EPFO Employees Pension Scheme: EPFO ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకంలో భాగంగా పెన్షన్ను 2025 - 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్లో భారీగా పెంచే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
EPFO Employees Pension Scheme: ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు త్వరలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ తెలపబోతోంది. ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతా ఉన్నవారికి కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచాలని డిమాండ్ దృష్టిలో పెట్టుకుని.. కేంద్ర సర్కార్ త్వరలోనే శుభవార్తను అందించబోతోంది. దీంతో అతి త్వరలోనే ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల కనీస EPS మొత్తం పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ప్రైవేటు ఉద్యోగులు రూ.70,000కు పెంచాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
2024 సంవత్సరంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.1,000కి మాత్రమే సవరించింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కేంద్రం ఎలాంటి మార్పులను చేయలేకుండా.. ఇప్పటికీ, అదే వేయి రూపాయాలను అందిస్తూ వస్తోంది. అయితే, పిఎఫ్ ఉద్యోగుల డిమాండ్లను కేంద్రం అంగీకరిస్తుందా? అనే అంశం ఇంకా అధికారంగా తేలిదు. కానీ అతి త్వరలోనే వీరి డిమాండ్లను పరిష్కారించేందుకు యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
EPFO ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకంలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పెన్షన్ను భారీగానే పెంచే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 2025 - 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్లో భాగంగా ఈ డిమాండ్లకు సంబంధించిన గుడ్న్యూస్ కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫిబ్రవరి 1వ తేదిన ఈ బడ్జెట్లో 8 కోట్ల మంది పిఎఫ్ ఉద్యోగులకు కేంద్ర కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 1వ తేదిన EPS మొత్తాన్ని పెంచుతే.. ఉద్యోగులకు చాలా మేలు జరుగుతుంది. ఇప్పటికే కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయక మంత్రి పంకజ్ చౌదరి EPSపై తన వివరణ ఇచ్చిన్నట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. EPS కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచే ప్రతిపాదనను తిరస్కరించిన్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది. అలాగే ఇలాంటి ప్రతిపాదనను కేంద్ర పరిగణనలోకి తీసుకోవడం లేదని తెలిపారు.
ఇదిలా ఉంటే మరికొంతమంది రాజకీయ నిపుణులు అధికారిక సమచారం ప్రకారం.. ఫిబ్రవరి 1 కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్లో భాగంగా EPS కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఉద్యోగులు EPS పెన్షన్ ప్రయోజనం భారీగా లభిస్తుంది. అయితే, ఈ పథకంలో భాగంగా పెన్షన్ పొందడానికి దాదాపు 10 సంవత్సరాల పాటు కంపెనీలో సర్వీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
అలాగే ఈ పెన్షన్ పొందాలనుకునేవారు తప్పకుండా 58 సంవత్సరాల పాటు వయస్సును కలిగి ఉండడమే కాకుండా ఎక్కువ రోజుల పాటు కంపెనీల్లో సర్వీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. త్వరలోనే పెన్షన్ పెరిగితే.. పెన్షన్ డబ్బును ప్రతి నెల దాదాపు రూ.7 వేల వరకు EPFO ఖాతాలో జమ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీని కారణంగా లక్షల మంది ఉద్యోగులకు మేలు జరుగుతుంది. అలాగే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి తగినంత వడ్డీ రేటును కూడా త్వరలోనే ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.