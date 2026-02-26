English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPFO Alert: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్‌.. ఈ పని చెయ్యకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు…!

EPFO Alert: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్‌.. ఈ పని చెయ్యకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు…!

EPFO Update 
దేశంలో ప్రైవేట్ రంగంలో పని చేసే ఉద్యోగుల్లో చాలా మందికి పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటుంది. ఈ పీఎఫ్ అకౌంట్‌ను నిర్వహించే సంస్థ Employees Provident Fund Organisation. ఈపీఎఫ్‌వో అందించే సేవలను సులభంగా పొందాలంటే యూఎఎన్ నెంబర్‌తో ఈ లింక్ చేయడం చాలా అవసరం.
1 /5

యూఎఎన్ అంటే యూనివర్సల్ అకౌంట్ నెంబర్. ప్రతి పీఎఫ్ ఖాతాదారుడికి ఇది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. ఒకసారి యూఎఎన్ యాక్టివేట్ చేసుకున్న తర్వాత, దానితో ఆధార్ లింక్ చేయాలి. ఈ పని చేయకపోతే భవిష్యత్తులో ఎన్నో సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పీఎఫ్ విత్‌డ్రా చేయాలన్నా, ఒక కంపెనీ నుంచి మరో కంపెనీకి పీఎఫ్ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయాలన్నా ఆలస్యం జరుగుతుంది.  

2 /5

ఆధార్ లింక్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. పీఎఫ్ డబ్బులు త్వరగా బ్యాంక్ ఖాతాలోకి వస్తాయి. ఆన్‌లైన్ సేవలు సులభంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇంటి నుంచే మొబైల్ లేదా ల్యాప్‌టాప్ ద్వారా నిమిషాల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయవచ్చు.  

3 /5

లింక్ చేసే ముందు కొన్ని విషయాలు తప్పనిసరిగా చెక్ చేయాలి. ఈపీఎఫ్‌వో ప్రొఫైల్‌లో ఉన్న పేరు, పుట్టిన తేదీ వివరాలు ఆధార్ కార్డులో ఉన్నట్లే ఉండాలి. పేరు స్పెల్లింగ్‌లో చిన్న తేడా ఉన్నా లింక్ రిజెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. పేర్ల మధ్య అనవసరమైన ఖాళీలు కూడా ఉండకూడదు. అలాగే ఆధార్‌కు లింక్ అయిన మొబైల్ నెంబర్ యాక్టివ్‌గా ఉండాలి.  

4 /5

ఆధార్ లింక్ చేయాలంటే ముందుగా ఈపీఎఫ్‌వో అధికారిక పోర్టల్‌లో లాగిన్ కావాలి. యూఎఎన్ నెంబర్, పాస్‌వర్డ్ ఉపయోగించి అకౌంట్‌లోకి వెళ్లాలి. తర్వాత కేవైసీ ఆప్షన్‌లో ఆధార్ వివరాలు నమోదు చేయాలి. వివరాలు సేవ్ చేసిన తర్వాత యజమాని లేదా హెచ్‌ఆర్ అంగీకారం అవసరం ఉంటుంది. వారు అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత లింక్ పూర్తవుతుంది.  

5 /5

ఒకవేళ పేరు తప్పుగా ఉండటం వల్ల లింక్ రిజెక్ట్ అయితే, ముందుగా ఈపీఎఫ్‌వో ప్రొఫైల్‌లో వివరాలు సరిచేసుకోవాలి. తర్వాత మళ్లీ ప్రయత్నించాలి. ఆధార్ లింక్ చేసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పీఎఫ్ సేవలు పొందవచ్చు. అందుకే ప్రతి పీఎఫ్ ఖాతాదారు ఈ పని తప్పకుండా చేసుకోవాలి.

EPFO Aadhaar linking UAN Aadhaar link PF Aadhaar mandatory EPF withdrawal delay EPFO Latest Update PF account Aadhaar link EPFO UAN activation

Next Gallery

Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక కలసి ఉండబోయే 15 కోట్ల విలువ చేసే ఇల్లు ఇదే..!