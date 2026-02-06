EPFO నిబంధనలలో కీలక మార్పు.. ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనాలు..

EPFO New Rules: EPFO నిబంధనలలో ప్రధాన మార్పు వలన EPF సభ్యులకు భారీ ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO)కి సంబంధించిన పలు మార్పులను ముందుగానే ప్రకటించారు. ఇది యాజమాన్యాల పనితీరుతో పాటు ఉద్యోగులకు బెనిఫిట్ కలిగించబోతునంది. అంతేకాదు EPF సభ్యులకు మెరుగైన సేవలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
Central Government on EPF: నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ 2026-27 ప్రవేశ పెట్టిన బడ్జెట్లో,ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO)కి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులను ప్రకటించారు. EPFO 3.0 కింద PF ట్రస్టుల నిర్వహణకు సంబంధించి చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. 1 ఏప్రిల్ 2026 నుండి అమల్లోకి వచ్చే కొత్త EPFO నియమాలు, యజమాన్యంతో పాటు ఉద్యోగులు ఇద్దరికీ డిజిటల్ సౌకర్యాలను అందించడం ద్వారా PF సేవలను సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. 'ఐదు' కీలక మార్పులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
యజమానుల దీర్ఘకాల డిమాండ్ ప్రకారం.. కొన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీలు వారి స్వంత PF ట్రస్టులను కలిగి ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం PF ట్రస్టుల నిర్వహణ రుసుములను సడలించింది. వీటిని కంపెనీలు వాటి నిర్వహణ కోసం వసూలు చేస్తాయి. ఇది యజమానులపై ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
వాస్తవానికి, ఇప్పటివరకు PF ట్రస్టులు ఆదాయపు పన్ను శాఖ, ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) అనే రెండు వేర్వేరు సంస్థల నియంత్రణలో ఉన్నాయి. అయితే, ఇప్పటి నుండి, PF ట్రస్టులు 'ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' పథకం కింద ఏకరీతి నియంత్రణ వ్యవస్థలో పనిచేస్తాయి.
ఈ యేడాది బడ్జెట్లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1952లోని సెక్షన్ 17 ప్రకారం PF విరాళాలపై ప్రత్యేక తగ్గింపును ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ ఈ నిర్ణయం పరోక్షంగా కంపెనీలకు అలాగే ఉద్యోగులకు పన్ను ఆదాను అందించబోతుంది.
EPFO సభ్యులు ఇకపై తమ PF డబ్బును తమ ఖాతా నుంచి తీసుకోవడానికి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. బదులుగా, వారు ATMలతో పాటు UPI ద్వారా సులభంగా PF డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.
PF కస్టమర్లకు అత్యాధునిక డిజిటల్ సేవలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న EPFO 3.0 సేవ 1 ఏప్రిల్ 1 2026 నుండి అమలు చేయబడుతుంది. ఇందులో, PF సభ్యులకు AI చాట్బీట్ల సహాయంతో ప్రాంతీయ భాషలలో EPF సభ్యుల ఫిర్యాదులను పరిష్కరించే అవకాశం కూడా అందించబడుతుంది.