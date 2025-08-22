English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO Subscribers: EPFO  ఖాతాదారులకు శుభవార్త. ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) సెంట్రల్ బోర్డ్ ఉద్యోగులకు.. డెత్ రిలీఫ్ ఫండ్  కింద ఎక్స్‌గ్రేషియా చెల్లింపును పెంచేసింది. ఏప్రిల్ 1, 2025 నుంచి రూ.8.8 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షలకు పెంచింది.
 
EPFO  ఖాతాదారులకు శుభవార్త. ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) సెంట్రల్ బోర్డ్ ఉద్యోగులకు.. డెత్ రిలీఫ్ ఫండ్  కింద ఎక్స్‌గ్రేషియా చెల్లింపును పెంచేసింది. ఏప్రిల్ 1, 2025 నుంచి రూ.8.8 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షలకు పెంచింది. ఈ మొత్తాన్ని సర్వీసులో ఉన్నప్పుడు మరణించిన ఉద్యోగుల నామినీ లేదా చట్టపరమైన వారసులకు అందుతుంది. ఈ మొత్తం స్టాఫ్ వెల్‌ఫేర్ ఫండ్ నుంచి చెల్లిస్తుంది.  

పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, వ్యయాల వేగానికి అనుగుణంగా.. ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి ఎక్స్‌‌గ్రేషియా మొత్తాన్ని ఏటా 5 శాతం పెంచుతామని PF సంస్థ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఇదే విషయాన్ని EPFO  ఆగస్టు 19, 2025 నాటి సర్క్యులర్‌లో పేర్కొంది.   

2025లో EPFO ఖాతాదారులకు విధానాలను సులభతరం చేసేందుకు అనేక సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టింది. మైనర్ పిల్లల బ్యాంకు అకౌంట్లలో క్లెయిమ్‌లను పరిష్కరించేటప్పుడు గార్డియన్‌షిప్ సర్టిఫికెట్ల అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది. తద్వారా డెత్ క్లెయిమ్ ప్రక్రియను మరింత ఈజీ అవుతుంది.

అదనంగా జాయింట్ స్టేట్‌మెంట్ ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరించారు. ఆధార్‌ను తమ UANతో ఇంకా లింక్ చేయని లేదా వెరిఫై చేయని సభ్యులు లేదా ఆధార్ వివరాలను సరిదిద్దుకోవాల్సిన సభ్యులు ఇప్పుడు సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు.  

జూన్ 2025 నాటికి EPFO తాత్కాలిక జీతాల డేటా 2.18 మిలియన్ల నికర అధికారిక ఉద్యోగాలు అదనంగా పెరిగాయి. ఏప్రిల్ 2018లో పేరోల్ ట్రాకింగ్ నుంచి అత్యధిక నెలవారీ పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. మే 2025లో నమోదైన 2.01 మిలియన్ ఉద్యోగాల నుంచి 8.9 శాతం పెరుగుదలగా చెప్పవచ్చు. జూన్ 2024లో 1.93 మిలియన్ ఉద్యోగాలతో పోలిస్తే.. ఏడాదికి 12.9 శాతం పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.  

