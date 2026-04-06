EPFO: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్..ఉద్యోగులకు డబుల్ బెనిఫిట్..2-3 రోజుల్లోనే సెటిల్..!

EPFO 3.0 update India: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల కోసం పీఎఫ్ సేవలను మరింత సులభంగా మార్చే దిశగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగ భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) కొత్తగా ఈపీఎఫ్‌వో 3.0 వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కొత్త విధానం ద్వారా పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు చాలా ఉపశమనం లభించనుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం మారినప్పుడు పీఎఫ్ ఖాతా బదిలీ, నగదు క్లెయిమ్ వంటి ప్రక్రియలు ఇకపై చాలా వేగంగా పూర్తవుతాయి.
ముందుగా ఒక ఉద్యోగి ఒక కంపెనీ నుంచి మరొక కంపెనీకి మారినప్పుడు పీఎఫ్ ఖాతాను ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయడం చాలా కష్టమైన పని అయ్యేది. పాత యాజమాని, కొత్త యాజమాని ఇద్దరి అనుమతి అవసరం ఉండేది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తవ్వడానికి చాలా రోజులు పట్టేది. కొన్ని సందర్భాల్లో నెలల సమయం కూడా తీసుకునేది. దీంతో ఉద్యోగులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారు.

కానీ ఇప్పుడు ఈపీఎఫ్‌వో 3.0 ద్వారా ఈ సమస్యకు పూర్తి పరిష్కారం లభించింది. ఇకపై యాజమానుల జోక్యం లేకుండానే పీఎఫ్ ఖాతాను సులభంగా బదిలీ చేసుకోవచ్చు. కేవలం కేవైసీ పూర్తి చేసి ఉంటే సరిపోతుంది. ఈ ప్రక్రియను ఆటోమేటిక్‌గా మార్చడం వల్ల రెండు నుంచి మూడు రోజుల్లోనే ట్రాన్స్‌ఫర్ పూర్తవుతుంది. ఇది ఉద్యోగులకు చాలా పెద్ద ఉపశమనం.

ఈ కొత్త విధానం ఇప్పటికే మంచి ఫలితాలు ఇస్తోంది. ఫిబ్రవరి 2026 వరకు లక్షలాది ట్రాన్స్‌ఫర్ క్లెయిమ్‌లు యాజమానుల జోక్యం లేకుండానే విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. ఇది ఈ వ్యవస్థ పనితీరును స్పష్టంగా చూపిస్తోంది. ఉద్యోగం మారే వారికి ఈ మార్పు ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారింది.

ఇక పీఎఫ్ నగదు ఉపసంహరణలో కూడా పెద్ద మార్పు తీసుకొచ్చారు. ఆటో సెటిల్మెంట్ విధానాన్ని విస్తరించారు. ముందుగా రూ.1 లక్ష వరకు మాత్రమే ఆటో సెటిల్మెంట్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ పరిమితిని రూ.5 లక్షలకు పెంచారు. అంటే రూ.5 లక్షల లోపు క్లెయిమ్‌లు చాలా వేగంగా, సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఇది ముఖ్యంగా అత్యవసర సమయంలో డబ్బు అవసరమైన వారికి ఎంతో సహాయపడుతుంది.

ఇప్పటికే కోట్ల సంఖ్యలో క్లెయిమ్‌లు ఈ ఆటో సెటిల్మెంట్ ద్వారా పూర్తి అయ్యాయి. మాన్యువల్ ప్రక్రియ తగ్గడంతో ఆలస్యం కూడా తగ్గింది. ఉద్యోగులు ఎక్కువగా ఆన్‌లైన్ ద్వారానే తమ అవసరాలను తీర్చుకోగలుగుతున్నారు.

మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే ముందస్తు ఉపసంహరణ అభ్యర్థనలలో కూడా మంచి పురోగతి కనిపిస్తోంది. భారీ మొత్తంలో ఉన్న రిక్వెస్ట్‌లను వేగంగా పరిష్కరించడం ద్వారా ఈ వ్యవస్థపై నమ్మకం పెరిగింది. వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన అభ్యర్థనలు విజయవంతంగా పూర్తి అయ్యాయి.

అలాగే దేశంలోని అన్ని ఈపీఎఫ్‌వో కార్యాలయాలను సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్‌తో అనుసంధానం చేశారు. దీంతో సేవలు మరింత వేగంగా అందుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది ఖాతాదారులకు ఇది ఉపయోగపడుతోంది.

