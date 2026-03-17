English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
EPFO 3.0 Update: పెన్షన్‎లో మార్పులు.. రూ. 5లక్షల వరకు ఆటో క్లెయిమ్.. ఈపీఎఫ్ బదిలీ.. EPFO 3.0 సంస్కరణలపై కేంద్రం ఇచ్చిన కీలక అప్డేట్స్ ఇవే..!!

EPFO 3.0 Update: ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 సంస్కరణలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం లోకసభలో కీలక అప్ డేట్లు ఇచ్చింది. ఈ సంస్కరణతో ఆటో క్లెయిమ్ సెటిల్ మెంట్ జరిగింది. మాన్యువల్ సెటిల్మెంట్ సమయం 20 రోజుల నుంచి 3 రోజుల వరకు తగ్గింది. కనీస పెన్షన్ పెంచాలన్న ప్రతిపాదనను కూడా కేంద్రం పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపింది. 
 
1 /6

ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) సభ్యులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున మార్పులు తీసుకొచ్చింది. ఇటీవల లోక్‌సభలో కార్మిక, ఉపాధి శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, EPFO 3.0 కింద వ్యవస్థను పూర్తిగా డిజిటల్, ఆటోమేటెడ్ రూపంలోకి మార్చే దిశగా కీలక సంస్కరణలు అమలులోకి వచ్చాయి.ఈ మార్పులతో పెన్షన్ చెల్లింపులు, క్లెయిమ్ సెటిల్‌మెంట్, ఖాతా బదిలీలు వంటి సేవలు మరింత వేగంగా, సులభంగా మారాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు ఇకపై ఎక్కువగా కార్యాలయాలకు తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా, అనేక సేవలను ఆన్‌లైన్‌లోనే పూర్తి చేసుకునే వీలుంది.

2 /6

ఈ సంస్కరణల్లో ముఖ్యమైనది కేంద్రీకృత పెన్షన్ చెల్లింపుల వ్యవస్థ (CPPS). దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని EPFO కార్యాలయాలు 2025 జనవరి 1 నుంచే ఈ విధానాన్ని అమలు చేయడం ప్రారంభించాయి. దీని వల్ల 70 లక్షలకు పైగా పెన్షనర్లు ప్రతి నెలా తమ పెన్షన్‌ను సమయానికి, ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా పొందుతున్నారు.

3 /6

క్లెయిమ్ పరిష్కారంలో కూడా పెద్ద మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరి 25, 2026 నాటికి రూ.5 లక్షల వరకు ఉన్న 3.52 కోట్లకు పైగా క్లెయిమ్‌లు ఆటోమేటిక్‌గా సెటిల్ అయ్యాయి. మొత్తం అడ్వాన్స్ క్లెయిమ్‌లలో సుమారు 71 శాతం ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్ ద్వారా పూర్తవుతున్నాయి. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా దాదాపు రూ.51,620 కోట్ల మొత్తాన్ని సభ్యులకు చెల్లించారు.  

4 /6

ఇక ఖాతా బదిలీల ప్రక్రియను కూడా చాలా సులభతరం చేశారు. ఉద్యోగి లేదా యజమాని ప్రత్యక్ష ప్రమేయం లేకుండానే 70 లక్షలకు పైగా ట్రాన్స్‌ఫర్ క్లెయిమ్‌లు ఆటోమేటిక్‌గా ప్రారంభమయ్యాయి. అదనంగా, 21 లక్షల మంది ఉద్యోగులు తమ బదిలీ అభ్యర్థనలను స్వయంగా ఆన్‌లైన్ ద్వారా సమర్పించారు. కేవైసీ పూర్తయిన తర్వాత పాత లేదా కొత్త యజమాని అనుమతి అవసరం లేకపోవడం వల్ల ఉద్యోగ మార్పుల సమయంలో నిధుల బదిలీ ఆలస్యం తగ్గింది.

5 /6

EPFO 3.0 ప్రధాన లక్ష్యం సేవలను ఒకే వేదికపై అందించడం, కాగితపు పనిని తగ్గించడం, ప్రక్రియలను వేగవంతం చేయడం. ఈ మార్పుల ఫలితంగా క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్ సమయం గణనీయంగా తగ్గింది. గతంలో సుమారు 20 రోజులు పట్టే ప్రక్రియ ఇప్పుడు మూడు రోజుల్లోపే పూర్తవుతోంది. దీని వల్ల ఉద్యోగులు తమ డబ్బును త్వరగా పొందగలుగుతున్నారు.

6 /6

అయితే కనీస పెన్షన్ పెంపుపై ప్రభుత్వం ఇంకా ఎలాంటి స్పష్టమైన నిర్ణయం ప్రకటించలేదు. అయినప్పటికీ, EPFO 3.0 కింద తీసుకున్న ఈ డిజిటల్ మార్పులు వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా, వేగవంతంగా,  వినియోగదారులకు అనుకూలంగా మార్చుతున్నాయని చెప్పవచ్చు.

Next Gallery

