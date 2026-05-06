EPFO Benefits: ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త అలర్ట్.. ఇళ్ల చేస్తే 15,000 బెనిఫిట్.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

EPFO Benefits:ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక సమాచారం ఇచ్చింది. ఇటీవల చాలా మంది ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్ఓ నుంచి ఒక ప్రత్యేక మెసేజ్ వస్తోంది. అందులో ఆధార్ ఫేస్ ఆథెంటికేషన్ (ఎఫ్‌ఏటీ) తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తే అర్హులైన ఉద్యోగులు ₹15,000 వరకు ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది.
 
ఈ ప్రయోజనం ప్రధాన మంత్రి వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన (పీఎంవీబీఆర్‌వై) కింద అందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మొదటిసారి ఉద్యోగంలో చేరిన వారికి ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది. ఈపీఎఫ్ఓలో కొత్తగా నమోదు అయిన ఉద్యోగులు ఈ పథకం ద్వారా ఆర్థిక సహాయం పొందవచ్చు.  

ఈ స్కీమ్ ప్రకారం ఉద్యోగి నెల జీతం ₹1 లక్షలోపు ఉండాలి. అలాగే 2025 ఆగస్టు 1 నుంచి 2027 జూలై 31 మధ్యలో ఉద్యోగంలో చేరి ఉండాలి. అర్హత ఉన్న ఉద్యోగులకు ఒక నెల జీతానికి సమానంగా గరిష్టంగా ₹15,000 వరకు ప్రభుత్వం ఇస్తుంది.  

ఈ మొత్తం రెండు విడతల్లో వస్తుంది. మొదటి విడత ఉద్యోగంలో 6 నెలలు పూర్తి చేసిన తర్వాత జమ అవుతుంది. రెండో విడత 12 నెలలు పూర్తి అయిన తర్వాత సేవింగ్స్ స్కీమ్‌లో జమ చేస్తారు.  

ఇక ఈ ప్రయోజనం పొందాలంటే ఆధార్ ఫేస్ ఆథెంటికేషన్ తప్పనిసరి చేశారు. దీని కోసం ముందుగా మొబైల్‌లో ఉమాంగ్ యాప్ మరియు ఆధార్ ఫేస్ ఆర్డీ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఉమాంగ్ యాప్‌లోకి వెళ్లి ఈపీఎఫ్ఓ సర్వీసెస్ ఎంపిక చేసుకోవాలి.  

అక్కడ “యూఏఎన్ అలాట్‌మెంట్ అండ్ యాక్టివేషన్” లేదా “ఫేస్ ఆథెంటికేషన్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ యాక్టివేటెడ్ యూఏఎన్స్” అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి ఆధార్ నంబర్, ఆధార్‌కు లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్ నమోదు చేయాలి. తర్వాత ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీ నమోదు చేసిన తర్వాత ఫేస్ ఆథెంటికేషన్ ఆప్షన్‌ను సెలెక్ట్ చేయాలి.  

తర్వాత మొబైల్ కెమెరా ద్వారా ముఖాన్ని స్కాన్ చేస్తారు. స్కాన్ సక్సెస్ అయితే ఈపీఎఫ్ఓ రికార్డులు అప్‌డేట్ అవుతాయి. అనంతరం మీ మొబైల్‌కు కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ వస్తుంది.  

ఈ పథకం ద్వారా ఉద్యోగులకు మాత్రమే కాదు, కంపెనీలకు కూడా ప్రయోజనం ఉంటుంది. కొత్త ఉద్యోగులను నియమిస్తే కంపెనీలకు ప్రతి ఉద్యోగిపై నెలకు ₹3,000 వరకు సబ్సిడీ ఇస్తారు. దీంతో మరిన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

