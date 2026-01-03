English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  EPFO: ఉద్యోగులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. ఇక పై పీఎఫ్ ఖాతాతోనే ఇన్సూరెన్స్..!!

EPFO: ఉద్యోగులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. ఇక పై పీఎఫ్ ఖాతాతోనే ఇన్సూరెన్స్..!!

EPFO Members get free life insurance : ఉద్యోగ భవిష్య నిధి గురించి దేశంలో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు ఇంకా పూర్తి స్థాయి అవగాహన లేదు. ముఖ్యంగా ఐటీ, ప్రైవేట్, కార్మిక రంగాల్లో పని చేస్తున్న చాలామంది పీఎఫ్‌ను కేవలం రిటైర్మెంట్ పొదుపు పథకంగా మాత్రమే భావిస్తుంటారు. పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు లభించే ఇతర ప్రయోజనాలు, భద్రతా పథకాలపై సరైన ప్రచారం లేకపోవడం కూడా ఇందుకు ఒక కారణంగా మారింది. అయితే ఇటీవల జీవిత బీమా అవసరంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) కూడా తమ సభ్యులకు అదనపు భద్రత కల్పించే విధంగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. ముఖ్యంగా ఎలాంటి ప్రీమియం చెల్లించకుండానే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అందించే సదుపాయం ఉండటం చాలా మందికి తెలియని విషయం.
EPFO పరిధిలోకి వచ్చే సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఉద్యోగి, తనకు తెలియకుండానే ఒక ఉచిత జీవిత బీమా పథకంలో సభ్యుడిగా ఉంటాడు. దీనినే ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ (EDLI) స్కీమ్‌గా పిలుస్తారు. ఈ పథకం ద్వారా ప్రైవేట్ రంగంలో పని చేస్తున్న ఉద్యోగి సేవలో ఉండగానే అనుకోని రీతిలో మరణిస్తే, అతని కుటుంబ సభ్యులకు లేదా నామినీకి ఆర్థిక భరోసా లభిస్తుంది. ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా, పీఎఫ్ ఖాతా యాక్టివ్‌గా ఉన్న ప్రతీ అర్హత కలిగిన ఉద్యోగి ఆటోమేటిక్‌గా ఈ బీమా పథకానికి కవర్ అవుతాడు. ఉద్యోగి తన జీతం నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రీమియంగా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకపోవడం ఈ పథకం ప్రధాన విశేషం.

ఈ బీమా కవరేజీ మొత్తం ఉద్యోగి జీతం, పీఎఫ్ ఖాతాలో జమ అవుతున్న కాంట్రిబ్యూషన్లు, సర్వీస్ కాలం ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. కనీసంగా కొన్ని లక్షల రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై, గరిష్టంగా రూ.7 లక్షల వరకు బీమా సాయం లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగి మరణానికి ముందు పొందిన చివరి జీతం, గత సేవా కాలాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ మొత్తాన్ని ఖరారు చేస్తారు. సాధారణంగా చూస్తే, కనీసంగా రూ.2.5 లక్షల వరకు నామినీకి అందే అవకాశం ఉంటుంది. గరిష్టంగా అయితే రూ.7 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది.

ఈ పథకం ద్వారా లభించే బీమా మొత్తాన్ని లెక్కించే విధానమూ స్పష్టంగా నిర్ణయించారు. ఉద్యోగి మరణానికి ముందు గల గత 12 నెలల సగటు జీతాన్ని తీసుకుని, దానిని 35తో గుణిస్తారు. దీనికి తోడు పీఎఫ్ ఖాతాలో ఉన్న బ్యాలెన్స్‌లో 50 శాతం మొత్తాన్ని కలుపుతారు. అయితే ఈ అదనపు మొత్తం గరిష్టంగా రూ.1.75 లక్షలకు మించకూడదు. ఈ రెండు మొత్తాలను కలిపి మొత్తం బీమా సాయం నిర్ణయిస్తారు. అయితే ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఈ మొత్తం రూ.7 లక్షలకు మించదు.

ఉద్యోగి మరణించిన తర్వాత ఈ బీమా మొత్తాన్ని పొందేందుకు నామినీ లేదా కుటుంబ సభ్యులు క్లైమ్ దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం ఫారం 5IFను పూర్తి చేసి, యజమాని సంతకంతో సంబంధిత EPFO కార్యాలయంలో సమర్పించాలి. దరఖాస్తుతో పాటు మరణ ధృవీకరణ పత్రం, వారసత్వ ధృవీకరణ పత్రం, నామినీ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, ఆధార్ కార్డు వంటి పత్రాలు జత చేయాలి. అన్ని పత్రాలు సక్రమంగా ఉంటే, పరిశీలన అనంతరం బీమా మొత్తం నామినీ ఖాతాలో జమ అవుతుంది.  

మొత్తంగా చెప్పాలంటే, ప్రీమియం లేకుండానే జీవిత బీమా రక్షణ కల్పించే ఈ EDLI పథకం ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు ఒక పెద్ద ఆర్థిక భద్రత. పీఎఫ్ ఖాతా ఉన్న ప్రతి ఉద్యోగి ఈ సదుపాయం గురించి తెలుసుకుని, నామినీ వివరాలు సరిగ్గా నమోదు చేసుకోవడం ఎంతో అవసరం.

