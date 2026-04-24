English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPFO 3.0 Launch Date: ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..మే 1 నుంచి కొత్త రూల్ అమలు..ATM నుంచి డబ్బు విత్‌డ్రాకు ముహూర్తం ఖరారు!

EPFO 3.0 Launch Date: ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..మే 1 నుంచి కొత్త రూల్ అమలు..ATM నుంచి డబ్బు విత్‌డ్రాకు ముహూర్తం ఖరారు!

EPFO 3.0 Withdrawal Process: ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌ను నిర్వహించే సంస్థ నుంచి ఇప్పుడు ఓ కీలక ప్రకటన వచ్చేసింది. ఉద్యోగులు ఎప్పటి నుంచో యూపీఐ, ఈపీఎఫ్ మనీ విత్‌డ్రా ఆప్షన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ మార్పుకు తలపెట్టిన ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 రూల్స్‌ను 2026, మే 1 నుంచి అమలు చేయనున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది.
1 /5

ఉద్యోగులు ఇప్పుడు UPI ద్వారా EPF డబ్బును సులభంగా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. గతంలో మాదిరిగా పీఎఫ్ మనీ కోసం రోజుల తరబడి ఎదురుచూడకుండా.. కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఆ డబ్బు మీ అకౌంట్లో వచ్చి చేరుతుంది. యూపీఐ ద్వారా మీ పీఎఫ్ డబ్బును ఉపసంహరణ చేసుకునేందుకు కొన్ని కొత్త నిబంధనలను అమలులోకి తీసుకురానున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

2 /5

ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) కింద నమోదు చేసుకున్న లక్షలాది మంది చందాదారులకు ఒక విప్లవాత్మక మార్పు రాబోతోంది. సభ్యులు తమ PF డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి ఇకపై వారాల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. వచ్చే నెల 2026 మే 1 నుంచి ఈపీఎఫ్ సభ్యులు తమ PF డబ్బును యూపీఐ ద్వారా నేరుగా విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. 

3 /5

ప్రస్తుతం పీఎఫ్ రీఫండ్ ప్రక్రియకు 7 నుండి 15 రోజుల సమయం పడుతోంది. యూపీఐ చెల్లింపు వ్యవస్థ అనుసంధానంతో, ఈ ప్రక్రియ మరింత వేగవంతం అవుతుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగులకు కొన్ని గంటల్లోనే వారి నిధులు అందేలా చూడటమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నారు.

4 /5

కొత్త రూల్స్ ఏమిటి? తొలుత UPI ద్వారా జరిపే లావాదేవీలకు రోజువారీ విత్‌డ్రా పరిమితిని నిర్ణయించవచ్చు. కొన్ని జాతీయ మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు లేదా విద్యా ఖర్చుల వంటి చిన్న నగదు అడ్వాన్సుల కోసం, మీరు UPI ద్వారా రూ.50,000 నుండి రూ.1,00,000 వరకు మొత్తాలను తక్షణమే విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.

5 /5

ఈ వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది? ఈ సౌకర్యాన్ని పొందడానికి EPF సభ్యులు తమ UAN (యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్)ను మీ ఆధార్, బ్యాంక్ ఖాతాకు అనుసంధానించుకోవడం తప్పనిసరి చేయనున్నారు. అలాగే మీ బ్యాంక్, EPFO ​​రెండింటిలోనూ నమోదు చేసుకున్న మొబైల్ నంబర్, మీ UPI IDని సృష్టించడానికి ఉపయోగించిన నంబర్ ఒకటే అయి ఉండాలి.

EPFO withdarwal rules EPFO 3.0 Launch Date EPFO 3 0 latest update epfo 3.0 withdrawal process big change in EPFO withdarwal rule from may 1 How to withdraw PF money via UPI

Next Gallery

