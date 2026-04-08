EPFO: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బంపర్ న్యూస్.. క్లెయిమ్ లేకుండానే డబ్బులు మీ అకౌంట్‌లోకి!

EPFO Update:  పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ముఖ్యమైన శుభవార్త అందించింది. ఇప్పటివరకు ఇనాక్టివ్‌గా ఉన్న పీఎఫ్ ఖాతాల్లో డబ్బులు తీసుకోవడం కొంచెం కష్టంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కొత్త విధానం ద్వారా ఆ సమస్యకు పరిష్కారం లభించనుంది. ఇకపై మీ పీఎఫ్ ఖాతా ఇనాక్టివ్‌గా ఉన్నా, అందులోని డబ్బులు నేరుగా మీ బ్యాంక్ ఖాతాలోకి జమ అవుతాయి.
సాధారణంగా పీఎఫ్ ఖాతాలో మూడు సంవత్సరాల పాటు ఎలాంటి లావాదేవీలు జరగకపోతే, ఆ ఖాతాను ఇనాక్టివ్‌గా పరిగణిస్తారు. అంటే, మీరు ఉద్యోగం మార్చిన తర్వాత కొత్తగా కాంట్రిబ్యూషన్ చేయకపోయినా లేదా క్లెయిమ్ పెట్టకపోయినా ఖాతా నిలిచిపోతుంది. అయితే ఈ కొత్త నిర్ణయం వల్ల అటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.

ఈ విధానాన్ని ఈపీఎఫ్‌వో (EPFO) “ఆటో సెటిల్మెంట్” రూపంలో అమలు చేయనుంది. అంటే, ఖాతాదారుడు ప్రత్యేకంగా క్లెయిమ్ పెట్టకపోయినా, ఖాతాలో ఉన్న డబ్బులు ఆటోమేటిక్‌గా బ్యాంక్ అకౌంట్‌లోకి ట్రాన్స్‌ఫర్ అవుతాయి. మొదటగా ఈ విధానాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌గా ప్రారంభించి, తర్వాత పూర్తిగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు.

అయితే ఈ సౌకర్యం పొందాలంటే కొన్ని ముఖ్యమైన షరతులు ఉన్నాయి. మీ పీఎఫ్ ఖాతా ఆధార్‌తో లింక్ అయి ఉండాలి. అలాగే కేవైసీ వివరాలు పూర్తిగా అప్‌డేట్ చేసి ఉండాలి. బ్యాంక్ ఖాతా కూడా పీఎఫ్‌తో అనుసంధానించాలి. ఈ అన్ని వివరాలు సరిగ్గా ఉంటేనే మీ డబ్బులు నేరుగా జమ అవుతాయి.

ఇప్పటివరకు రూ.1000లోపు ఉన్న చిన్న మొత్తాలను మాత్రమే ఆటోమేటిక్‌గా ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ పరిమితిని పెంచి పెద్ద మొత్తాలను కూడా జమ చేయాలని చూస్తున్నారు. దీంతో చాలా మందికి ప్రయోజనం కలుగుతుంది.

అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల డబ్బులు ట్రాన్స్‌ఫర్ కావడంలో సమస్యలు రావచ్చు. ఉదాహరణకు పేరు, జనన తేదీ వివరాలు సరిపోకపోవడం, ఆధార్ తప్పుగా ఉండడం, ఒకే వ్యక్తికి రెండు యూఏఎన్ నంబర్లు ఉండడం, బ్యాంక్ వివరాలు అప్‌డేట్ చేయకపోవడం వంటి సమస్యలు ఉంటే డబ్బులు నిలిచిపోతాయి.

అందుకే మీ పీఎఫ్ ఖాతా ఎప్పటికప్పుడు యాక్టివ్‌గా ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి. ఉద్యోగం మారినప్పుడు పీఎఫ్‌ను కొత్త సంస్థకు ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయాలి. అలాగే మీ యూఏఎన్ అన్ని ఉద్యోగాలకు లింక్ అయి ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. ఆధార్, బ్యాంక్, కేవైసీ వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఈ కొత్త నిర్ణయం వల్ల పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు డబ్బులు సులభంగా అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇది ఉద్యోగులకు ఎంతో ఉపయోగకరమైన మార్పుగా చెప్పుకోవచ్చు.

