EPFO Auto Settlement System: EPFO ఆటో సెటిల్‌మెంట్‌తో ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట.. రెండు మూడు రోజుల్లోనే డబ్బులు ఖాతాలోకి!

Written ByVishnupriya
Published: May 27, 2026, 05:55 PM IST|Updated: May 27, 2026, 05:55 PM IST

EPFO Auto Settlement System:ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ అయిన EPFO తాజాగా తీసుకొచ్చిన ఆటో సెటిల్‌మెంట్ విధానం ఉద్యోగులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారింది. ముఖ్యంగా PF ఖాతా నుంచి ఆంశిక ఉపసంహరణ (Partial Withdrawal) చేసుకునే ఉద్యోగులకు ఈ కొత్త విధానం పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు PF డబ్బులు పొందేందుకు చాలా రోజుల పాటు వేచి చూడాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు అడ్వాన్స్ క్లెయిమ్‌లకు ఆటో సెటిల్‌మెంట్ సదుపాయం అందుబాటులోకి రావడంతో డబ్బులు చాలా వేగంగా ఖాతాల్లో జమ అవుతున్నాయి.

ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి

EPFO అధికారుల వివరాల ప్రకారం, గత ఏడాది వరకు కేవలం 12 వేల మంది ఉద్యోగులే PF ఆంశిక ఉపసంహరణ ప్రయోజనం పొందగా, ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 24 వేల దాటింది. మొత్తం PF ఉపసంహరణ క్లెయిమ్‌లు కూడా భారీగా పెరిగి దాదాపు 40 వేల వరకు చేరాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం డిజిటల్ విధానం ద్వారా క్లెయిమ్ ప్రక్రియను సులభతరం చేయడమే అని అధికారులు చెబుతున్నారు.  

పీఎఫ్ అడ్వాన్స్ క్లెయిమ్

ఇప్పటివరకు PF డబ్బులు తీసుకోవాలంటే బ్యాంక్ వెరిఫికేషన్, పత్రాల పరిశీలన, మాన్యువల్ ప్రాసెస్ వంటి కారణాలతో చాలా ఆలస్యం జరిగేది. ఉద్యోగులు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. కొన్నిసార్లు నెలరోజుల వరకు కూడా సమయం పట్టేది. అయితే ఇప్పుడు ఆటో సెటిల్‌మెంట్ విధానం వల్ల ఎక్కువ శాతం క్లెయిమ్‌లు కొన్ని గంటల్లోనే లేదా గరిష్టంగా రెండు నుంచి మూడు రోజుల్లో పూర్తవుతున్నాయి.  

డిజిటల్ ఈపీఎఫ్ఓ సేవలు

UAN, ఆధార్, బ్యాంక్ ఖాతాలను పరస్పరం లింక్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రక్రియ మరింత సులభమైంది. డిజిటల్ విధానంలో పత్రాల పరిశీలన పూర్తయ్యాక నేరుగా ఉద్యోగుల ఖాతాల్లోకి డబ్బులు బదిలీ అవుతున్నాయి. దీంతో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగులకు వెంటనే ఆర్థిక సహాయం అందుతోంది.  

పీఎఫ్ ఆన్‌లైన్ ఉపసంహరణ

అనారోగ్యం, పిల్లల చదువు, పెళ్లిళ్లు, ఇల్లు నిర్మాణం వంటి అవసరాల కోసం ఉద్యోగులు ఇప్పుడు సులభంగా PF డబ్బులు తీసుకోగలుగుతున్నారు. ముందు చిన్న అవసరాల కోసం కూడా చాలా కాలం ఎదురుచూడాల్సి వచ్చేదని ఉద్యోగులు చెబుతున్నారు. కానీ ఇప్పుడు సమయానికి డబ్బులు అందడం వల్ల ఎంతో ఉపశమనం కలుగుతోందని అంటున్నారు.  

ఉద్యోగులకు ఊరట

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, EPFO డిజిటల్ విధానం వల్ల పారదర్శకత పెరిగింది. అవినీతి, ఆలస్యం వంటి సమస్యలు కూడా తగ్గుతున్నాయి. ఉద్యోగుల్లో EPFOపై నమ్మకం మరింత పెరుగుతోందని వారు పేర్కొంటున్నారు.

