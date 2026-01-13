15 Years PF Account: ఉద్యోగులకు బిగ్ బిగ్ రిలీఫ్.. 15 ఏళ్ల PF ఖాతాలను కూడా ఇప్పుడు నిమిషాల్లోనే ట్రాక్ చేయవచ్చు!

15 year old PF accounts: ఉద్యోగాలు మారే సమయంలో చాలా మంది ఉద్యోగులు తమ పాత ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాల విషయాన్ని పూర్తిగా మరిచిపోతుంటారు. పాత కంపెనీ ఇచ్చిన PF నంబర్ దొరకకపోవడం, పత్రాలు లేకపోవడం లేదా అప్పట్లో UAN వ్యవస్థ లేకపోవడం వల్ల లక్షల రూపాయల పొదుపు అందని ద్రాక్షలా మారుతుంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ సమస్యకు పరిష్కారం లభించింది. ఏకంగా 15 ఏళ్ల కిందటివి అయిన PF ఖాతాలనూ గుర్తించి, తిరిగి యాక్టివ్ చేసుకునేలా EPFO పూర్తిగా డిజిటల్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది.
ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఉద్యోగులకు భవిష్యత్తు భద్రతకు ప్రధాన ఆధారం. కానీ 2014కి ముందు ఉద్యోగం చేసిన వారికి ఈ వ్యవస్థ మరింత క్లిష్టంగా ఉండేది. అప్పట్లో యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ ఉండేది కాదు. ప్రతి కంపెనీ వేరువేరుగా PF నంబర్ ఇస్తుండేది. ఉద్యోగం మారిన ప్రతిసారి కొత్త PF ఖాతా తెరవడంతో పాత ఖాతాలు మర్చిపోవడం సాధారణమైపోయింది. దీంతో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా జమ అయిన డబ్బు ఎక్కడ ఉందో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఈ సమస్యను గుర్తించిన EPFO, పాత PF నంబర్ లేకున్నా ఖాతాను గుర్తించే అవకాశం కల్పించింది. ఉద్యోగులు ఇప్పుడు యూనిఫైడ్ మెంబర్ పోర్టల్ను సందర్శించి.. తమ మొబైల్ నంబర్తో లాగిన్ కావచ్చు. అక్కడ వన్ మెంబర్ – వన్ EPF అకౌంట్ లేదా క్లెయిమ్ ట్రాకింగ్ వంటి ఆప్షన్ల ద్వారా ఆధార్, పాన్ వంటి వివరాలు నమోదు చేస్తే.. పాత రికార్డులను వ్యవస్థ ఆటోమెటిగ్గా వెతికి చూపిస్తుంది. KYC పూర్తయి, ఆధార్ UANకి లింక్ అయి ఉంటే వెంటనే PF పాస్బుక్ను కూడా చూడవచ్చు.
UMANG యాప్ ద్వారా కూడా ఈ ప్రక్రియను సులభంగా పూర్తిచేయవచ్చు. Forgot UAN ఆప్షన్ ఉపయోగించి పేరు, పుట్టిన తేదీ, ఆధార్ వివరాలు నమోదు చేస్తే కొత్త UAN రూపొందుతుంది. దానితో పాత PF ఖాతాలను విలీనం చేసుకోవచ్చు. ఇలా సంవత్సరాలుగా మరిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి పొందడం సాధ్యమవుతోంది.
EPFO విడుదల చేసిన తాజా మార్గదర్శకాలు 2014కి ముందు పనిచేసిన ఉద్యోగులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారాయి. ఒకే UANకి అన్ని పాత ఖాతాలను లింక్ చేసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో నిధుల బదిలీ విత్ డ్రా ప్రక్రియ చాలా సులభం అవుతుంది. అకస్మాత్తుగా డబ్బు అవసరం వచ్చినప్పుడు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా PF మొత్తాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ డిజిటల్ మార్పులు లక్షలాది ఉద్యోగులకు ఉపశమనం కలిగించనున్నాయి. అందుకే ప్రతి ఉద్యోగి తన పాత PF ఖాతాలన్నింటినీ గుర్తించి, వాటిని UANకి అనుసంధానం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఇది భవిష్యత్తులో మీ పొదుపును సురక్షితంగా, సులభంగా ఉపయోగించుకునే మార్గాన్ని తెరుస్తుంది.