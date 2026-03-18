EPFO 3.O New Reforms: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈపీఎఫ్ వో మూడో తరం సంస్కరణలు తీసుకొచ్చింది. ఇందులో ఈపీఎఫ్ఓ 3.0లో భాగంగా ఈపీఎస్-95 పెన్షన్ పెంచబోతున్నట్టు ప్రకటించింది. మార్చి 16న లోక్సభ సమావేశాల సందర్భంగా, ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 అమలుతో పాటు ఈపీఎస్-95 పెన్షన్ పెంపు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలపై నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఓ క్లారిటీ ఇచ్చింది.
EPFO New Rules and Regulations: లోక్సభలో ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో,వ్యక్తిగత ఆర్థిక వ్యవహారాలు, ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్లో సంస్కరణలు, ఈపీఎస్-95 పెన్షన్ పెంపుతో సహా పలు అంశాలపై చర్చ జరిగింది. ఈ సమయంలో, మోడీ ప్రభుత్వం ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 సంస్కరణలు, ఈపీఎస్-95 కనీస పెన్షన్ పెంపుకు సంబంధించి కీలక సమాచారం వెల్లడించింది.
ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ) ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సేవలను సరళీకృతం చేయడానికి ఈపీఎఫ్ఓ 3.0ను ప్రవేశపెట్టింది. దీనివల్ల ఈపీఎఫ్ క్లెయిమ్ల పరిష్కారం వేగవంతం కానుంది. అంతేకాదు పింఛను చెల్లింపు సేవలు త్వరగా అందుబాటులోకి వస్తాయని నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ లోక్సభలో స్పష్టం చేసింది.
జనవరి 2025లో ప్రారంభించిన కేంద్రీకృత పింఛను చెల్లింపుల వ్యవస్థ (సీపీపీఎస్) ఈపీఎఫ్ఓ 3.0, ఏదైనా నిర్దేశిత బ్యాంకు శాఖ ద్వారా 70 లక్షలకు పైగా పింఛనుదారులకు పింఛను పంపిణీని వేగవంతం కానుందని ప్రభుత్వం తెలియజేసింది.
ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 కింద, ఆటో-క్లెయిమ్ పరిష్కార పరిమితిని రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.5 లక్షలకు పెంచారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు 3.52 కోట్లకు పైగా క్లెయిమ్లను డిజిటల్గా ప్రాసెస్ చేశామని కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్సభకు వెల్లడించింది.
ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 క్లెయిమ్ల పరిష్కారాన్ని మాత్రమే కాకుండా, ఎవరైనా, ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు, తమ ఉద్యోగాన్ని మార్చిన సందర్భంలో పీఎఫ్ ఖాతా బదిలీని కూడా సులభతరం చేసింది. దీనివల్ల 70 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ బదిలీలు జరిగినట్లు చెప్పుకొచ్చింది.
ఈ సందర్భంగా, ఉద్యోగుల పింఛను పథకం (EPS-95) కింద కనీస పింఛనును రూ. 1,000కు మించి పెంచనున్నట్లు స్పష్టం చేసిన మోదీ ప్రభుత్వం. బడ్జెట్ సహాయం ద్వారా EPS-95 పింఛను రూ. 1,000 వద్దే కొనసాగుతుందని లోక్సభలో స్పష్టం చేసింది.