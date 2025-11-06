English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO Big Update: విదేశీ ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యత్వం తప్పనిసరి.. హైకోర్టు కీలక తీర్పు..!!

EPFO Big Update: విదేశీ ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యత్వం తప్పనిసరి.. హైకోర్టు కీలక తీర్పు..!!

EPFO Big Update: భారతీయ కంపెనీలలో పనిచేస్తున్న విదేశీ ఉద్యోగులు కూడా ఇకపై EPFO సభ్యులుగా తప్పనిసరిగా చేరాలి. వారి ఆదాయం ఎంత ఉన్నా, వారు EPFకి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వాలి. పదవీ విరమణ లేదా అనారోగ్యంతో పని చేయలేని స్థితిలో మాత్రమే పూర్తి నిధి పొందవచ్చని ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక తీర్పునిచ్చింది.
1 /7

భారతీయ కంపెనీలలో పనిచేస్తున్న విదేశీ ఉద్యోగులు ఇకపై ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) లో తప్పనిసరిగా సభ్యులుగా చేరాల్సి ఉంటుందని ఢిల్లీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఉద్యోగి ఎంత ఆదాయం పొందుతున్నాడన్నది సంబంధం లేకుండా, ప్రతి విదేశీ ఉద్యోగి ఈ ఫండ్‌లో డబ్బు జమ చేయాల్సిందే అని కోర్టు పేర్కొంది.

2 /7

1952లో అమల్లోకి వచ్చిన ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్, ఇతర నిబంధనల చట్టం (EPF & Miscellaneous Provisions Act, 1952) లో 2008, 2010 సంవత్సరాలలో ప్రభుత్వం చేసిన సవరణలను కూడా కోర్టు సమర్థించింది. ఈ సవరణల ప్రకారం విదేశీ ఉద్యోగులు కూడా భారతీయ ఉద్యోగుల మాదిరిగానే EPFకి విరాళాలు (కాంట్రిబ్యూషన్స్) ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత వారిపై ఉంటుంది.

3 /7

  కొత్త నియమాల ప్రకారం, విదేశీ ఉద్యోగులు తమ పదవీ విరమణ (రిటైర్మెంట్) సమయంలో, అంటే 58 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత లేదా అనారోగ్యం, ప్రమాదం వల్ల పూర్తిగా పని చేయలేని స్థితి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే తమ EPF మొత్తం డబ్బును వడ్డీతో సహా పొందవచ్చు. ఈ తీర్పు సాధారణంగా భారతదేశానికి తాత్కాలికంగా రెండేళ్ల నుంచి ఐదేళ్లపాటు మాత్రమే పనిచేయడానికి వచ్చే విదేశీ ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా ప్రభావం చూపవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.  

4 /7

భారతీయ ఉద్యోగుల విషయంలో నెలసరి ఆదాయం రూ. 15,000 కంటే తక్కువగా ఉన్నవారు EPFకి తప్పనిసరిగా విరాళం ఇవ్వాలి. అయితే, విదేశీ ఉద్యోగులపై ఆదాయం పరిమితి (salary cap) ఉండదు. అంటే వారు ఎంత వేతనం పొందుతున్నారన్నది సంబంధం లేకుండా కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వాల్సిందే. ఇది భారతీయ కంపెనీలకు కూడా కొత్త ఆర్థిక బాధ్యతలను తెచ్చిపెట్టింది. ఎందుకంటే, చాలా విదేశీ ఉద్యోగులు ఇప్పటికే భారతదేశం విడిచి వెళ్లిన పరిస్థితుల్లో కంపెనీలు వారి వాటా (employer’s share)ను కూడా EPFOకి సమర్పించాల్సి వస్తోంది.

5 /7

  ప్రధాన న్యాయమూర్తి దేవేంద్ర కుమార్ ఉపాధ్యాయ్, న్యాయమూర్తి తుషార్ రావు గేదెల అధ్యక్షతన ఉన్న ధర్మాసనం ఈ తీర్పును ఇచ్చింది. కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. విదేశీ ఉద్యోగులు ఒక ప్రత్యేక వర్గం వారు భారతదేశంలో తాత్కాలికంగా మాత్రమే పనిచేస్తారు. అయితే భారతీయ ఉద్యోగులు తమ పూర్తి ఉపాధి కాలం అంతా విరాళాలు ఇస్తారు. అందువల్ల ప్రభుత్వ నిబంధనలు తగినవే అని హైకోర్టు పేర్కొంది.  

6 /7

ఈ కేసులో ప్రముఖ కంపెనీలైన స్పైస్‌జెట్ (SpiceJet), ఎల్‌జి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా (LG Electronics India) కూడా ఉన్నాయి. తమ విదేశీ ఉద్యోగుల EPF కాంట్రిబ్యూషన్‌పై EPFO పంపిన నోటీసులను ఈ కంపెనీలు సవాలు చేశాయి. అయితే, హైకోర్టు EPFO జారీ చేసిన లేఖలను చెల్లుబాటు అయ్యేవిగా గుర్తించి, కంపెనీలపై ఆదేశాలు అమల్లో ఉండాలని తీర్పునిచ్చింది. 2012లో స్పైస్‌జెట్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను కోర్టు తిరస్కరించింది. కంపెనీ తన విదేశీ ఉద్యోగుల వివరాలను సమర్పించి, EPF నిబంధనల ప్రకారం డిపాజిట్ చేయాలని ఆదేశించింది. అదే విధంగా ఎల్‌జి ఎలక్ట్రానిక్స్ పెట్టిన అభ్యంతరాలను కూడా కోర్టు తోసిపుచ్చింది.

7 /7

  ఈ తీర్పు EPFO విధానాలను మరింత కఠినతరం చేసింది. భారతదేశంలో పనిచేస్తున్న అన్ని విదేశీ ఉద్యోగులు వారు ఎంతకాలం పనిచేసినా ప్రావిడెంట్ ఫండ్ విరాళాలు ఇవ్వాల్సిందే. ఇది భారతీయ కార్మిక చట్టాల అమలు విషయంలో ఒక మైలురాయి తీర్పుగా పరిగణిస్తోంది.  

