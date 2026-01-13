EPFO Free Doorstep DLC: పీఎఫ్ పెన్షనర్లకు మోదీ సర్కార్ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఇంటి నుంచే లైఫ్ సర్టిఫికేట్..!!

EPFO Free Doorstep DLC: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఈపీఎఫ్ఓ పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. పెన్షన్ కొనసాగింపునకు ప్రతి ఏడాది తప్పనిసరిగా సమర్పించాల్సిన లైఫ్ సర్టిఫికేట్ ను ఇక నుంచి రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఇంటి నుంచే పూర్తి చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈపీఎఫ్ఓ పెన్షనర్లకు పెద్ద ఊరట కలిగించే నిర్ణయం తీసుకుంది. పెన్షన్ కొనసాగింపుకు ప్రతి సంవత్సరం తప్పనిసరిగా సమర్పించాల్సిన డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ ప్రక్రియను ఇకపై ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా ఇంటి వద్దే పూర్తిచేసుకునేలా సౌకర్యం కల్పించింది. ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ సహకారంతో ఈ ఉచిత డోర్స్టెప్ సేవలను దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తోంది.
వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న పెన్షనర్లు బ్యాంకులు లేదా ఈపీఎఫ్ఓ కార్యాలయాలకు వెళ్లడం కష్టంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇస్తోంది. స్మార్ట్ఫోన్ వాడటం రాని వారు, డిజిటల్ ప్రక్రియలపై అవగాహన లేని పెన్షనర్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని పోస్ట్మ్యాన్లు నేరుగా వారి ఇళ్లకే వెళ్లి లైఫ్ సర్టిఫికేట్ నమోదు చేసే విధంగా ఈ సేవను రూపొందించారు.
పెన్షనర్ వద్ద ఉన్న ఆధార్ కార్డ్, పెన్షన్ పేమెంట్ ఆర్డర్ వివరాలను పరిశీలించి, ముఖ గుర్తింపు లేదా బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణ ద్వారా అక్కడికక్కడే డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ను ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేస్తారు.ఇంతకుముందు ఈ సేవలకు కొంత మొత్తాన్ని ఫీజుగా వసూలు చేసేవారు. అయితే తాజా మార్పుల ప్రకారం పెన్షనర్లు ఇకపై ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
ఈ సేవలకు సంబంధించిన ఖర్చును ఈపీఎఫ్ఓ నేరుగా పోస్టల్ శాఖకు చెల్లిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఐదేళ్లకు పైగా పెన్షన్ నిలిచిపోయిన వారు, ఇప్పటివరకు లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సమర్పించని పెన్షనర్లకు ఈ ప్రక్రియలో మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తామని ఈపీఎఫ్ఓ అధికారులు తెలిపారు.ఈ సేవను పొందాలనుకునే పెన్షనర్లు ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ కస్టమర్ కేర్ నంబర్ 033-22029000కు కాల్ చేసి ఇంటికి పోస్ట్మ్యాన్ రావాలని అభ్యర్థించవచ్చు.
ఒకవేళ పెన్షనర్ మరణించి ఉంటే, ఆ వివరాలను కూడా పోస్టల్ సిబ్బంది నమోదు చేసి, చట్టబద్ధమైన వారసులకు పెన్షన్ అందేలా అవసరమైన చర్యలు చేపడతారు. పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని లైఫ్ సర్టిఫికేట్ కేసులను 2026 మార్చి నాటికి పూర్తిచేయాలనే లక్ష్యంతో ఈపీఎఫ్ఓ ముందుకు సాగుతోంది.