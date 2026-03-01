EPFO: దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయం త్వరలో వెలువడనుంది. ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్(EPFO) కింద ఉన్న సుమారు 31 కోట్ల చందాదారుల కోసం 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి వడ్డీ రేటుపై చర్చలు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. ఈసారి 8.2 నుంచి 8.25 శాతం మధ్య వడ్డీ రేటును సిఫార్సు చేసే అవకాశముందని వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.
గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 8.25 శాతం వడ్డీ అమలులో ఉండగా, 2023లో 8.15 శాతం, 2022లో 8.1 శాతం రేట్లు నిర్ణయించింది. 2022లో నమోదైన 8.1 శాతం నాలుగు దశాబ్దాల్లో అత్యల్పంగా నిలిచింది.
ఈ అంశంపై సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టిస్ (CBT) సమావేశం సోమవారం జరగనుంది. సమావేశానికి ముందు బోర్డు పెట్టుబడి కమిటీ EPFO ఆదాయ-వ్యయ స్థితిని సమీక్షించి వడ్డీ రేటుపై సిఫార్సు రూపొందిస్తుంది. అనంతరం CBT ఆమోదం తెలిపిన ప్రతిపాదనను ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ పరిశీలించి తుది మంజూరు ఇస్తుంది. ఆమోదం అనంతరం, వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం మధ్యలో చందాదారుల ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ అవుతుంది.
ఈసారి వడ్డీ రేటు స్థిరంగా లేదా స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశాలపై చర్చ జరుగుతోంది. ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితి కారణంగా ఈక్విటీ మార్కెట్లు ఆశించిన స్థాయిలో లాభాలు ఇవ్వలేకపోయాయి. EPFO నిధుల పెద్ద భాగం ప్రభుత్వ బాండ్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. అయితే బాండ్ దిగుబడులు కూడా ఇటీవల తగ్గుముఖం పట్టడం ఆదాయంపై ప్రభావం చూపుతోంది. అధిక క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్లు కూడా నిధుల ప్రవాహాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయని సమాచారం.
ఇక ఇటీవల రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రెపో రేటును తగ్గించినప్పటికీ, చిన్న పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్లలో మార్పులు చేయలేదు. మరోవైపు, కొత్త ఉద్యోగాల సృష్టితో EPFO పెట్టుబడి కార్పస్ పెరిగిందని కార్మిక సంఘాల ప్రతినిధులు అంటున్నారు.
గత ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఆదాయ మిగులు మెరుగ్గా ఉండటంతో వడ్డీ రేటు తగ్గింపుకు అవసరం లేదని సూచిస్తున్నారు. మొత్తానికి కోట్లాది ఉద్యోగుల పొదుపులపై ప్రభావం చూపే ఈ నిర్ణయం పై మార్కెట్ వర్గాలు, కార్మిక సంఘాలు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాయి.