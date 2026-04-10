EPFO: పీఎఫ్ ఖాతాలో ఈ డేంజర్ సిగ్నల్ మిస్ అయితే నష్టం ఖాయం!

EPFO Alert: ఉద్యోగులు తమ భవిష్యత్తు కోసం పెట్టే ముఖ్యమైన సేవింగ్స్‌లో పీఎఫ్ (భవిష్య నిధి) ఒకటి. అయితే ఇందులో ఉండే కొన్ని నిబంధనలు చాలా మందికి స్పష్టంగా తెలియవు. ముఖ్యంగా “ఎన్‌సీపీ రోజులు” (నాన్ కాంట్రిబ్యూటరీ పీరియడ్) గురించి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది తరువాత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు.
సాధారణంగా చెప్పాలంటే, మీరు ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పటికీ ఏదైనా కారణంతో మీ పీఎఫ్ ఖాతాలో డబ్బు జమ కాకపోయిన రోజులను ఎన్‌సీపీ రోజులు అంటారు. అంటే ఆ రోజుల్లో మీ జీతం నుంచి పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ జరగదు.  

కొన్ని సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఇవి ఏర్పడతాయి. ఉదాహరణకు జీతం లేకుండా సెలవు (లాస్ ఆఫ్ పే) తీసుకున్నప్పుడు, ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఆఫీసుకు గైర్హాజరైనప్పుడు, లేదా ఒక కంపెనీ నుంచి మరో కంపెనీకి మారే సమయంలో మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఎన్‌సీపీ రోజులు వస్తాయి.

చాలామందికి ఒక సందేహం ఉంటుంది – మధ్యలో ఎన్‌సీపీ రోజులు ఉంటే పీఎఫ్ తీసుకునే సమయంలో సమస్య వస్తుందా అని. సాధారణంగా ఐదు సంవత్సరాల పాటు నిరంతర సేవ ఉంటే పీఎఫ్‌ను పన్ను లేకుండా తీసుకోవచ్చు. మీరు ఉద్యోగం మారినా పీఎఫ్‌ను కొత్త సంస్థకు బదిలీ చేస్తే, ఎన్‌సీపీ రోజులు ఉన్నా మీ సేవ కొనసాగుతున్నట్టే పరిగణిస్తారు. కాబట్టి పీఎఫ్ ఉపసంహరణపై పెద్దగా ప్రభావం ఉండదు.

అయితే అసలు సమస్య పెన్షన్ దగ్గరే వస్తుంది. ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం ప్రకారం, కనీసం 10 సంవత్సరాల కాంట్రిబ్యూటరీ సేవ అవసరం. అంటే నిజంగా మీ ఖాతాలో డబ్బులు జమ అయిన రోజులు మాత్రమే లెక్కలోకి తీసుకుంటారు. ఉదాహరణకు, మీరు 10 సంవత్సరాలు పని చేసినా, అందులో 6 నెలలు ఎన్‌సీపీ రోజులు ఉంటే, మీ సేవ 9 సంవత్సరాలు 6 నెలలుగానే లెక్కించబడుతుంది. దీంతో మీరు పెన్షన్ అర్హత కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. అలాగే మీకు వచ్చే పెన్షన్ మొత్తం కూడా తగ్గిపోతుంది.

పీఎఫ్‌కు సంబంధించిన ఉద్యోగుల డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ (ఈడీఎల్ఐ) విషయంలో మాత్రం కొంత ఊరట ఉంటుంది. ఉద్యోగి మరణించిన సమయంలో 60 రోజుల వరకు సేవలో విరామం ఉన్నా, బీమా ప్రయోజనాలు ఇవ్వబడతాయి.  

మీరు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ పోర్టల్‌లోకి వెళ్లి మీ “సర్వీస్ హిస్టరీ” చెక్ చేసుకోవాలి. ఎన్‌సీపీ రోజులు ఎంత ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి. ఉద్యోగం మారేటప్పుడు తప్పకుండా పాత పీఎఫ్ ఖాతాను కొత్తదానికి బదిలీ చేయాలి.

