EPFO Pension Reforms: EPFO పెన్షన్ స్కీమ్ లో విప్లవాత్మక మార్పు.. కొత్త పెన్షన్ స్కీమ్ తో కార్మికులకు భారీ లాభం..

EPFO Pension Reforms: కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అన్ని రంగాల్లో కీలక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈపీఎఫ్వోలో కూడా భారీ మార్పులు చేర్పులు చేయబడ్డాయి. కొత్త పీఎఫ్ పెన్షన్ విధానంగాలో కీలకమైన విప్లవాత్మక మార్పులు ప్రవేశపెట్టింది. ఇది కార్మికుల జీవితాల్లో పెను మార్పులు నాంది కాబోతుంది.
ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త పెన్షన్ పథకంపై కేంద్రం మంతనాలు: ఈపీఎఫ్ఓ ఒక కొత్త మాస్టర్ ప్లాన్ను రూపొందించి, పాత పెన్షన్ వ్యవస్థలో మార్పుల దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. 'కొత్త పెన్షన్ పథకం'ను అమలు చేయాలని ఈపీఎఫ్ఓ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ తీసుకుంటున్న ఈ విప్లవాత్మక అడుగులోని ప్రత్యేకత ఏమిటనే విసయానికొస్తే.. ఈ కొత్త పెన్షన్ విధానం కార్మికులకు వరం కాబోతున్నట్టు కేంద్రం చెబుతుంది. ఈపీఎఫ్ఓ పథకానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ) ప్రస్తుత పెన్షన్ వ్యవస్థ స్థానంలో ఒక కొత్త పెన్షన్ పథకాన్ని అమలు చేయాలని ఆలోచిస్తుంది. ఈపీఎఫ్ఓ తీసుకుంటున్న ఈ విప్లవాత్మక మార్పు యొక్క లక్ష్యం పెన్షన్ చెల్లింపులను తగ్గించడం. ప్రస్తుతం, పెన్షన్ వ్యయాన్ని నియంత్రించేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ కీలక అడుగు వేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది.
డిసెంబర్ 2024లో సమర్పించిన ప్రతిపాదిత ఈపీఎఫ్ఓ పథకానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కు సంబంధించిన వివరాలు..ఆర్టిఐ సమాధానం ద్వారా వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ ప్రతిపాదన ప్రకారం, కొత్త పింఛను పథకాన్ని 1 సెప్టెంబర్ 2014 నుండి అంటే అధికారిక నోటిఫికేషన్ తేదీ నుండి అమలులోకి వచ్చేలా ప్రవేశపెట్టాలనే నిబంధన ఉంది.
గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, జనవరి 18న ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) జారీ చేసిన ఒక సర్క్యులర్లో, పింఛను చెల్లింపులను గణనీయంగా తగ్గించే ప్రొ-రాటా పద్ధతిని మరిన్ని పింఛన్లకు విస్తరించడానికి ప్రభుత్వ ఆమోదం లభించిందని ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) అనౌన్స్ చేసింది. . దీనిపై స్పష్టత కోరుతూ సురజిత్ భట్టాచార్య దాఖలు చేసిన ఒక ఆర్టిఐ దరఖాస్తుతో ప్రతిపాదిత కొత్త పింఛను పథకం ఎలా ఉండబోతుందో ప్రజలకు తెలిసేలా చేసింది.
అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, గత వారం కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ అండర్-సెక్రటరీ ఇవ్వని ఒక సమాధానంలో, ప్రొ-రాటా ప్రాతిపదికన పింఛను లెక్కించడం, కొన్ని పీఎఫ్ ట్రస్టుల నుండి వచ్చిన పింఛను దరఖాస్తులను తిరస్కరించడం వంటి కీలక నిర్ణయాలు ఇందులో ఉండబోతున్నాయట. అయితే, ఏవైనా పింఛను సంస్కరణలను సవివరమైన చర్చల తర్వాత మాత్రమే అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రతిపాదనను ఏడాది క్రితమే సమర్పించినప్పటికీ, ఈ విషయంలో ఏవైనా తదుపరి చర్యలు తీసుకున్నారా లేదా అనే దానిపై స్పష్టత లేదు.
గతంలో, కొత్త పింఛను వ్యవస్థ విషయానికొస్తే.. నెలకు ₹15,000 కంటే ఎక్కువ మూల వేతనం పొందుతూ, ఉద్యోగుల పింఛను పథకం 1995 (EPS-95) కింద తప్పనిసరిగా చేర్చబడని సంఘటిత రంగ కార్మికుల కోసం EPFO ఒక కొత్త పింఛనును పరిశీలిస్తోంది. కానీ ప్రతిపాదిత ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారం, కొత్త పింఛను పథకం కింద చందాదారులు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న పింఛను కంటే తక్కువ పింఛను పొందే అవకాశాలున్నాయి.
కొత్త పింఛను వ్యవస్థ ఈ క్రింది అంశాలను ప్రస్తావిస్తోంది. కనీస పింఛనును ₹1,000 నుండి ₹3,000 కు పెంచడం. "ప్రో-రాటా" ప్రాతిపదికన పింఛను మొత్తాన్ని లెక్కించడానికి EPFO ఒక కొత్త పద్ధతిని అవలంబించడం. కొత్త పింఛను విధానాన్ని గతకాలానికి వర్తించేలా అమలు చేసిన తర్వాత, ప్రస్తుతం ఉన్న పింఛను లబ్ధిదారులలో చాలా మంది ఈ పథకంలో కొనసాగడానికి లేదా వారు చెల్లించిన మొత్తాన్ని వడ్డీతో సహా తిరిగి పొందడం లేదా ఈ పథకం నుండి బయటకు రావాలా వద్దా అనే ఒక క్రమబద్ధమైన ఎంపికను అందించే అవకాశం ఉందని కొత్త నివేధికలో ఉంది.
