English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
EPFO ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్..పీఎఫ్, పెన్షన్‌లో భారీ మార్పులు!

EPFO Update :ఈపీఎఫ్‌వో ఖాతాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త శుభవార్త అందించింది. తాజాగా ఈపీఎఫ్‌వో 3.0 అనే కొత్త వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ మార్పులతో పీఎఫ్ మరియు పెన్షన్ సేవలు మరింత సులభంగా, వేగంగా అందుబాటులోకి వస్తాయి. 
1 /5

ముఖ్యంగా పేపర్‌లెస్ విధానం ద్వారా పనులు త్వరగా పూర్తయ్యేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. ఇకపై ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్లు సమర్పించే అవసరం చాలా వరకు తగ్గుతుంది.

2 /5

ఈ కొత్త వ్యవస్థలో ఆటోమేషన్‌కు పెద్దపీట వేశారు. అంటే పీఎఫ్‌కు సంబంధించిన చాలా సేవలు స్వయంచాలకంగా జరిగేలా రూపొందించారు. ఒకే ప్లాట్‌ఫామ్‌లో సభ్యులు తమ ఖాతాలను నిర్వహించుకోవచ్చు. దీంతో సమయం ఆదా అవ్వడంతో పాటు, పనుల్లో పారదర్శకత కూడా పెరుగుతుంది.  

3 /5

పెన్షన్ తీసుకునే వారికి కూడా ఈ మార్పులు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. కేంద్రీకృత పెన్షన్ చెల్లింపు విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. గతంలో కొన్ని బ్యాంకుల ద్వారా మాత్రమే పెన్షన్ వచ్చేది. ఇప్పుడు ఏ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్ ద్వారా అయినా పెన్షన్ పొందే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల ప్రతి నెల లక్షలాది మంది పెన్షన్ దారులకు సౌకర్యం కలుగుతుంది. చెల్లింపులు వేగంగా పూర్తవుతాయి, ఆలస్యాలు తగ్గుతాయి.  

4 /5

అలాగే క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ విషయంలో కూడా కీలక మార్పులు చేశారు. ముందుగా రూ.1 లక్ష వరకు మాత్రమే ఆటో సెటిల్మెంట్ ఉండేది. ఇప్పుడు దాన్ని రూ.5 లక్షల వరకు పెంచారు. అంటే ఈ పరిమితిలో ఉన్న క్లెయిమ్‌లు త్వరగా, ఆటోమేటిక్‌గా పరిష్కారం అవుతాయి. ఇప్పటికే కోట్ల సంఖ్యలో క్లెయిమ్‌లు ఈ విధంగా పూర్తి అయ్యాయి.  

5 /5

ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన మార్పు పీఎఫ్ బదిలీల విషయంలో ఉంది. ఉద్యోగం మారినప్పుడు పీఎఫ్ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయడానికి యజమాని అనుమతి అవసరం ఉండేది. ఇప్పుడు కేవైసీ పూర్తి చేసిన వారికి యజమాని ఆమోదం లేకుండానే బదిలీ ఆటోమేటిక్‌గా జరుగుతుంది. దీంతో ఉద్యోగులు సులభంగా ఒక కంపెనీ నుంచి మరో కంపెనీకి మారవచ్చు.

Next Gallery

