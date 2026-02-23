English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO Good News: EPFO గుడ్ న్యూస్.. వారి ఖాతాల్లో నగదు జమ

ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ.. ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్.. నుంచి లక్షలాది మంది చందాదారులకు శుభవార్త వచ్చింది. EPFOలో చాలా కాలంగా క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎన్నేళ్లుగా యాక్టివ్‌గా లేని ఖాతాల్లో ఉన్న డబ్బును తిరిగి చందాదారుల ఖాతాల్లో జమ చేయాలని నిర్ణయించింది.
EPFO వివరాల ప్రకారం..ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 31.86 లక్షల ఇనాక్టివ్ ఖాతాలు ఉన్నాయి. ఈ ఖాతాల్లో మొత్తం రూ.10,903 కోట్లు నిల్వగా ఉన్నాయి. ఈ మొత్తాన్ని దశలవారీగా తిరిగి చందాదారులకు అందించేందుకు కేంద్రం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. దీంతో చాలా కాలంగా తమ EPF డబ్బు గురించి ఆందోళనలో ఉన్న ఉద్యోగులకు ఇది పెద్ద ఊరటగా మారనుంది.

మొదటి దశలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌గా చర్యలు ప్రారంభించనున్నారు. ఇందులో రూ.1000 లోపు బ్యాలెన్స్ ఉన్న సుమారు 7 లక్షల ఖాతాల్లో ఉన్న మొత్తాన్ని నేరుగా సంబంధిత చందాదారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. ఈ ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తయ్యాక, తదుపరి దశలో మిగతా ఇనాక్టివ్ ఖాతాల్లో ఉన్న మొత్తాన్ని కూడా రిఫండ్ చేయాలని EPFO నిర్ణయించింది.  

మూడేళ్లుగా ఎలాంటి లావాదేవీలు జరగని EPF ఖాతాలను ఇనాక్టివ్ ఖాతాలుగా పరిగణిస్తారు. ఉద్యోగం మారడం, యూఏఎన్ వివరాలు అప్డేట్ చేయకపోవడం, బ్యాంక్ ఖాతా లింక్ చేయకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల చాలా మంది ఖాతాలు ఇలా నిలిచిపోయాయి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల అలాంటి ఖాతాల్లో ఉన్న డబ్బు మళ్లీ చందాదారుల చేతికి చేరే అవకాశం ఏర్పడింది.

EPF సభ్యులు తమ యూఏఎన్ నంబర్, ఆధార్, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు సరిగా లింక్ చేసి ఉన్నాయా లేదా అన్నది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వివరాలు సరిగా ఉంటే డబ్బు జమ ప్రక్రియ మరింత వేగంగా జరుగుతుంది.   

ఇవన్నీ చూస్తుంటే..EPFO తీసుకున్న ఈ తాజా నిర్ణయం లక్షలాది ఉద్యోగులకు నిజంగా మంచి వార్తగా చెప్పుకోవచ్చు.

