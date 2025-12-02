Aadhaar UAN Linking Deadline: ఈపీఎఫ్ఓ ఆధార్ లింక్ డెడ్ లైన్ పొడిగించబోమని ఎంప్లాయిస్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) తేల్చి చెప్పేసింది. ఇక మీ యూనివర్సల్ అకౌంట్ నెంబర్ (UAN)ఆధార్ తో లింక్ చేయాలంటే ఆధార్ పూర్తిగా లింక్ అయిన ఉద్యోగులు మాత్రమే పీఎఫ్ రిటర్న్స్ ఫైలింగ్ చేయనున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలెర్ట్.. ఆధార్ యూఏఎన్ లింకింగ్ గడువు తేదీని పొడిగించే సమస్య లేదని తేల్చి చెప్పింది. కొత్తగా 2025 డిసెంబర్ 1వ తేదీ జారీ చేసిన ఆదేశాల మేరకు ఆధార్ లింక్ 2025 అక్టోబర్ 31 చివరి తేదీ ఆ తర్వాత పొడిగించే అవకాశం లేదని చెప్పేసింది.
ఇప్పటికే పలు మార్లు గడువు తేదీ పొడగించిన ఈపీఎఫ్ఓ తాజాగా ఒక అడుగు ముందుకు వేసింది. ఇక పొడగింపునకు ఫుల్స్టాప్ పెట్టేసింది. 2021 జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి ఆధార్ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి చేసింది. ఈపీఎఫ్ఓ ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ చలాన్ కమ్ రిటర్న్స్ ఫైలింగ్ చేస్తుంది.
పిఎఫ్ ఖాతాదారుల కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా నెలవారీగా ఫైలింగ్ చేస్తుంది అయితే ప్రస్తుతం కేవలం ఆధార్ యూఏ ఎంతో లింక్ చేసిన పిఎఫ్ రిటర్న్స్ మాత్రమే ఫైల్ చేయనుంది ఖాతాలో జరుగుతున్న మోసాలకు చెక్ పెట్టేందుకు ఈ విధానం తీసుకువచ్చింది. డూప్లికేట్, ఫేక్ యుఏఎన్ లావాదేవీలకు అవకాశం ఉండదు.
ఇక సులభంగా ఉద్యోగుల పీఎఫ్ క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్స్ కూడా పూర్తవుతాయి. అయితే ఈపీఎఫ్ పొడగింపు అస్,సాం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ,మణిపూర్, మేఘాలయ నాగాలాండ్, త్రిపుర ప్రాంతాల్లో నిబంధనలకు మించిన సమయాన్ని పొడిగించారు. టీ, కాఫీ కార్మికులు, బిల్డింగు కన్స్ట్రక్షన్, బీడీ తయారీ వారికి ఈ రిలాక్సేషన్ అందించారు.
2025 నవంబర్ నుంచి యూఏఎన్తో ఆధార్ లింక్ అయిన ఫైల్స్ మాత్రమే వెరిఫై చేయనున్నారు. ఈ రాష్ట్రాల ఖాతాదారులపై ప్రభావం పడుతుంది. ఇప్పటికే ఈపీఎఫ్ఏ రీజినల్ ఆఫీస్ లో కూడా ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతాదారులలో అవగాహన కల్పించే డ్రైవ్స్ కూడా చేపట్టాలని తెలిపారు. ఇలా పొడగించకపోవడంతో నార్త్, ఈస్ట్ కొన్ని అసంఘటిత కార్మికులపై ఈ ప్రభావం పడనుంది.