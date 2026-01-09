EPFO BHIM APP: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) సభ్యుల కోసం మరో కీలక డిజిటల్ మార్పు తుది దశకు చేరుకుంటోంది. ఇప్పటివరకు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ నుంచి డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు సమయం ఎక్కువగా తీసుకునే ప్రక్రియగా ఉండగా.. ఇకపై అది చాలా సులభంగా.. వేగంగా మారనుంది. BHIM UPI యాప్ ద్వారా తక్షణ PF అడ్వాన్స్ విత్ డ్రా సౌకర్యాన్ని EPFO త్వరలో ప్రారంభించేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ కొత్త వ్యవస్థ అమలులోకి వస్తే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 30 కోట్లకు పైగా EPFO సభ్యులకు నేరుగా లాభం చేకూరనుంది.
అధికార వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ డిజిటల్ సదుపాయం రాబోయే రెండు నుంచి మూడు నెలల్లో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ విధానం పనిచేసే తీరును చూస్తే.. ఇది ATM నుంచి డబ్బు తీసుకోవచ్చు. అంటే, అవసరం వచ్చిన వెంటనే సభ్యులు తమ PF ఖాతా నుంచి అనుమతి ఇచ్చిన మొత్తాన్ని వెంటనే విత్ డ్రా చేసుకుంటారు. రూ.26 లక్షల కోట్లకు పైగా విలువైన ప్రావిడెంట్ ఫండ్ నిధులను నిర్వహిస్తున్న EPFO చేపడుతున్న అతిపెద్ద డిజిటల్ పరివర్తనలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన అడుగు అని చెప్పవచ్చు.
ఈ కొత్త సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి EPFO, నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI)తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. BHIM యాప్లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత, EPFO సభ్యులు ఆరోగ్య చికిత్సలు, విద్య అవసరాలు, వివాహ ఖర్చులు లేదా ఇతర ప్రత్యేక పరిస్థితుల వంటి అనుమతించిన కారణాల కింద PF అడ్వాన్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. సభ్యుడు దాఖలు చేసిన క్లెయిమ్ను EPFO బ్యాక్ఎండ్ వ్యవస్థలో ధృవీకరిస్తారు. అన్ని వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నట్లయితే, ఆమోదించిన మొత్తం వెంటనే SBI ద్వారా సభ్యుడి UPIకు అనుసంధానమైన బ్యాంక్ ఖాతాకు నేరుగా బదిలీ అవుతుంది.
ప్రారంభ దశలో ఈ సదుపాయం కేవలం BHIM యాప్కే పరిమితం చేయనున్నారు. అయితే, వ్యవస్థ సజావుగా పనిచేస్తుందని నిర్ధారణ అయిన తర్వాత, దీన్ని ఇతర UPI ఆధారిత ఫిన్టెక్ యాప్లకూ విస్తరించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు అధికారులు సూచిస్తున్నారు. దీని వల్ల మరింత విస్తృతంగా సభ్యులు ఈ సేవను వినియోగించుకునే వీలుంటుంది.
అయితే.. ఈ తక్షణ విత్ డ్ డ్రా సౌకర్యానికి కొన్ని పరిమితులు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రారంభంలో మొత్తం PF బ్యాలెన్స్ను ఒకేసారి విత్ డ్రా వెసులుబాటు ఉండదని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. RBI నిర్దేశించిన UPI లావాదేవీల పరిమితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, దుర్వినియోగాన్ని నివారించేందుకు తక్షణ విత్ డ్రా గరిష్ట పరిమితిని నిర్ణయిస్తారు. ప్రస్తుతం ఆ గరిష్ట మొత్తం ఎంత అనే అంశంపై EPFO పరిశీలన కొనసాగిస్తోంది. తక్షణ లావాదేవీలతో కొన్ని ప్రమాదాలు ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, ఈ వ్యవస్థను దశలవారీగా మరింత బలోపేతం చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఇప్పటివరకు PF ఉపసంహరణ ప్రక్రియ ఎలా ఉందంటే.. అది చాలా సమయం తీసుకునే విధంగా ఉండేది. ఆటోమేటిక్ విధానంలో ఆన్లైన్ ద్వారా రూ.5 లక్షల వరకు అడ్వాన్స్ క్లెయిమ్ దాఖలు చేసినా, కనీసం మూడు పని దినాలు వేచి చూడాల్సి వచ్చేది. పెద్ద మొత్తాలకు లేదా మాన్యువల్ జోక్యం అవసరమైన క్లెయిమ్లకు ఇంకా ఎక్కువ సమయం పట్టేది. ఈ పరిస్థితుల్లో, BHIM యాప్ ద్వారా తక్షణ PF విత్ డ్రా సదుపాయం అందుబాటులోకి రావడం లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు, ముఖ్యంగా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో, పెద్ద ఉపశమనంగా మారనుంది.
మొత్తానికి EPFOను మరింత డిజిటల్, వేగవంతమైన, సభ్యులకు అనుకూలమైన సంస్థగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ఈ నిర్ణయం ఒక కీలక మైలురాయిగా చెప్పుకోవచ్చు. భవిష్య నిధుల నిర్వహణలో సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవడానికి ఇది మంచి ఉదాహరణగా నిలవనుంది.