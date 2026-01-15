EPFO Family Pension: ఒక రోజు పిఎఫ్ కట్ చేసినా కుటుంబ పెన్షన్ పొందవచ్చు.. పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవే..!!

EPFO Family Pension: ఈపీఎఫ్ఓ ప్రకారం.. ఈఈసీ కింద నమోదు అయిన ఉద్యోగి ఒక్క రోజు పనిచేసినా.. సర్వీసులో మరణిస్తే..కుటుంబానికి పెన్షన్ హక్కు ఉంటుంది. భార్యాభర్తలు, పిల్లలు, లేదా తల్లిదండ్రులకు ఈపీఎస్ -95 కింద నెలవారీ పెన్షన్ అందుతుంది. గత సంవత్సరాలకు సంబంధించిన ఉద్యోగి చందాలు పూర్తిగా చెల్లించకపోయినా, యజమాని తన వాటా చందాను చెల్లించి ఉంటే ఈ పెన్షన్ ప్రయోజనం వర్తిస్తుందని అధికారులు వివరించారు.
ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) పరిధిలోని ఉద్యోగులకు కీలకమైన భద్రతను కల్పించే నిబంధనలను తాజాగా మరోసారి స్పష్టంచేసింది. EPFO నిర్వహిస్తున్న ఎంప్లాయీ ఎన్రోల్మెంట్ క్యాంపెయిన్ (EEC) కింద ఒక ఉద్యోగి నమోదు అయి, ఒక్కరోజు కూడా పనిచేసినా, సర్వీసులో ఉండగానే మరణిస్తే అతడి కుటుంబానికి కుటుంబ పెన్షన్ పొందే హక్కు ఉంటుందని పేర్కొంది. గత సంవత్సరాలకు సంబంధించిన ఉద్యోగి చందాలు పూర్తిగా చెల్లించకపోయినా, యజమాని తన వాటా చందాను చెల్లించి ఉంటే ఈ పెన్షన్ ప్రయోజనం వర్తిస్తుందని అధికారులు వివరించారు.
కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినవారితో పాటు ఇప్పటికే పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులందరూ ఈ పథకాలలో నమోదు కావాలని ప్రోత్సహించేందుకు EPFO ప్రత్యేక ప్రచారాలు నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో సంస్థల సహకారంతో ప్రత్యేక శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ శిబిరాల ద్వారా యజమానులు, ఉద్యోగులకు PF, పెన్షన్కు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అందించి, ప్రతి ఉద్యోగి తప్పకుండా నమోదు అయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
ఉద్యోగి విధుల్లో ఉండగానే మరణిస్తే, ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం–1995 (EPS-95) ప్రకారం కుటుంబ పెన్షన్ మంజూరు అవుతుంది. ఈ పెన్షన్ ఒకేసారి కాకుండా నెలవారీగా చెల్లిస్తారు. మొదట మరణించిన ఉద్యోగి భార్య లేదా భర్తకు జీవితాంతం లేదా తిరిగి వివాహం చేసుకునే వరకు పెన్షన్ అందుతుంది. ఆ తర్వాత గరిష్టంగా ఇద్దరు పిల్లలకు 25 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు (లేదా కుమార్తె వివాహం జరిగే వరకు) పిల్లల పెన్షన్ చెల్లిస్తారు.
తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ లేకపోతే పిల్లలకు అనాథ పెన్షన్ లభిస్తుంది. ఇది సాధారణ పిల్లల పెన్షన్ కంటే రెండింతలు ఉంటుంది. భార్యాభర్తలు, పిల్లలు ఎవరూ లేని పరిస్థితిలో తల్లిదండ్రులకు పెన్షన్ మంజూరు చేస్తారు.
EEC కింద నమోదు ప్రయోజనాలు ఏప్రిల్ నెల వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండటంతో, సంస్థలు తమ వద్ద పనిచేస్తున్న కొత్త, పాత ఉద్యోగులందరినీ వెంటనే నమోదు చేయాలని EPFO సూచిస్తోంది. ఒక ఉద్యోగి సంవత్సరాలుగా పనిచేసినా, ఒక్కరోజు అయినా PF చందా చెల్లిస్తే అతను మరణించిన సమయంలో కుటుంబానికి పెన్షన్ భద్రత కల్పిస్తుందని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.