్టోబర్ 13, 2025న ఎం‌ప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) సమావేశం తిరిగి జరుగుతోంది. తొమ్మిది నెలల విరామం తర్వాత ఇదే మొదటి బోర్డు మీటింగ్. ఈ సమావేశంలో EPFO 3.0 అనే సంచలనాత్మక డిజిటల్ మార్పిడి కార్యక్రమం, కేంద్రం అంగీకరించిన ఎంప్లాయ్‌మెంట్-లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ (ELI) పథకం, పెన్షనర్లకు సంబంధించి కొన్ని కీలక అంశాలపై చర్చ జరుగుతుందని సమాచారం. ఈ సమావేశం EPFO చందాదారులకు, ఉద్యోగులకు,  పెన్షనర్లకు నేరుగా ప్రభావం చూపే నిర్ణయాలపై దృష్టి పెట్టనుంది. 
EPFO 3.0 ప్రధానంగా సంస్థ  డిజిటల్ మౌలికసదుపాయాలను నవీకరించే లక్ష్యంతో సాగుతుంది. కొత్త సాఫ్ట్‌వేర్, ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్, మెరుగైన యూజర్-ఫ్రెండ్లీ ఇంటర్‌ఫేస్ ద్వారా చందాదారుల క్లెయిమ్-ప్రాసెసింగ్, బదిలీలు, ఇతర సేవల ప్రాసెసింగ్ వేగవంతం అవుతాయని అధికారులు ఆశిస్తున్నారు. Infosys, Wipro, TCS వంటి ఐటీ ఫార్మ్‌లు ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమిగా సాంకేతిక సహకారం అందిస్తుండగా, సెక్యూరిటీ, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ కారణంగా కొంత ఆలస్యం ఎదురైనట్లు సమాచారం. EPFO 3.0 ద్వారా సేవల సమయం తగ్గిస్తామని, పాల్గొనేవారికి సులభతర అనుభవం కల్పిస్తామని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. 

మరో విషయం ఏంటంటే.. ఎంప్లాయ్‌మెంట్-లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ (ELI) పథకం, ఇప్పుడు అధికారికంగా  PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY)” పేరుతో జూలైలో కేంద్ర మంత్రిసభ ఆమోదం పొందింది. ఈ పథకం రెండు సంవత్సరాల వ్యవధిలో 3.5 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలు సృష్టించే లక్ష్యంతో రూపొందించింది. 

ఉద్యోగం పొందే మొదటి సారి ప్రయోజకులకు నిర్దిష్ట వార్షిక ఉపకారాలు ఇస్తూ, కూడా నెలవారీ ఇన్సెంటివ్‌లు కల్పిస్తారు. ఈ పథకం 1 ఆగస్టు 2025 నుంచి అమలులోకి వచ్చినట్టు అధికారిక ప్రకటనలలో ఉంది. ELI అమలుతో వర్క్‌ఫోర్స్‌లో కొత్త ప్రవేశాలను ప్రోత్సహించి, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ వంటి రంగాలలో టర్న్‌ఒవర్ పెంచే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. 

పెన్షనర్ల ఆందోళనలోని ఒక ప్రధాన అంశం EPS-95 కింద కనీస పెన్షన్ సవరణ. ఇది అధికారిక ఏజెండాలో ఉండకపోయినా, బోర్డు సమావేశానికి సమీపంలో పత్రికలు నివేదికలుగా నెలకు ఉన్న రూ.1,000 కనీస పెన్షన్‌ను రూ.2,500 వరకు పెంచే అంశాన్ని అనధికారికంగా చర్చించవచ్చని సూచిస్తున్నాయి.   

ఇలాంటి మార్పు అమలు దశకు వచ్చే ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి అవసరమవుతుంది. అయినప్పటికీ, పెన్షనర్స్‌, కార్మిక సంఘాల దృష్టిలో ఇది పెద్ద ఆశాజనక వార్తగా మారింది. ఎలాంటి నిర్ణయం వర్షించాకే ప్రతిఫలాలు స్పష్టమవుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.   

అక్టోబర్ 13 CBT సమావేశం మూడు కారణాల వల్ల ముఖ్యమని చెప్పవచ్చు. (1) EPFO 3.0 ద్వారా సేవల డిజిటల్ రీఎంజినీరింగ్, (2) PM-VBRY/ELI పథకం అమలు ఉద్యోగ సృష్టి ప్రయోగాలు,  (3) EPS-95 కింద కనీస పెన్షన్ విషయంపై పెన్షనర్ల ఆశలు. ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుంటే  లక్షలాదిమంది చందాదారులు, పింఛనర్లపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపవచ్చు. అందుకే ఈ సమావేశ ఫలితాలను ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు,  ఆర్థిక వర్గాలు సున్నితంగా పరిశీలిస్తున్నాయి.   

EPFO 3.0 EPFO CBT October 13 2025 EPS-95 Minimum Pension PM Viksit Bharat Rozgar Yojana Employment Linked Incentive ELI scheme jobs EPFO Pension Hike

