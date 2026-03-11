English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPFO Form 2: PF ఫారం నంబర్ 2 నింపారా? లేదా? అయితే లక్షల్లో నష్టపోయినట్లే..!!

EPFO Form 2: PF ఫారం నంబర్ 2 నింపారా? లేదా? అయితే లక్షల్లో నష్టపోయినట్లే..!!

EPFO Form 2: పీఎఫ్ ఖాతా సభ్యుడికి EPFO ఫారం-2 అత్యంత  ముఖ్యమైంది  ఈ ఫారం ఉద్యోగులు PF, EPS (ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం) EDLI (ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్) బీమా కోసం నామినీలను నియమించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఫారం-2 ద్వారా ఉద్యోగి మరణించిన సందర్భంలో, PF, పెన్షన్, బీమా మొత్తాలను ఎవరు పొందాలో స్పష్టంగా నిర్ణయించవచ్చు. ఫారం-2 అప్‌డేట్ చేయకపోతే, కుటుంబానికి క్లెయిమ్ పొందడంలో సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. అదనపు పత్రాలు, న్యాయ ప్రక్రియల ద్వారా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది.
1 /5

EDLI బీమా ద్వారా ఉద్యోగి మరణించిన సందర్భంలో నామినీ లేదా కుటుంబం గరిష్టంగా రూ.7 లక్షల బీమా పొందవచ్చు. ఇది కేవలం ప్రమాదాలతో పరిమితం కాకుండా, జీవిత బీమా కవర్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

2 /5

EPFO నిబంధనల ప్రకారం, వివాహిత ఉద్యోగి తన భార్య లేదా భర్త, పిల్లలు, ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులను నామినీగా చేయవచ్చు. అవివాహిత ఉద్యోగులు ఏ వ్యక్తినైనా నామినీగా నియమించుకోవచ్చు. ఉద్యోగి ఒకకంటే ఎక్కువ మంది నామినీలను కూడా చేయవచ్చు. వాటాను శాతం ప్రకారం నిర్ణయించవచ్చు, ఉదాహరణకి భార్య 50శాతం, పిల్లలు 25శాతం ప్రతి ఒకరు.

3 /5

ఫారం-2 ని ఆన్‌లైన్ ద్వారా సులభంగా నింపవచ్చు. దానికి కోసం UAN పోర్టల్‌లో లాగిన్ అయి, మేనేజ్ ట్యాబ్‌లో ‘ఇ-నామినేషన్’ ఎంపికను ఎంచుకుని, కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు, వాటా శాతం నమోదు చేసి, ఆధార్ ఆధారిత ఇ-సైన్ ద్వారా సమర్పించవచ్చు. ఫారం-2ని ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ చేయడం ముఖ్యం, ముఖ్యంగా పెళ్లి, బిడ్డ పుట్టడం, నామినీ మార్పు లేదా కుటుంబ పరిస్థితులలో మార్పు సంభవించినప్పుడు.

4 /5

సరైన నామినేషన్ ద్వారా, ఉద్యోగి మరణించిన సందర్భంలో PF మొత్తాన్ని కుటుంబానికి వేగంగా బదిలీ చేయవచ్చు, EPS పెన్షన్ కోసం అవసరమైన కుటుంబ వివరాలు ఇప్పటికే నమోదు చేశారు.  EDLI బీమా క్లెయిమ్ సులభతరం అవుతుంది. 

5 /5

PFలో పెట్టుబడి పెట్టడం కేవలం పదవీ విరమణ కోసం కాదు.. భవిష్యత్తులో కుటుంబ భద్రత కోసం కూడా అవసరం. ఫారం-2ని కొన్ని నిమిషాల్లో UAN పోర్టల్ ద్వారా పూర్తి చేయడం, చిన్న అప్‌డేట్ అయినా, కుటుంబాన్ని పెద్ద సమస్యల నుండి కాపాడుతుంది.  

EPFO Form 2 PF nomination form EPFO nomination rules PF family claim rules EPFO member nomination EPFO nominee update PF account nominee rules

Next Gallery

Richest Actress: 17వేల కోట్లతో ప్రపంచంలోనే రిచెస్ట్ స్టార్ గా నిలిచిన టీవీ నటి.. స్టార్ హీరోలను సైతం పక్కకు నెట్టి..!