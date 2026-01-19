EPFO BIG UPDATE: EPF క్లెయిమ్స్ మరింత ఈజీ...సువిధ ప్రొవైడర్లతో సభ్యులకు వేగవంతమైన సేవలు..!!

EPFO BIG UPDATE: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సంస్థ (EPFO) తన లక్షలాది మంది సభ్యులకు మరింత సులభమైన, వేగవంతమైన సేవలు అందించే దిశగా మరో కీలక అడుగు వేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో భాగంగా ‘సువిధ ప్రొవైడర్లు’ లేదా ‘ఫెసిలిటేటర్లు’ అనే కొత్త సేవా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది. సభ్యుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడం, దరఖాస్తులు, క్లెయిమ్ల ప్రాసెసింగ్ సమయాన్ని తగ్గించడం, ఫిర్యాదులకు త్వరితగతిన పరిష్కారం చూపడం ఈ చర్య వెనుక ప్రధాన లక్ష్యాలుగా ఉన్నాయి.
ఇటీవల కాలంలో EPFO తన పథకాలు, నిబంధనలు, విధానాల్లో అనేక మార్పులు చేసింది. డిజిటలైజేషన్ను విస్తృతంగా అమలు చేయడంతో పాటు, సభ్యులకు ఎదురయ్యే సమస్యలను తగ్గించేందుకు కొత్త సేవలను పరిచయం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ‘సువిధ ప్రొవైడర్ సర్వీస్’ను ఒక కీలక సంస్కరణగా భావిస్తున్నారు. ఈ అంశంపై 2026 ఫిబ్రవరి లేదా మార్చిలో జరగనున్న సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) సమావేశంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
ప్రస్తుతం EPF సభ్యులు తమ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ లేదా పెన్షన్కు సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాలంటే తరచూ EPFO కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది. కొందరు కస్టమర్ కేర్ నంబర్లకు కాల్ చేసినా, సమయం ఎక్కువగా పడటం, సమస్య పూర్తిగా పరిష్కారం కాకపోవడం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకే EPFO సువిధ ప్రొవైడర్ సేవను తీసుకురావాలని భావిస్తోంది.
ఈ కొత్త విధానంలో భాగంగా, EPFO సభ్యులకు అవసరమైన సహాయాన్ని అందించేందుకు ప్రత్యేకంగా అధికారం పొందిన వ్యక్తులు లేదా సంస్థలే సువిధ ప్రొవైడర్లుగా పనిచేస్తారు. వీరు సభ్యుల సమస్యలను అర్థం చేసుకుని, అవసరమైన మార్గనిర్దేశం చేయడం, ఫిర్యాదులను సక్రమంగా పరిష్కరించేందుకు సహకరించడం వంటి బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తారు. ముఖ్యంగా, ఈ ఫెసిలిటేటర్లు EPFO నియంత్రణలోనే పనిచేస్తారు. అంటే, వారి పనితీరు, విధానాలపై పూర్తి పర్యవేక్షణ EPFO చేతుల్లోనే ఉంటుంది.
సువిధ ప్రొవైడర్లు తమ సేవలను అందించే సభ్యుల సంఖ్య, వారి సమస్యలకు అందించే పరిష్కారాల ఆధారంగా ప్రోత్సాహకాలు పొందే అవకాశముంది. దీని వల్ల సేవల నాణ్యత మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
మొత్తంగా చూస్తే, ఈ కొత్త వ్యవస్థ ద్వారా EPF సభ్యులకు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే అవసరం తగ్గి, వేగంగా, సమర్థవంతంగా సమస్యలు పరిష్కారం పొందే అవకాశం ఏర్పడనుందని EPFO ఆశిస్తోంది.