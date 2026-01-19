Face Authentication Technology: ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) సభ్యులకు మరింత సౌలభ్యం కల్పించే దిశగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫేస్ అథెంటికేషన్ టెక్నాలజీ (FAT) ఆధారంగా, చందాదారులు తమ యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN)ను స్వయంగా సృష్టించుకునేలా, అలాగే యాక్టివేట్ చేసుకునేలా కొత్త డిజిటల్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ మార్పుతో ఉద్యోగులు ఇకపై కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఇంతకుముందు UAN పొందే ప్రక్రియ కొంత క్లిష్టంగా ఉండేది. ఉద్యోగులు ప్రత్యక్షంగా హాజరై వివరాలు సమర్పించాల్సి వచ్చేది. ఆ తర్వాత మరోసారి విడిగా UANను యాక్టివేట్ చేయాల్సి ఉండేది. ఈ కారణంగా ప్రక్రియ ఆలస్యం కావడం, అనవసరమైన ఇబ్బందులు ఎదురవడం సాధారణంగా మారింది. ఏప్రిల్ 8, 2025 నుంచి ఉద్యోగులు తమ ఆధార్ వివరాలను UMANG యాప్ ద్వారా ధృవీకరించుకుని UANను యాక్టివేట్ చేసుకునే విధానం అమల్లోకి వచ్చింది.
ఈ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు EPFO తన పాత వ్యవస్థలో ఉన్న అనేక లోపాలను గుర్తించింది. UAN సృష్టి ప్రక్రియలో ఉద్యోగదాతలపై, మాన్యువల్ డేటా ఎంట్రీపై ఎక్కువగా ఆధారపడాల్సి వచ్చేది. దీని వల్ల ఉద్యోగుల పేర్లు, మొబైల్ నంబర్లు, ఆధార్ వివరాల్లో తప్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక UANకు సంబంధం లేని మెంబర్ ఐడీలు తప్పుగా లింక్ కావడం వల్ల పీఎఫ్ ఖాతాలను వినియోగించుకోవడంలో సభ్యులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. 2024–25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ సమస్యల కారణంగా కేవలం 30 నుంచి 35 శాతం UANలు మాత్రమే పూర్తిగా యాక్టివేట్ అయ్యాయని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
ఎన్డీటీవీ ప్రాఫిట్ నివేదిక ప్రకారం, 2025 చివరి నాటికి ఫేస్ అథెంటికేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా దాదాపు 50 లక్షల కొత్త UANలు రూపొందించాయి. అలాగే సుమారు 2.59 లక్షల మెంబర్ ఐడీలను తప్పుగా లింక్ అయిన వాటి నుంచి విజయవంతంగా డీ-లింక్ చేశారు. డిసెంబర్ 2025 నాటికి 32 లక్షలకు పైగా సభ్యుల ప్రొఫైళ్లలో అవసరమైన సవరణలు కూడా పూర్తయ్యాయి.
EPFO అమలు చేస్తున్న ప్రధాన సంస్కరణల్లో మరికొన్ని కీలక మార్పులు కూడా ఉన్నాయి. తాజా సరళీకృత నిబంధనల ప్రకారం, పీఎఫ్ సభ్యులు ఇప్పుడు తమ ఖాతాలో ఉన్న మొత్తంలో 75 శాతం వరకు ఉపసంహరించుకునే అవకాశం పొందుతున్నారు. పీఎఫ్ క్లెయిమ్లలో దాదాపు సగం క్లెయిమ్లు ఇకపై ఆటోమేటిక్గా పరిష్కరించబడుతున్నాయి. ఉద్యోగం మారినప్పుడు పీఎఫ్ ఖాతాలు స్వయంచాలకంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి.
ఇకపై బ్యాంకు ఖాతా ధృవీకరణ కోసం ఉద్యోగదాత అనుమతి అవసరం లేదు. అనారోగ్యం, గృహ నిర్మాణం, వివాహం, విద్య వంటి అవసరాల కోసం అడ్వాన్స్ క్లెయిమ్ల ఆటో ప్రాసెసింగ్ వ్యవస్థను మరింత విస్తరించి, గరిష్ట పరిమితిని రూ. 5 లక్షల వరకు పెంచారు. ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ల కోసం బ్లాంక్ చెక్ సమర్పించాల్సిన అవసరాన్ని కూడా తొలగించారు.
పీఎఫ్ సభ్యులు EPFO మెంబర్ పోర్టల్ ద్వారా ‘పాస్బుక్ లైట్’ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించి సులభంగా తమ బ్యాలెన్స్ను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, పెన్షనర్లు ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ ద్వారా డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ను సులభంగా సమర్పించే వెసులుబాటు కూడా కల్పించారు. ఈ మార్పులన్నీ EPFO సేవలను మరింత వేగవంతం, పారదర్శకంగా మార్చే దిశగా కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు.