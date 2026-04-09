EPFO 3.0: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు పండగే.. ఇక ఏటీఎం నుంచి నగదు విత్‌డ్రా.. ఆటో క్లెయిమ్ లిమిట్ రూ. 5 లక్షలకు పెంపు..!!

EPFO 3.0 new withdrawal rules : ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగుల సామాన్యుల పెన్నిధి అయిన ఈపీఎఫ్ఓ.. తన సేవలను మరింత వేగవంతం చేసేందుకు సిద్ధమైంది.  ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 పేరుతో సరికొత్త డిజిటల్ వ్యవస్థను లాంచ్ చేస్తూ, నగదు విత్ డ్రా ప్రక్రియను అత్యంత సరళంగా మార్చేస్తోంది. ఇకపై పీఎఫ్ డబ్బుల కోసం నెలల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా, అరచేతిలోకి సేవలను తీసుకువస్తోంది.
ఏటీఎం, యూపీఐ ద్వారా విత్‌డ్రా! ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 ప్రాజెక్టులో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం.. యూపీఐ (UPI)  ఏటీఎం (ATM) ద్వారా నగదు విత్‌డ్రా చేసుకునే సౌకర్యం. అత్యవసర సమయాల్లో డబ్బు కావాలనుకునే ఉద్యోగులకు ఇది వరంలా మారనుంది. పేపర్ వర్క్ వల్ల వచ్చే జాప్యాన్ని తగ్గిస్తూ, ఏటీఎం సెంటర్ల నుంచే నేరుగా పీఎఫ్ నిధులను పొందే వెసులుబాటు కలగనుంది.

ఆటో క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రూ. 5 లక్షలకు పెంపు గతంలో మానవ ప్రమేయం లేకుండా (ఆటోమేటిక్) క్లెయిమ్ అయ్యే పరిమితి కేవలం రూ. 1 లక్ష వరకు మాత్రమే ఉండేది. ఇప్పుడు దీనిని ఏకంగా రూ. 5 లక్షలకు పెంచారు. మీ ఖాతాకు ఆధార్ సీడింగ్ ఉంటే చాలు, పెద్దగా డాక్యుమెంట్లు అవసరం లేకుండానే రూ. 5 లక్షల వరకు నగదు వేగంగా మీ బ్యాంకు ఖాతాలోకి వచ్చేస్తుంది.

కొత్త రూల్స్.. మారిన నిబంధనలు ఇవే:  ఇదివరకు 13 కంటే ఎక్కువ విభాగాలు ఉండేవి. ఇప్పుడు వాటిని కేవలం 3 ప్రధాన కేటగిరీలుగా (అత్యవసరాలు, హౌసింగ్ నీడ్స్, ప్రత్యేక అవసరాలు) మార్చారు. ఏడాది సర్వీస్ ఉంటే చాలు: గతంలో కొన్ని విత్‌డ్రాయల్స్ కోసం 7 ఏళ్ల సర్వీస్ ఉండాలనే నిబంధన ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ పరిమితిని అన్ని కేటగిరీలకు ఏడాదికి తగ్గించారు. యజమాని వాటా కూడా: ఇదివరకు కేవలం ఉద్యోగి జమ చేసిన వాటా మాత్రమే తీసుకునే వీలుండేది. ఇప్పుడు కంపెనీ (యజమాని) జమ చేసిన వాటాను కూడా విత్‌డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు.

75 శాతం నిధులు వెనక్కి: మీకు అర్హత ఉన్న మొత్తంలో గరిష్టంగా 75 శాతం వరకు నిధులను ఇప్పుడు సులభంగా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగం పోతే భరోసా: ఒకవేళ ఉద్యోగం కోల్పోతే, తక్షణమే 75 శాతం నిధులను విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఏడాది పాటు ఖాళీగా ఉంటే మిగిలిన 25 శాతం కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. తగ్గిన డాక్యుమెంటేషన్: దాదాపు 75 శాతం కేసుల్లో ఎటువంటి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్లు లేకుండానే విత్‌డ్రా చేసుకునేలా నిబంధనలను సరళతరం చేశారు.

డిజిటల్ విప్లవంలో భాగంగా ఈపీఎఫ్ఓ తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలు కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు ఊరటనివ్వనున్నాయి. ముఖ్యంగా అత్యవసర ఆరోగ్య సమస్యలు, ఇల్లు లేదా వివాహ వేడుకల వంటి సమయాల్లో పీఎఫ్ డబ్బులు సకాలంలో అందేలా ఈ కొత్త వ్యవస్థ తోడ్పడనుంది.

Sudigali Sudheer Crying: నిహారిక ముందు వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన సుడిగాలి సుధీర్..లైవ్‌ షో‌లో కన్నీళ్లు పెట్టిన వీడియో వైరల్!