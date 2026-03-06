EPFO: ఉద్యోగులకు పెన్షన్ దెబ్బ.. ఈపీఎస్ పథకం నుంచి కోట్ల మంది దూరం!

EPFO: దేశంలో పనిచేస్తున్న చాలా మంది ఉద్యోగులకు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) ఒక ముఖ్యమైన పొదుపు విధానం అన్న విషయం తెలిసిందే. ఉద్యోగి భవిష్యత్తు భద్రత కోసం ఈపీఎఫ్వో (EPFO) సంస్థ పీఎఫ్ ఖాతాలను నిర్వహిస్తుంది. అయితే ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న కొన్ని నిబంధనల వల్ల ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS) అందరికీ వర్తించడం లేదని ఉద్యోగ సంఘాలు చెబుతున్నాయి.
2014 వరకు ఈపీఎఫ్వోలో గరిష్ట వేతన పరిమితి రూ.6,500గా ఉండేది. ఆ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పరిమితిని రూ.15,000కు పెంచింది. అయితే అదే సమయంలో ఒక ముఖ్యమైన నిబంధన కూడా తీసుకొచ్చింది. 2014 సెప్టెంబర్ 1 తర్వాత కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరి, నెలకు రూ.15,000కంటే ఎక్కువ జీతం పొందుతున్న ఉద్యోగులకు ఈపీఎస్ పథకం వర్తించదని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఈ కారణంగా చాలామంది ఉద్యోగులు పెన్షన్ పథకం నుంచి దూరమవుతున్నారు. ఉద్యోగి మరణం జరిగినప్పుడు లేదా కుటుంబ సభ్యులు పెన్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసినప్పుడు, కొన్ని సందర్భాల్లో ఈపీఎస్ పథకం వర్తించదని చెప్పి క్లెయిమ్లను తిరస్కరించే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతోంది.
ఇంకొక సమస్య ఏమిటంటే, ఈ నిబంధనలకు అనుగుణంగా సాఫ్ట్వేర్ వ్యవస్థలో పూర్తిగా మార్పులు చేయలేదని ఉద్యోగ సంఘాలు చెబుతున్నాయి. కొన్ని కంపెనీలు ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఈపీఎస్ ఖాతాల్లో డబ్బు జమ చేస్తున్నా, తరువాత క్లెయిమ్ సమయంలో సమస్యలు వస్తున్నాయని అంటున్నారు.
ప్రస్తుతం దేశంలో సుమారు 8 కోట్లకు పైగా ఈపీఎఫ్ చందాదారులు ఉన్నారు. అయితే ఈ వేతన పరిమితి కారణంగా దాదాపు 1.5 కోట్ల మంది ఉద్యోగులు ఈపీఎస్ పథకం ప్రయోజనాలను పొందలేకపోతున్నారని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉద్యోగ సంఘాలు ఒక ముఖ్యమైన డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.15,000 గరిష్ట వేతన పరిమితిని కనీసం రూ.25,000కు పెంచాలని వారు కోరుతున్నారు. అలా చేస్తే మరింత మంది ఉద్యోగులు ఈపీఎస్ పథకం పరిధిలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని వారు అంటున్నారు.
ఇప్పటికే ఈ విషయంపై సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఒక పిటిషన్ దాఖలైంది. ఈ అంశంపై మూడు నెలల్లోగా అభిప్రాయం చెప్పాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోర్టు కోరినట్లు సమాచారం. దీంతో త్వరలోనే ఈపీఎస్ నిబంధనలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు.