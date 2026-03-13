EPFO new rule 2026: ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి సంస్థ (EPFO) పాత పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు మంచి వార్త చెప్పింది. చాలా కాలంగా ఉపయోగంలో లేని చిన్న మొత్తాల పీఎఫ్ ఖాతాలను ఆటోమేటిక్గా సెటిల్ చేసే కొత్త విధానాన్ని ప్రారంభించేందుకు సంస్థ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిని మొదట పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా అమలు చేయనున్నారు. ఇది విజయవంతమైతే భవిష్యత్తులో మరింత విస్తృతంగా అమలు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఈ కొత్త విధానం వల్ల సభ్యులు పీఎఫ్ డబ్బు తీసుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా క్లెయిమ్ ఫారం నింపాల్సిన అవసరం ఉండదు. అదేవిధంగా ఎలాంటి అదనపు డాక్యుమెంట్లు సమర్పించాల్సిన పని కూడా ఉండదు. పీఎఫ్ ఖాతాలో చిన్న మొత్తంలో బ్యాలెన్స్ ఉన్న అకౌంట్లను మొదట ఎంపిక చేసి వాటిని ఆటోమేటిక్గా సెటిల్ చేస్తారు.
ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతం రూ.1,000 లేదా అంతకంటే తక్కువ బ్యాలెన్స్ ఉన్న ఇనాపరేటివ్ పీఎఫ్ ఖాతాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. మొదటి దశలో సుమారు 1.33 లక్షల ఖాతాలు ఈ పథకంలోకి వస్తాయి. వీటిలో మొత్తం రూ.5.68 కోట్ల వరకు ఉన్న డబ్బును ఆటోమేటిక్గా సెటిల్ చేసి ఖాతాదారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు.
EPF నియమాల ప్రకారం ఉద్యోగి రిటైర్ అయిన తర్వాత లేదా 55 సంవత్సరాల వయస్సు దాటిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆ ఖాతాలో ఎలాంటి డిపాజిట్ లేకపోతే ఆ ఖాతాను “ఇనాపరేటివ్ అకౌంట్”గా పరిగణిస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి ఖాతాలు లక్షల్లో ఉన్నాయి. 2025 మార్చి 31 నాటికి దాదాపు 31 లక్షలకు పైగా ఇనాపరేటివ్ ఖాతాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీటిలో వేల కోట్ల రూపాయలు ఇంకా సెటిల్ కావాల్సి ఉంది.
సభ్యుడి పీఎఫ్ ఖాతా ఆధార్తో లింక్ అయి, అదే ఆధార్తో బ్యాంక్ ఖాతా EPFO వద్ద నమోదు అయి ఉంటే డబ్బు నేరుగా ఆ బ్యాంక్ ఖాతాలోకి జమ అవుతుంది. క్లెయిమ్ ప్రక్రియ లేకుండా డబ్బు అందడం వల్ల సభ్యులకు ఇది చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన సౌకర్యాన్ని కూడా EPFO అందించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. భవిష్యత్తులో యూపీఐ ద్వారా నేరుగా పీఎఫ్ డబ్బును విత్డ్రా చేసుకునే విధానాన్ని తీసుకురావాలని భావిస్తోంది. ఈ సేవ 2026 ఏప్రిల్ నుంచి ప్రారంభం కావచ్చని సమాచారం. ఈ కొత్త మార్పులు అమల్లోకి వస్తే కోట్లాది EPFO సభ్యులకు డబ్బు పొందడం మరింత సులభం అవుతుంది. పాత పీఎఫ్ ఖాతాలు ఉన్నవారు తమ ఆధార్, బ్యాంక్ వివరాలు సరిగ్గా లింక్ అయ్యాయో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. అలా చేస్తే భవిష్యత్తులో డబ్బు ఆటోమేటిక్గా పొందే అవకాశం ఉంటుంది.