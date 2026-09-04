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EPFO కొత్త పథకం.. 6 నెలలే అవకాశం.. వీళ్లకు భారీ ప్రయోజనం!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 04, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:21 AM IST

EPFO: ఉద్యోగుల భవిష్యత్ పొదుపులకు సంబంధించిన ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌ను నిర్వహించే సంస్థ EPFO కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. EPFO Amnesty Scheme 2026 పేరుతో ప్రత్యేక పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అయితే ఇది సాధారణ ఉద్యోగులందరూ నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకునే పథకం కాదు. కొన్ని ప్రత్యేక అర్హతలు ఉన్న PF ట్రస్టులకు మాత్రమే ఈ అవకాశం ఉంటుంది.

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PF ట్రస్టులు

ఆదాయపు పన్ను నిబంధనల ప్రకారం గుర్తింపు పొందినప్పటికీ, EPF చట్టం ప్రకారం అధికారిక మినహాయింపు ఉత్తర్వులు పొందని PF ట్రస్టులకు తమ స్థితిని సరిచేసుకునేందుకు ఈ పథకం ఉపయోగపడుతుంది. ఒకసారి మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే ఈ అవకాశాన్ని అర్హత ఉన్న సంస్థలు ఉపయోగించుకోవచ్చు.  

PF Trust Amnesty Scheme2/6

PF ట్రస్ట్ అమ్నెస్టీ స్కీమ్

ఆదాయపు పన్ను చట్టం కింద గుర్తింపు పొందిన PF ట్రస్టులు, కానీ EPF చట్టంలోని సంబంధిత నిబంధనల ప్రకారం మినహాయింపు ఆర్డర్ పొందని సంస్థలు ఈ పథకానికి అర్హత పొందవచ్చు. అలాగే ఇకపై అన్‌ఎగ్జెంప్టెడ్ సంస్థలుగా కొనసాగాలనుకునే కొన్ని ట్రస్టులు, సోషల్ సెక్యూరిటీ కోడ్ కింద ఎగ్జెంప్టెడ్ హోదాలో కొనసాగాలనుకునే ట్రస్టులు కూడా నిబంధనల ప్రకారం ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు.  

EPFO PF Trusts3/6

ఎలాంటి ప్రయోజనం?

ఈ పథకం ద్వారా గత కాలానికి సంబంధించిన PF ట్రస్ట్ హోదాను క్రమబద్ధీకరించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని నిబంధనలకు సంబంధించిన మినహాయింపులు కూడా లభించవచ్చు. ఉద్యోగుల PF ఖాతాల్లో చట్టబద్ధమైన మొత్తానికి సరిపడా లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా కంట్రిబ్యూషన్లు, వడ్డీ జమ చేసి ఉన్న సందర్భాల్లో కొన్ని పాత బకాయిలు, డ్యామేజీలు, వడ్డీకి సంబంధించిన పెండింగ్ వ్యవహారాలను పరిష్కరించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.  

EPF Scheme 20264/6

EPFO తాజా వార్తలు

దీంతో PF ట్రస్టులపై ఉన్న పాత కంప్లయెన్స్ సమస్యలను ఒకే ప్రక్రియలో సరిచేసుకునే వెసులుబాటు కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగుల PF ప్రయోజనాలకు ఎలాంటి నష్టం కలగకుండా సమస్యలను పరిష్కరించడమే ఈ పథకం ఉద్దేశం.  

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డిసెంబర్ 28 చివరి తేదీ

ఈ అమ్నెస్టీ పథకం 2026 జూన్ 29 నుంచి 2026 డిసెంబర్ 28 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. అంటే మొత్తం ఆరు నెలల వ్యవధిలోనే అర్హత ఉన్న PF ట్రస్టులు దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.  

EPFO Amnesty Scheme 20266/6

EPF తాజా అప్‌డేట్

దరఖాస్తును సంబంధిత EPFO ప్రాంతీయ కార్యాలయం ద్వారా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అదనంగా అవసరమైన పత్రాలు, ఆడిట్ వివరాలు కూడా సమర్పించాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ద్వారా ఖాతాల ఆడిట్, EPFO సూచించే కంప్లయెన్స్ లేదా ప్రత్యేక ఆడిట్ కూడా చేయించాల్సి రావచ్చు. అందువల్ల అర్హత ఉన్న PF ట్రస్టులు చివరి తేదీ వరకు వేచి ఉండకుండా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది. ఉద్యోగుల PF హక్కులను కాపాడుతూ, పాత నిబంధనల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ఈ పథకం ఉపయోగపడనుంది.

TAGS:
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