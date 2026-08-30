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EPFO 3.0 New Rules:PF ఖాతాదారులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్..కొత్త విధానం ఇదే!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 30, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:02 AM IST

EPFO 3.0 New Rules:ఉద్యోగుల భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఉపయోగపడే EPF (Employees’ Provident Fund) సేవల్లో భారీ మార్పులు రాబోతున్నాయి. EPFO తీసుకువస్తున్న కొత్త డిజిటల్ విధానానికి EPFO 3.0 అని పేరు పెట్టారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థతో PF ఖాతాదారులకు డబ్బులు తీసుకోవడం, ఖాతా వివరాలు మార్చడం, క్లెయిమ్ చేసుకోవడం వంటి పనులు మరింత సులభం కానున్నాయి.

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UPI ద్వారా PF డబ్బులు

ప్రస్తుతం PF డబ్బులు తీసుకోవాలంటే ఆన్‌లైన్‌లో క్లెయిమ్ పెట్టాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రక్రియ పూర్తయ్యేందుకు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇకపై ఈ ఇబ్బందులను తగ్గించడమే EPFO 3.0 ప్రధాన లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.  

PF withdrawal through ATM2/5

UPI, ATM ద్వారా PF విత్‌డ్రా

కొత్త విధానంలో అర్హత ఉన్న సభ్యులు తమ PF బ్యాలెన్స్‌లో 50 శాతం నుంచి 75 శాతం వరకు డబ్బును UPI లేదా UPI సదుపాయం ఉన్న ATMల ద్వారా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఎంత మొత్తం తీసుకోవచ్చనేది సంబంధిత నిబంధనలు, అవసరాన్ని బట్టి ఉంటుంది. డబ్బు నేరుగా లింక్ చేసిన బ్యాంక్ ఖాతాలోకి బదిలీ అయ్యేలా డిజిటల్ విధానం తీసుకురానున్నారు. దీంతో PF డబ్బుల కోసం ఎక్కువ పేపర్‌వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.  

EPF withdrawal through UPI3/5

కేంద్రీకృత డేటాబేస్

EPFO తన సభ్యుల సమాచారాన్ని ఒకే కేంద్ర డేటాబేస్‌కు మార్చే ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. దీని వల్ల దేశవ్యాప్తంగా సభ్యుల వివరాలను ఒకే డిజిటల్ వ్యవస్థలో నిర్వహించడం సులభమవుతుంది. PF బదిలీలు, క్లెయిమ్‌లు వంటి సేవలు కూడా వేగంగా జరిగే అవకాశం ఉంది.  

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మూడు రోజుల్లోనే క్లెయిమ్?

మరో ముఖ్యమైన మార్పు ఆటో సెటిల్‌మెంట్ పరిమితికి సంబంధించినది. ఇప్పటివరకు ఉన్న రూ.1 లక్ష పరిమితిని రూ.5 లక్షలకు పెంచారు. దీనివల్ల అర్హత ఉన్న కొన్ని క్లెయిమ్‌లు వేగంగా పరిష్కరించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇల్లు కొనడం లేదా నిర్మించడం, చదువు, వైద్యం, వివాహం వంటి అవసరాలకు PF డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు ఈ మార్పు ఉద్యోగులకు ఉపయోగపడొచ్చు.  

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UMANG యాప్‌లో మరిన్ని సేవలు

UMANG యాప్ ద్వారా ముఖ గుర్తింపు సాంకేతికతను ఉపయోగించి UANను యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. PF పాస్‌బుక్ చూడటం, వివరాల్లో తప్పులు సరిచేయడం, క్లెయిమ్‌లు సమర్పించడం వంటి సేవలను కూడా డిజిటల్‌గా పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు, Aadhaar లింకింగ్‌లో మొదటిసారి వచ్చే కొన్ని సవరణలను కూడా ఆన్‌లైన్‌లో చేయడానికి అవకాశం కల్పించనున్నారు.

TAGS:
EPFO 3.0
EPFO 3.0 new rules
PF withdrawal
EPF withdrawal through UPI
PF withdrawal through ATM

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