English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
EPFO 3.0: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. డాక్యుమెంట్స్ లేకుండానే డబ్బులు తీసుకోండి!

EPFO 3.0:దేశంలో పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు.. ఒక శుభ వార్త వచ్చింది. ఉద్యోగులు ఎదుర్కొనే సమస్యలను తగ్గించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈపీఎఫ్‌వో సేవలను మరింత సులభంగా మార్చే దిశగా కొత్త మార్పులు తీసుకువస్తోంది. త్వరలో ప్రవేశపెట్టబోయే EPFO 3.0.. సిస్టమ్ వల్ల పీఎఫ్ సేవలు బ్యాంకింగ్ సేవల లాగా వేగంగా, సులభంగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
1 /5

ఇప్పటి వరకు పీఎఫ్ డబ్బులు తీసుకోవడం లేదా ఇతర సేవలు పొందడం చాలా మందికి కాస్త కష్టంగా ఉండేది. పత్రాలు సమర్పించడం.. ఆఫీసులకు వెళ్లడం వంటి పనులు తప్పనిసరిగా చేయాల్సి వచ్చేది. కానీ కొత్త సిస్టమ్‌తో ఈ సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి. ముఖ్యంగా డిజిటల్ విధానాన్ని మెరుగుపరచడం వల్ల సేవలు వేగంగా అందుతాయి.  

2 /5

ఇకపై పీఎఫ్ ఖాతాదారులు దేశంలో ఎక్కడ ఉన్నా సేవలు పొందవచ్చు. ముందు తమ ఖాతా నమోదు చేసిన ప్రాంతంలో ఉన్న కార్యాలయానికే వెళ్లాల్సి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ ద్వారా దేశంలోని ఏ కార్యాలయంలోనైనా తమ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఇది ఉద్యోగులకు చాలా ఉపయోగపడే మార్పు అని చెప్పవచ్చు.  

3 /5

పీఎఫ్ విత్‌డ్రా ప్రక్రియలో కూడా పెద్ద మార్పులు వచ్చాయి. ముందుగా డబ్బులు తీసుకోవాలంటే పలు డాక్యుమెంట్లు అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉండేది. ఇప్పుడు అలాంటి అవసరం లేకుండా సులభంగా డబ్బులు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఖాతాలో ఉన్న మొత్తంలో 75 శాతం వరకు ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. మిగిలిన 25 శాతం ఉద్యోగం మానేసిన తర్వాత లేదా ఉద్యోగం కోల్పోయినప్పుడు తీసుకోవచ్చు.  

4 /5

ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, పీఎఫ్ క్లెయిమ్స్ ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా ప్రాసెస్ అవుతాయి. గతంలో సిబ్బంది పరిశీలన తర్వాత మాత్రమే క్లెయిమ్ ఆమోదించబడేది. కానీ కొత్త విధానంలో సిస్టమ్ స్వయంగా ప్రాసెస్ చేస్తుంది. దీని వల్ల సమయం ఆదా అవుతుంది మరియు డబ్బులు త్వరగా ఖాతాలోకి వస్తాయి.  

5 /5

పెన్షన్ నిబంధనల్లో కూడా మార్పులు చేశారు. కొన్ని నియమాలను సులభతరం చేసి, క్లెయిమ్ ప్రక్రియను సింపుల్ చేశారు. అలాగే ముందుగా ఉన్న అనేక కేటగిరీలను తగ్గించి, అవసరమైన కొన్ని ప్రధాన కేటగిరీలకే పరిమితం చేశారు.

EPFO 3.0 PF Withdrawal Without Documents EPF Latest News 2026 PF Claim Process Online EPFO New Rules India Provident Fund Updates

Next Gallery

