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EPFO Big Alert: ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. PF పెన్షన్ కోసం ఈ రూల్ తప్పక తెలుసుకోండి!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 26, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:55 AM IST

EPFO Big Alert:ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు ఆర్థిక భద్రతలో ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) ఎంతో ముఖ్యమైనది. ప్రతి నెల జీతం నుంచి కొంత మొత్తం PF ఖాతాలో జమ అవుతుంది. ఉద్యోగం చేసిన కాలంలో కూడబెట్టిన ఈ మొత్తంతో పాటు, కొన్ని నిబంధనలను పాటిస్తే రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్ ప్రయోజనం కూడా పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విషయంలో ఉద్యోగులు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) సూచించింది.

PF Withdrawal Rules1/5

PF పెన్షన్ రూల్స్

EPFO నిబంధనల ప్రకారం, నెలవారీ పెన్షన్ ప్రయోజనం పొందేందుకు సభ్యుడికి కనీసం 10 సంవత్సరాల అర్హత కలిగిన పెన్షన్ సర్వీస్ అవసరం. అందువల్ల ఉద్యోగులు తమ సర్వీస్ కాలాన్ని జాగ్రత్తగా కొనసాగించాలి. 10 సంవత్సరాల అర్హత పూర్తయ్యేలోపు PF ఖాతాకు సంబంధించిన కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటే పెన్షన్ అర్హతపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది.  

10 Years Service Rule2/5

ఈపీఎఫ్‌ఓ తాజా అప్‌డేట్

ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు PF డబ్బులను ముందుగానే తీసుకునే ముందు నిబంధనలను తెలుసుకోవాలి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో విత్‌డ్రా చేసుకోవాల్సి వచ్చినా, దాని వల్ల పెన్షన్ ప్రయోజనాలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో పరిశీలించడం మంచిది. భవిష్యత్తులో వచ్చే నెలవారీ పెన్షన్ అనేది దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భద్రతకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోకూడదు.  

EPFO Rules3/5

పీఎఫ్ నిబంధనలు

ఉద్యోగం మారినప్పుడు కూడా PF ఖాతా వివరాలను సరిగ్గా నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం. ఉద్యోగులు తమ సర్వీస్ వివరాలు, PF ఖాతా సమాచారం, పెన్షన్‌కు సంబంధించిన అర్హతను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాలి. ఉద్యోగ జీవితంలో సర్వీస్ రికార్డు సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి.  

EPF Pension4/5

10 ఏళ్ల సర్వీస్ రూల్

PF అనేది కేవలం అవసరమైనప్పుడు తీసుకునే డబ్బు మాత్రమే కాదని ఉద్యోగులు గుర్తించాలి. ఇది భవిష్యత్తు అవసరాలకు ఉపయోగపడే పొదుపు. ముఖ్యంగా రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆర్థికంగా ఆధారపడకుండా ఉండేందుకు PF, పెన్షన్ ప్రయోజనాలు ఉపయోగపడతాయి.  

PF Pension5/5

పీఎఫ్ విత్‌డ్రాయల్

అందువల్ల ఉద్యోగులు EPFO నిబంధనలను పూర్తిగా తెలుసుకుని PF విత్‌డ్రాయల్ విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. 10 సంవత్సరాల పెన్షన్ సర్వీస్‌కు సంబంధించిన అర్హతను కాపాడుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తులో లభించే ప్రయోజనాలను సురక్షితంగా ఉంచుకోవచ్చు.

TAGS:
EPFO Alert
EPFO Latest Update
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PF Withdrawal Rules

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