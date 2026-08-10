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EPFO Alert: PF ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్..ఈ లింకులపై క్లిక్ చేస్తే ప్రమాదమే!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 10, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:55 PM IST

EPFO Alert:ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాలకు సంబంధించిన సేవలను ఇప్పుడు చాలా మంది ఆన్‌లైన్‌లోనే ఉపయోగిస్తున్నారు. UAN, PF బ్యాలెన్స్, క్లెయిమ్, ఇతర వివరాలను మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా సులభంగా తెలుసుకుంటున్నారు. అయితే ఆన్‌లైన్ సేవలు పెరుగుతున్న కొద్దీ సైబర్ మోసాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సంస్థ (EPFO) తన సభ్యులను అప్రమత్తం చేసింది.

EPFO Fraud Alert1/4

EPFO ఫేక్ లింకులు

PF ఖాతాదారులను మోసం చేసేందుకు కొంతమంది నకిలీ వెబ్‌సైట్లు, ఫేక్ లింకులు, మెసేజ్‌లు ఉపయోగిస్తున్నారని EPFO హెచ్చరించింది. ఈ లింకులను SMS, ఈమెయిల్, సోషల్ మీడియా లేదా ఇతర మార్గాల్లో పంపే అవకాశం ఉంది. అవి చూడటానికి అధికారిక వెబ్‌సైట్లలాగే ఉండటంతో చాలామంది పొరపాటున వాటిని నమ్మే ప్రమాదం ఉంది.  

PF Account Security2/4

EPFO మోసం

మోసగాళ్లు UAN, పాస్‌వర్డ్, OTP, ఆధార్ నంబర్, PAN వివరాలు, బ్యాంక్ ఖాతా సమాచారం వంటి ముఖ్యమైన వివరాలను అడగవచ్చు. ఇలాంటి సమాచారాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తెలియని వ్యక్తులకు ఇవ్వకూడదని EPFO స్పష్టం చేసింది. EPFO ఎప్పుడూ ఫోన్ కాల్, SMS లేదా సోషల్ మీడియా మెసేజ్ ద్వారా వ్యక్తిగత వివరాలు, OTP లేదా బ్యాంక్ సమాచారం అడగదని తెలిపింది. కాబట్టి ఎవరైనా PF ఖాతాకు సంబంధించిన వివరాలు అడిగితే వెంటనే అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

UAN Fraud3/4

UAN భద్రత

అలాగే ఏదైనా లింక్‌పై క్లిక్ చేసే ముందు దాని వెబ్ అడ్రస్‌ను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చిన లింకులను ఓపెన్ చేయకుండా ఉండటం మంచిది. ముఖ్యంగా OTP, ATM PIN లేదా బ్యాంక్ వివరాలు అడిగే వెబ్‌సైట్ల విషయంలో మరింత జాగ్రత్త అవసరం.PF సేవలను ఉపయోగించేటప్పుడు అధికారిక EPFO వెబ్‌సైట్‌నే నేరుగా ఓపెన్ చేసి సేవలను పొందడం సురక్షితం. ఈమెయిల్ లేదా SMS ద్వారా వచ్చిన లింకులపై ఆధారపడకుండా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను స్వయంగా వెతికి ఉపయోగించాలి.

EPFO Alert4/4

UAN మోసం

UAN, ఆధార్, PAN, బ్యాంక్ వివరాలు వంటి వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. చిన్న పొరపాటు జరిగినా సైబర్ మోసగాళ్ల చేతిలో డబ్బు లేదా వ్యక్తిగత సమాచారం చిక్కే అవకాశం ఉంటుంది.అందుకే EPFO సభ్యులు ..లింక్ కనిపించింది కదా అని వెంటనే క్లిక్ చేయకుండా.. ముందుగా అది నిజమైనదేనా అని చెక్ చేయాలి. ఆన్‌లైన్‌లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే ఫేక్ లింకులు, ఫిషింగ్ మోసాల నుంచి మన PF ఖాతాను, వ్యక్తిగత వివరాలను కాపాడుకోవచ్చు.

TAGS:
EPFO Alert
EPFO Fake Links
EPFO scam
UAN Security
UAN Fraud
PF Account Security
EPFO Fraud Alert

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