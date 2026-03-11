EPFO Form 2: PF ఫారం నంబర్ 2 నింపారా? లేదా? అయితే లక్షల్లో నష్టపోయినట్లే..!!

EPFO Form 2: పీఎఫ్ ఖాతా సభ్యుడికి EPFO ఫారం-2 అత్యంత ముఖ్యమైంది ఈ ఫారం ఉద్యోగులు PF, EPS (ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం) EDLI (ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్) బీమా కోసం నామినీలను నియమించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఫారం-2 ద్వారా ఉద్యోగి మరణించిన సందర్భంలో, PF, పెన్షన్, బీమా మొత్తాలను ఎవరు పొందాలో స్పష్టంగా నిర్ణయించవచ్చు. ఫారం-2 అప్డేట్ చేయకపోతే, కుటుంబానికి క్లెయిమ్ పొందడంలో సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. అదనపు పత్రాలు, న్యాయ ప్రక్రియల ద్వారా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది.
EDLI బీమా ద్వారా ఉద్యోగి మరణించిన సందర్భంలో నామినీ లేదా కుటుంబం గరిష్టంగా రూ.7 లక్షల బీమా పొందవచ్చు. ఇది కేవలం ప్రమాదాలతో పరిమితం కాకుండా, జీవిత బీమా కవర్ను కూడా అందిస్తుంది.
EPFO నిబంధనల ప్రకారం, వివాహిత ఉద్యోగి తన భార్య లేదా భర్త, పిల్లలు, ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులను నామినీగా చేయవచ్చు. అవివాహిత ఉద్యోగులు ఏ వ్యక్తినైనా నామినీగా నియమించుకోవచ్చు. ఉద్యోగి ఒకకంటే ఎక్కువ మంది నామినీలను కూడా చేయవచ్చు. వాటాను శాతం ప్రకారం నిర్ణయించవచ్చు, ఉదాహరణకి భార్య 50శాతం, పిల్లలు 25శాతం ప్రతి ఒకరు.
ఫారం-2 ని ఆన్లైన్ ద్వారా సులభంగా నింపవచ్చు. దానికి కోసం UAN పోర్టల్లో లాగిన్ అయి, మేనేజ్ ట్యాబ్లో ‘ఇ-నామినేషన్’ ఎంపికను ఎంచుకుని, కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు, వాటా శాతం నమోదు చేసి, ఆధార్ ఆధారిత ఇ-సైన్ ద్వారా సమర్పించవచ్చు. ఫారం-2ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయడం ముఖ్యం, ముఖ్యంగా పెళ్లి, బిడ్డ పుట్టడం, నామినీ మార్పు లేదా కుటుంబ పరిస్థితులలో మార్పు సంభవించినప్పుడు.
సరైన నామినేషన్ ద్వారా, ఉద్యోగి మరణించిన సందర్భంలో PF మొత్తాన్ని కుటుంబానికి వేగంగా బదిలీ చేయవచ్చు, EPS పెన్షన్ కోసం అవసరమైన కుటుంబ వివరాలు ఇప్పటికే నమోదు చేశారు. EDLI బీమా క్లెయిమ్ సులభతరం అవుతుంది.
PFలో పెట్టుబడి పెట్టడం కేవలం పదవీ విరమణ కోసం కాదు.. భవిష్యత్తులో కుటుంబ భద్రత కోసం కూడా అవసరం. ఫారం-2ని కొన్ని నిమిషాల్లో UAN పోర్టల్ ద్వారా పూర్తి చేయడం, చిన్న అప్డేట్ అయినా, కుటుంబాన్ని పెద్ద సమస్యల నుండి కాపాడుతుంది.