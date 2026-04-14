EPFO Big Relief: మీ పీఎఫ్ ఖాతాకు తప్పుడు మెంబర్ ఐడీ లింక్ అయిందా? సరిచేసుకోవడానికి కొత్త రూల్ వచ్చేసింది..!!

EPFO Big Relief: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు తరచుగా ఎదురయ్యే అతిపెద్ద సమస్యల్లో ఒకటి.. తమ ప్రమేయం లేకుండానే తమ UAN కి తప్పుడు మెంబర్ ఐడీలు లింక్ అవ్వడం. దీనివల్ల డబ్బులు డ్రా చేసేటప్పుడు లేదా బదిలీ చేసేటప్పుడు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూ ఈపీఎఫ్ఓ తన డీ-లింకింగ్ సదుపాయాన్ని మరింత విస్తరించింది. ఈ ప్రక్రియ ఎలా పనిచేస్తుంది.. దీనికి అర్హులు ఎవరు అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.
ఒక ఉద్యోగికి తెలియకుండానే వారి యూఏఎన్ లో తప్పుడు మెంబర్ ఐడీలు క్రియేట్ చేయడం లేదా ఒకరి ఐడీ మరొకరికి లింక్ అవ్వడం వంటి పొరపాట్లు జరుగుతుంటాయి. గతంలో వీటిని సరిచేయడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. అయితే జనవరి 17, 2025న ఇచ్చిన ఆదేశాలను సవరిస్తూ.. ఇప్పుడు ఆ తప్పుడు ఖాతాలలోకి విరాళాలు జమ అయినప్పటికీ..వాటిని డీ-లింక్ చేసే అవకాశాన్ని ఈపీఎఫ్ఓ కల్పించింది.
ఈ డీ-లింకింగ్ ప్రక్రియ ఎలా పనిచేస్తుంది? ఈ ప్రక్రియ పూర్తిగా సభ్యుడి నుండే ప్రారంభమవుతుంది. సభ్యుని అభ్యర్థన: పీఎఫ్ సభ్యుడు నేరుగా మెంబర్ పోర్టల్ ద్వారా తన ఖాతాలోని తప్పుడు MIDని తొలగించాలని (De-link) అభ్యర్థనను పంపవచ్చు. యజమాని ఆమోదం: మీరు పంపిన అభ్యర్థన నేరుగా మీ యజమాని లాగిన్కు వెళ్తుంది. యజమాని దానిని ఆమోదించవచ్చు లేదా తిరస్కరించవచ్చు. పరిమితులు: ఒకవేళ ఆ తప్పుడు ఐడీలో రెండు సార్ల కంటే తక్కువ విరాళాలు జమ అయి ఉంటే, యజమాని స్థాయిలోనే అది డీ-లింక్ అయిపోతుంది.
రీజినల్ ఆఫీస్ ప్రమేయం: యజమాని గనుక 2 వారాల్లోగా స్పందించనట్లయితే.. లేదా ఆ తప్పు ఐడీలో 2 నుండి 6 సార్ల వరకు విరాళాలు జమ అయి ఉన్నా.. ఆ కేసు నేరుగా రీజినల్ ఆఫీస్ కు వెళ్తుంది. అక్కడ ఉన్న అధికారులు కేసును క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, తగిన కారణాలతో ఆమోదించడం లేదా తిరస్కరించడం చేస్తారు.
ఎవరు దీనికి అర్హులు కాదు? తప్పుడు మెంబర్ ఐడీలు ఉన్నప్పటికీ, కింది సందర్భాలలో డీ-లింకింగ్ సదుపాయం వర్తించదు. సదరు మెంబర్ ఐడీపై ఇప్పటికే ఏవైనా పీఎఫ్ క్లెయిమ్లు (విత్డ్రాయల్స్) ప్రాసెస్ అయి ఉన్నా.. లేదా సెటిల్ అయి ఉన్నా.. క్లెయిమ్ అభ్యర్థన పెండింగ్లో ఉన్నా..ఆ తప్పుడు మెంబర్ ఐడీలో ఆరు కంటే ఎక్కువ సార్లు కాంట్రిబ్యూషన్లు జమ అయి ఉన్నా..ఈ సందర్భాలలో డీ-లింకింగ్ సదుపాయం వర్తించదు.
ఒకసారి తప్పుడు మెంబర్ ఐడీ డీ-లింక్ అయిన తర్వాత, అందులో ఉన్న బ్యాలెన్స్ను సరైన మెంబర్ ఐడీకి ఎలా బదిలీ చేయాలనే దానిపై త్వరలోనే ఈపీఎఫ్ఓ ప్రత్యేక సూచనలు జారీ చేయనుంది. తమ తప్పు లేకపోయినా సాంకేతిక కారణాల వల్ల లేదా యాజమాన్యాల పొరపాట్ల వల్ల తప్పుడు మెంబర్ ఐడీలతో సతమతమవుతున్న లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు ఈ నిర్ణయం పెద్ద ఊరటనిస్తుంది. పారదర్శకతను పెంచడంతో పాటు, పెండింగ్లో ఉన్న క్లెయిమ్ల పరిష్కారానికి ఇది దోహదపడుతుంది.